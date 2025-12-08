La Forester enregistre des ventes de 1 625 unités, soit le meilleur mois de novembre de son histoire

Subaru enregistre des ventes au détail de 5 048 unités en novembre

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a redoublé d'intensité malgré la chute des températures, avec des ventes de 5 048 unités en novembre. Ces résultats s'inscrivent dans les 65 570 unités vendues au cumul cette année, ce qui correspond à une hausse de 3,5 p. 100 par rapport à la même période en 2024.

Au nombre des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence grâce à la sécurité, à la fonctionnalité et à la polyvalence qui l'animent. La Forester, prisée par les familles, a connu son meilleur mois de novembre avec 1 625 unités vendues.

« La Forester est sans conteste une option sûre, fiable et performante pour les familles canadiennes », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous sommes honorés qu'autant de gens aient choisi nos véhicules pour les transporter en toute confiance dans leurs aventures. »

Novembre 2025 5 048 Réel pour le mois 5 522 Année précédente (même mois) -474 Écart -8,6 % MÀCJ c. MPAD 65 570 2025 AÀCJ 63 379 2024 AÀCJ 2 191 Écart 3,5 % AÀCJ c. MPAD 10 470 T4 2025 10 887 T4 2024 -417 Écart -3,8 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

SOURCE Subaru Canada Inc.

CONTACT : Julie Lychak, Directrice principale, Relations publiques et commandites, (905) 568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]