Les conducteurs de Subaru Crosstrek, Forester, Outback et Impreza profiteront d'un abonnement d'essai de trois ans à SiriusXM, de série sur certaines versions de l'année modèle 2026

MISSISSAUGA, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ - SiriusXM Canada a annoncé aujourd'hui que Subaru Canada, Inc. (SCI) est le plus récent constructeur à rejoindre son programme d'essai prolongé de trois ans, offrant encore plus de valeur aux clients Subaru partout au pays.

À partir de certains modèles de l'année 2026, les conducteurs de Subaru obtiendront un abonnement d'essai de trois ans au service de divertissement audio SiriusXM, sans frais supplémentaires. Cet essai prolongé sera livré de série avec certaines versions des modèles Crosstrek, Forester, Outback et Impreza, offrant aux nouveaux propriétaires de Subaru un accès intégré et sans publicité à l'ensemble des chaînes de musique, de tribunes, d'actualités, de sports et d'humour de SiriusXM. L'essai est activé automatiquement à l'achat du véhicule, sans aucune action requise de la part du client.

« Nous sommes fiers de continuer à renforcer notre solide relation avec Subaru Canada par le truchement de cette offre d'essai prolongé », a déclaré Rob Keen, vice-président principal des ventes et du marketing de SiriusXM Canada. « Subaru est un précieux partenaire de longue date, et, avec cet essai de trois ans, nous offrons à ses clients l'occasion de profiter des contenus haut de gamme de SiriusXM pendant plus longtemps. Ce programme illustre notre engagement commun à bonifier l'expérience à bord pour les automobilistes canadiens. »

« Subaru est résolue à offrir à sa clientèle des véhicules et des expériences qui vont au-delà des attentes », explique Floyd Jones, vice-président des ventes de Subaru Canada. « En incluant un essai gratuit de trois ans à SiriusXM avec certains modèles, nous nous assurons que nos conducteurs ont un accès instantané à du divertissement de calibre international dès le moment où ils prennent le volant. Cette collaboration avec SiriusXM offre une valeur significative et reflète notre engagement commun envers la qualité et l'innovation. »

Le programme d'essai prolongé de trois ans de SiriusXM vise à aider les constructeurs automobiles et les concessionnaires à offrir un plaisir d'écoute durable à leurs clients en incluant directement le service dès l'achat d'un véhicule neuf. Cette initiative renforce la position de SiriusXM en tant que prestataire de premier plan de divertissement embarqué au Canada.

Comptant plus de vingt ans d'expertise dans les applications embarquées, SiriusXM est la seule à offrir une expérience d'écoute de grande qualité pour les auditeurs sur la route, en déplacement et à la maison. Avec l'abonnement d'essai prolongé de trois ans, les acheteurs de véhicules neufs peuvent profiter de l'expérience intégrée de SiriusXM dans leur véhicule ainsi que dans l'appli SiriusXM, qui donne accès à des contenus encore plus exclusifs. Les abonnés pourront profiter de nouveaux programmes tout au long de l'année, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, tant dans l'appli SiriusXM que via les ondes dans certains véhicules plus récents, afin de bonifier et d'optimiser continuellement leur expérience d'écoute.

Pour plus d'information sur l'ensemble de la programmation offerte par SiriusXM et sur toutes les façons dont les abonnés peuvent en profiter, visitez SiriusXM.ca.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez, visitez siriusxm.ca.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook, X, Instagram et YouTube.

Les radios et accessoires SiriusXM sont disponibles auprès des concessionnaires partout au pays, ainsi qu'en ligne sur le site Web de SiriusXM. En outre, le service SiriusXM Musique pour entreprises propose de la musique sans publicité à une grande variété d'entreprises. SiriusXM est également un chef de file en matière de services pour véhicules connectés, offrant à ses clients des solutions de sécurité, de protection et de commodité, dont l'avis automatique de collision, l'assistance au repérage de véhicule volé, l'assistance routière améliorée et la navigation virage par virage.

SiriusXM Canada a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la 16e année consécutive et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

