Subaru a vendu 5 675 unités, son meilleur janvier à vie

Meilleur janvier à vie pour les Crosstrek, Forester, Outback, WRX et Solterra

Ventes pour l'année en hausse de 85,6 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) a démarré l'année 2024 sur les chapeaux de roues avec la vente de 5 675 unités pour signer son meilleur janvier à vie. Subaru Canada a vendu 3 058 unités en janvier 2023, ce qui représente une augmentation de 85,6 % pour la même période en 2024.

Les records ne s'arrêtent pas là, puisque les Crosstrek, Forester, Outback, WRX et Solterra ont toutes enregistré leur meilleur mois de janvier. Il s'est en effet vendu en janvier 2 165 Crosstrek, la préférée des Canadiens, tandis qu'il s'est vendu 1 391 Forester, le modèle destiné aux familles. L'Outback, le roi de la dualité, a enregistré 1 374 livraisons en janvier et la WRX a fait vibrer 288 Canadiens. La Solterra entièrement électrique, soutenue par d'excellents taux promotionnels, s'est vendue à 93 exemplaires.

Les Subaru Crosstrek et Outback ont récemment été sacrées respectivement Meilleur VUS sous-compact et Meilleur VUS compact par AutoHEBDO dans le cadre des prix AutoHEBDO 2024. En outre, les Crosstrek et WRX ont reçu le prix Meilleure valeur résiduelle 2024 de la part de J.D. Power Canada ALG dans les segments Utilitaire sous-compact et Voiture sport. La WRX reçoit ce prix pour la neuvième année de suite et la Crosstrek, pour une huitième fois en neuf ans.

« Quel début d'année incroyable » a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Et ce n'est que le début. Alors que nous entamons la saison des récompenses, et que nos modèles réalisent déjà de belles performances, c'est le moment idéal pour Subaru Canada et ses concessionnaires de reconnaître et d'honorer tout le travail qui a permis de commencer l'année en beauté. »





*La Subaru WRX conserve la valeur résiduelle projetée la plus élevée parmi les voitures sport dans le cadre de la remise de prix Meilleure valeur résiduelle de J.D. Power 2016-2024 Canada ALG selon les prévisions de J.D. Power ALG pour les modèles 2016‑2024. Visitez le site Web jdpower.com/awards pour en savoir plus.

**La Subaru Crosstrek conserve la valeur résiduelle projetée la plus élevée parmi les petits VUS dans le cadre de la remise de prix Meilleure valeur résiduelle de J.D. Power Canada ALG 2016-2022 et 2024 selon les prévisions de J.D. Power ALG pour les modèles 2016-2022 et 2024. Visitez le site Web jdpower.com/awards pour en savoir plus.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur X.

