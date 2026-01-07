SUBARU CANADA ANNONCE LES PRIX DE LA BRZ 2026 ET L'ARRIVÉE DE L'ÉDITION KAMINARI 雷 English

Subaru Canada Inc.

07 janv, 2026, 14:44 ET

  • Limitée à 50 unités au Canada
  • Coloris extérieur exclusif jaune soleil levant
  • Basée sur la BRZ tS

MISSISSAUGA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a annoncé aujourd'hui l'arrivée de la BRZ 2026 édition Kaminari 雷, une toute nouvelle livrée en édition spéciale de la voiture de performance Subaru BRZ. Basée sur la version BRZ tS, l'édition Kaminari 雷 - dont le nom est inspiré du mot japonais signifiant « éclair » - arbore en exclusivité une magnifique peinture extérieure jaune soleil levant.

L'édition Kaminari 雷 est la seconde livrée spéciale de la BRZ de présente génération, faisant suite à l'édition Murasaki 紫 2025. Elle reprend le même moteur BOXER SUBARU de 2,4 litres à 228 chevaux, qui offre une plage de couple linéaire et un centre de gravité abaissé. Une boîte manuelle à 6 rapports rapprochés est livrée sur cette édition spéciale, offrant au conducteur le plein contrôle du coupé sport 2+2 à propulsion. Basée sur la livrée tS, l'édition Kaminari 雷 reçoit des freins haute performance Brembo avec étriers peints de couleur or ainsi que des amortisseurs Hitachi-Astemo à l'avant qui rehaussent la puissance de freinage et la dynamique de conduite.

À l'intérieur, l'édition Kaminari 雷 est agrémentée d'accents décoratifs jaunes sur les sièges revêtus de cuir et d'Ultrasuede noir, ainsi que de surpiqûres jaunes partout dans l'habitacle. À l'extérieur, en complément de la peinture exclusive jaune soleil levant, on trouve un déflecteur à profil bas au fini noir lustré, des accents décoratifs sur les évents d'aile et et de sublimes jantes de 18 po en alliage d'aluminium à 10 rayons au fini noir mat. Pour rehausser la performance et la rigidité, le véhicule est muni d'une barre de torsion en V flexible STI sous le capot.

L'édition Kaminari 雷 se détaille à 39 495 $ et est limitée à seulement 50 exemplaires. Elle vient rejoindre le reste de la gamme BRZ 2026.

Version d'équipement

PDSF

Prix estimé

BRZ

33 395 $

36 035 $

Sport-tech

37 895 $

40 535 $

tS

37 895 $

40 535 $

Édition Kaminari 雷

39 495 $

42 135 $

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

