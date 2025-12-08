Nouvelles fournies parSubaru Canada Inc.
08 déc, 2025, 15:23 ET
- La Forester enregistre des ventes de 1 625 unités, soit le meilleur mois de novembre de son histoire
- Subaru enregistre des ventes au détail de 5 048 unités en novembre
MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a redoublé d'intensité malgré la chute des températures, avec des ventes de 5 048 unités en novembre. Ces résultats s'inscrivent dans les 65 570 unités vendues au cumul cette année, ce qui correspond à une hausse de 3,5 p. 100 par rapport à la même période en 2024.
Au nombre des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence grâce à la sécurité, à la fonctionnalité et à la polyvalence qui l'animent. La Forester, prisée par les familles, a connu son meilleur mois de novembre avec 1 625 unités vendues.
« La Forester est sans conteste une option sûre, fiable et performante pour les familles canadiennes », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous sommes honorés qu'autant de gens aient choisi nos véhicules pour les transporter en toute confiance dans leurs aventures. »
|
Novembre 2025
|
5 048
|
Réel pour le mois
|
5 522
|
Année précédente (même mois)
|
-474
|
Écart
|
-8,6 %
|
MÀCJ c. MPAD
|
65 570
|
2025 AÀCJ
|
63 379
|
2024 AÀCJ
|
2 191
|
Écart
|
3,5 %
|
AÀCJ c. MPAD
|
10 470
|
T4 2025
|
10 887
|
T4 2024
|
-417
|
Écart
|
-3,8 %
|
Ventes du trimestre en cours c. MPAD
À propos de Subaru Canada, Inc.
Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.
CONTACT : Julie Lychak, Directrice principale, Relations publiques et commandites, (905) 568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]
