Les ventes pour l'année à ce jour (AÀCJ) totalisent plus de 70 000 unités pour la première fois de l'histoire de l'entreprise

Subaru Canada signe son meilleur mois de décembre à vie

5 383 unités vendues en décembre

70 953 unités vendues en 2025

Meilleur mois de décembre pour les modèles Crosstrek, Forester et Outback

MISSISSAUGA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI), a su conserver une solide impulsion en décembre avec des ventes de 5 383 unités, qui correspondent à une hausse de 15,4 pour cent par rapport au mois de décembre précédent. Cela a contribué à une année charnière, puisque 70 953 unités ont été vendues au cumul annuel, soit une augmentation de 4,3 pour cent par rapport à la même période en 2024 et la toute première fois que l'entreprise dépasse le seuil des 70 000 unités.

Les Subaru Forester, Crosstrek et Outback y ont largement contribué, enregistrant chacune leur meilleur mois de décembre.

La Forester, conçue pour toutes les saisons, a enregistré des ventes de 1 411 unités. La Crosstrek, favorite des Canadiens, s'est vendue à 2 385 exemplaires, et la toute nouvelle Outback à 1 122 exemplaires.

« Pour Subaru Canada, 2025 est une autre année qui passera à l'histoire », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Je tiens à remercier chaleureusement le personnel du siège social et tous les concessionnaires du pays pour leur dévouement et leurs vaillants efforts qui ont permis à Subaru Canada d'enregistrer la meilleure année de son histoire. »

Décembre 2025 5 383 Réel pour le mois 4664 Année précédente (même mois) 719 Écart 15,4 % MÀCJ c. MPAD 70 953 2025 AÀCJ 68 043 2024 AÀCJ 2 910 Écart 4,3 % AÀCJ c. MPAD 15 853 T4 2025 15 551 T4 2024 302 Écart 1,9 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada.

SOURCE Subaru Canada Inc.

