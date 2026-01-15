Le nom Trailseeker a été imaginé pour refléter le caractère passe-partout du VUS qui bénéficie d'une garde au sol de 210 mm, d'une performance et de capacités exceptionnelles en plus d'un espace modulable pour les occupants et les bagages.

Disponible dans les versions Tourisme, Limited et Premier, la Trailseeker 2026 est bien équipée pour l'aventure.

Capacités dynamiques

La Subaru Trailseeker 2026 s'équipe de série de la traction intégrale symétrique Subaru grâce à deux puissants moteurs électriques placés sur les essieux avant et arrière, qui produisent une puissance système nette d'environ 375 chevaux, et elle offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 1 500 kg. Équipée de la fonction X-MODE bimode de Subaru avec modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud, contrôle de la motricité et commande d'assistance en descente, la Trailseeker est le parfait véhicule pour l'aventure, sur la route et hors des sentiers battus.

Alimentée par un bloc-batterie haute capacité au lithium-ion de 74,7 kWh, la Trailseeker 2026 devrait offrir une autonomie allant jusqu'à 420 km avec une pleine recharge dans des conditions idéales (sujet à confirmation finale*). Grâce à un système embarqué de préconditionnement de la batterie, la Trailseeker peut être parée pour la recharge rapide, été comme hiver, et un port de recharge à la norme NACS livré de série élargit les options de recharge sur la route.

Conçue par les ingénieurs de Subaru, la Trailseeker 2026 rehausse tous les trajets avec une suspension unique et un système de traction intégrale conçu pour procurer un contrôle et une stabilité sans faille en ligne droite, quelle que soit la surface. Grâce à des capteurs d'accélération à l'avant et à l'arrière, la Trailseeker adapte la charge dynamique lors des accélérations, du freinage et dans les virages, en propulsant les roues qui permettront d'offrir la meilleure combinaison d'adhérence et de stabilité.

Avec un espace cargo plus vaste et un toit plus haut que la Solterra, la Trailseeker offre amplement d'espace et de fonctionnalité pour transporter l'équipage et tous les bagages lors de sorties sur les sentiers et au-delà. Le généreux espace cargo de la Trailseeker est assorti à un intérieur ouvert et lumineux, qui présente un plancher plat et amplement d'espace pour les jambes, créant un habitacle vaste et lumineux.

Design évolué

La nouvelle Subaru Trailseeker 2026 associe une silhouette emblématique à un système d'entraînement de prochaine génération grâce à un design inédit. Par comparaison à la Subaru Solterra, la Trailseeker compte 150 mm de plus sur la longueur et près de 25 mm de plus sur la hauteur, offrant davantage d'espace à l'arrière pour un compartiment de charge plus volumineux. Elle s'équipe aussi de série de longerons de toit surélevés, procurant une capacité et une flexibilité de chargement accrues.

À l'instar de la Solterra 2026, la Trailseeker présente une nouvelle signature lumineuse Subaru EV avec un logo éclairé des six étoiles, des blocs optiques redessinés, un nouveau pare-chocs avant et de nouvelles roues de 20 et de 18 pouces. À l'arrière, le lettrage SUBARU en relief et la garniture de hayon apportent une élégante présence lumineuse le soir venu.

À l'intérieur, l'habitacle ouvert est doté d'un écran tactile de 14 po, le plus grand jamais offert dans une Subaru. Les accents métallisés le long du tableau de bord soulignent le thème horizontal, et une large console centrale permet de rassembler les appareils et les effets personnels pour un rangement facile.

Technologie intuitive

L'écran tactile multimédia de 14 po livré de série offre la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto pour assurer le divertissement sur la route. Deux chargeurs de téléphone sans fil de 15 W gardent les appareils bien chargés et des ports de recharge rapide USB-C permettent aux passagers arrière de demeurer connectés.

Tous les modèles s'équipent d'une série de technologies d'aide à la conduite EyeSight, notamment le freinage précollision, l'alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d'angle mort, l'alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'assistance dans les embouteillages, l'assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif évolué et plus encore.

La Subaru Trailseeker est attendue chez les concessionnaires au début de 2026.

Version d'équipement PDSF Prix estimé Tourisme 54 995 $ 57 852 $ Limited 57 995 $ 60 852 $ Premier 60 995 $ 63 852 $

*Le prix estimé du véhicule inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

**Selon les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles Canada (RNCan). Consultez le Guide de consommation de carburant de RNCan disponible au https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour de plus amples informations. Une charge complète et des conditions de conduite idéales sont nécessaires. Les données varieront en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, de l'utilisation d'accessoires, des conditions météorologiques et de la température, de l'âge de la batterie, de l'état du véhicule et des conditions routières. Dans des conditions non idéales, les valeurs pourraient se dégrader de plus de 50 %. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'usage, ce qui réduit l'autonomie. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. L'autonomie indiquée est une estimation fondée sur des tests préliminaires et ne constitue pas une donnée officielle selon les paramètres du Guide de consommation de carburant (GCC) de RNCan. L'autonomie sera mise à jour une fois les essais finaux complétés par Subaru

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

Julie Lychak, Directrice principale, Relations publiques et commandites, (905) 568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]