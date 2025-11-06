La Forester enregistre des ventes de 2 670 unités, signant son meilleur mois à vie

60 522 véhicules Subaru vendus en 2025

Subaru enregistre des ventes au détail de 5 422 unités en octobre

L'Impreza surpasse ses résultats d'octobre 2024

MISSISSAUGA, ON, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI), a commencé de belle façon le dernier trimestre de son exercice, en concluant un mois d'octobre solide avec des ventes de 5 422 unités. Ces résultats s'inscrivent dans les 60 522 unités vendues au cumul cette année, ce qui correspond à une hausse de 4,6 p. 100 par rapport à la même période en 2024.

La sympathique Forester, pilier de la gamme Subaru, a enregistré son meilleur mois à vie, avec 2 670 unités vendues. Au nombre des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence grâce à la sécurité, aux capacités et à la polyvalence qui l'animent.

L'Impreza a elle aussi connu une croissance solide, avec 449 unités vendues pendant le mois. Ce résultat pour la compacte à hayon a surpassé celui d'octobre 2024 de 97,8 p. cent.

« Notre excellent réseau de concessionnaires est l'ingrédient secret de notre réussite », affirme le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Tomohiro Kubota. « Ces brillants résultats pour le mois d'octobre témoignent de leur dévouement et de leurs vaillants efforts. »

Octobre 2025 5 422 Réel pour le mois 5 365 Année précédente (même mois) 57 Écart 1,1 % MÀCJ c. MPAD 60 522 2025 AÀCJ 57 857 2024 AÀCJ 2 655 Écart 4,6 % AÀCJ c. MPAD 5 422 T4 2025 5 365 T4 2024 57 Écart 1,1 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

