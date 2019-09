Subaru Canada : deuxième meilleur mois d'août pour la Crosstrek

Les ventes de la Subaru Crosstrek progressent de 20,7 p. 100 pour signer le deuxième meilleur mois d'août de son histoire.

Les ventes de la Forester maintiennent leur élan avec la livraison de 1 066 unités, le troisième meilleur mois d'août à ce jour.

MISSISSAUGA, ON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce aujourd'hui la vente de 4 730 unités en août.

Les ventes d'août permettent à la Marque de rester à portée du résultat de l'an dernier à ce jour, accusant un retard d'à peine 1,7 p. 100 sur 2018 alors que Subaru établissait son septième record annuel des ventes.

Les ventes de la Subaru Crosstrek ont progressé de 20,7 p. 100, ce qui fait du mois d'août le deuxième meilleur mois de l'histoire de ce multisegment compact, avec la livraison de 1 373 unités.

La Subaru Crosstrek a reçu les grands honneurs dans son segment en obtenant pour la quatrième année de suite la mention Meilleure valeur retenue décernée par ALG, alors que la marque Subaru a été nommée Meilleure marque grand public en raison de la valeur de revente élevée de ses modèles. La Crosstrek a aussi reçu la mention Premier Choix Sécurité+ (PCS+) de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) lorsqu'elle est équipée de la technologie d'aide à la conduite EyeSight et de phares spécifiques.

