Mars record avec la livraison de 5 386 véhicules

Les Crosstrek et Outback signent chacune un mois de mars record

Meilleur mars à vie pour toutes les régions du Canada

MISSISSAUGA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc (SCI) célèbre l'arrivée du printemps par l'annonce de son meilleur mois de mars à vie. Les Crosstrek et Outback ont tracé la voie et grâce aux excellents résultats de l'ensemble des modèles, Subaru a livré 5 386 véhicules.

Ce résultat marque un bond de 94,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier et représente le meilleur mois de mars à vie pour Subaru qui espère poursuivre sur ce formidable élan.

« Subaru continue d'offrir aux consommateurs canadiens de nouveaux produits séduisants », a expliqué Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Avec l'annonce récente de la nouvelle Outback Wilderness 2022 et notre amalgame primé regroupant nos principales technologies et nos dispositifs de sécurité, nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre l'année sur cette belle lancée. »

La Crosstrek remaniée arrive en tête avec des ventes record en mars de 2 166 unités, soit un gigantesque bond de 196,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. L'Outback suit de près, avec la vente de 1 134 unités, un bond de 86,8 p. 100 par rapport à mars 2020. En fait, l'ensemble de gamme Subaru affiche d'excellents résultats. Il s'est vendu 342 Ascent (+102,4 p. 100) et 1 091 Forester (+75,7 p. 100). Les ventes d'Impreza ont progressé de 1,2 p. 100, celles de la Legacy, de 1 p. 100 et celles de l'emblématique BRZ, de 84 p. 100 par rapport à l'an dernier.

Ces résultats font suite à l'annonce de Subaru du lancement de la nouvelle Outback Wilderness 2022 : la Subaru la plus robuste et la plus compétente à ce jour. Cette solution de rechange aux VUS présente les atouts dynamiques d'une voiture et plus de robustesse. Il en résulte une compétence rehaussée sans compromettre le confort, l'agrément et le comportement au quotidien. L'Outback Wilderness hisse le modèle légendaire à de nouveaux sommets et favorise un style de vie plus axé sur l'aventure permettant d'aller encore plus loin, encore plus haut.

Le mois dernier, Subaru a aussi annoncé avoir été honoré dans trois grandes catégories dans le cadre des prix Image de marque 2021 de Kelley Blue Book, notamment dans les catégories Marque par Excellence, Marque qui inspire le plus confiance et Meilleure marque de performance. Subaru est fier d'accepter le prix Marque qui inspire le plus confiance pour une septième année consécutive, le prix Marque par Excellence pour une deuxième année de suite et une quatrième fois et enfin le prix Meilleure marque de performance pour une cinquième fois.

Toutes les régions du Canada ont signé d'excellents résultats, l'Atlantique, l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Ouest enregistrant leur meilleur mars à vie.





Mars 2021 5 386 Réel pour le mois 2 772 Année précédente (même mois) 2 614 Différence 94,3 % MÀCJ c. MPAD 11 260 2021 AÀCJ 9 595 2020 AÀCJ 1 665 Différence 17,4 % AÀCJ vs. MPAD 11 260 T1 2021 9 595 T1 2020 1 665 Différence 17,4 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

