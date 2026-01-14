Nouvelles fournies parSubaru Canada Inc.
- Les ventes pour l'année à ce jour (AÀCJ) totalisent plus de 70 000 unités pour la première fois de l'histoire de l'entreprise
- Subaru Canada signe son meilleur mois de décembre à vie
- 5 383 unités vendues en décembre
- 70 953 unités vendues en 2025
- Meilleur mois de décembre pour les modèles Crosstrek, Forester et Outback
MISSISSAUGA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI), a su conserver une solide impulsion en décembre avec des ventes de 5 383 unités, qui correspondent à une hausse de 15,4 pour cent par rapport au mois de décembre précédent. Cela a contribué à une année charnière, puisque 70 953 unités ont été vendues au cumul annuel, soit une augmentation de 4,3 pour cent par rapport à la même période en 2024 et la toute première fois que l'entreprise dépasse le seuil des 70 000 unités.
Les Subaru Forester, Crosstrek et Outback y ont largement contribué, enregistrant chacune leur meilleur mois de décembre.
La Forester, conçue pour toutes les saisons, a enregistré des ventes de 1 411 unités. La Crosstrek, favorite des Canadiens, s'est vendue à 2 385 exemplaires, et la toute nouvelle Outback à 1 122 exemplaires.
« Pour Subaru Canada, 2025 est une autre année qui passera à l'histoire », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Je tiens à remercier chaleureusement le personnel du siège social et tous les concessionnaires du pays pour leur dévouement et leurs vaillants efforts qui ont permis à Subaru Canada d'enregistrer la meilleure année de son histoire. »
|
Décembre 2025
|
5 383
|
Réel pour le mois
|
4664
|
Année précédente (même mois)
|
719
|
Écart
|
15,4 %
|
MÀCJ c. MPAD
|
70 953
|
2025 AÀCJ
|
68 043
|
2024 AÀCJ
|
2 910
|
Écart
|
4,3 %
|
AÀCJ c. MPAD
|
15 853
|
T4 2025
|
15 551
|
T4 2024
|
302
|
Écart
|
1,9 %
|
Ventes du trimestre en cours c. MPAD
À propos de Subaru Canada, Inc.
Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.
