L'édition Kaminari 雷 est la seconde livrée spéciale de la BRZ de présente génération, faisant suite à l'édition Murasaki 紫 2025. Elle reprend le même moteur BOXER SUBARU de 2,4 litres à 228 chevaux, qui offre une plage de couple linéaire et un centre de gravité abaissé. Une boîte manuelle à 6 rapports rapprochés est livrée sur cette édition spéciale, offrant au conducteur le plein contrôle du coupé sport 2+2 à propulsion. Basée sur la livrée tS, l'édition Kaminari 雷 reçoit des freins haute performance Brembo avec étriers peints de couleur or ainsi que des amortisseurs Hitachi-Astemo à l'avant qui rehaussent la puissance de freinage et la dynamique de conduite.

À l'intérieur, l'édition Kaminari 雷 est agrémentée d'accents décoratifs jaunes sur les sièges revêtus de cuir et d'Ultrasuede noir, ainsi que de surpiqûres jaunes partout dans l'habitacle. À l'extérieur, en complément de la peinture exclusive jaune soleil levant, on trouve un déflecteur à profil bas au fini noir lustré, des accents décoratifs sur les évents d'aile et et de sublimes jantes de 18 po en alliage d'aluminium à 10 rayons au fini noir mat. Pour rehausser la performance et la rigidité, le véhicule est muni d'une barre de torsion en V flexible STI sous le capot.

L'édition Kaminari 雷 se détaille à 39 495 $ et est limitée à seulement 50 exemplaires. Elle vient rejoindre le reste de la gamme BRZ 2026.

Version d'équipement PDSF Prix estimé BRZ 33 395 $ 36 035 $ Sport-tech 37 895 $ 40 535 $ tS 37 895 $ 40 535 $ Édition Kaminari 雷 39 495 $ 42 135 $

