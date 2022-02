Le nouveau moteur Subaru BOXER 2,4 L turbo livrant 271 ch et 258 lb-pi de couple est allié à une transmission manuelle 6 vitesses ou encore à la nouvelle transmission de performance Subaru. Aussi équipée de la traction intégrale symétrique Subaru et du système actif d'orientation du couple, la WRX se décline en cinq versions : WRX, Sport, Sport avec EyeSight, Sport-tech et Sport-tech avec EyeSight.

Elle se pare d'une foule de nouveaux éléments esthétiques extérieurs, dont plusieurs présentent une fonction aérodynamique. L'écoulement de l'air a été optimisé grâce à une texture aérodynamique appliquée sur les passages de roues moulés, les bas de caisse et le carénage inférieur du compartiment moteur. Ce carénage est aussi doté de canaux d'écoulement d'air visant à augmenter l'effet de sol, à la manière de nombreux bolides de course modernes.

Sensations de série; combinaison de compétition en option

Avec un prix de départ de 30 995 $, la version WRX d'entrée de gamme de la cinquième génération de l'icône du rallye offre toujours un rapport qualité-prix exceptionnel. Dotée d'une transmission manuelle à 6 vitesses à rapports courts, d'un système d'infodivertissement à deux écrans de 7 po avec SiriusXM, CarPlay d'Apple et Android Auto, de sièges sport en tissu, chauffants et de style baquet à l'avant, elle favorise un engagement maximal avec le conducteur à un prix très attrayant. Des phares automatiques à DEL rehaussent le style, tandis que les pneus Dunlop SP Sport Maxx GT600A qui chaussent les roues de 17 po en alliage d'aluminium et à 15 rayons collent à la route.

La version Sport, qui se détaille à partir de 35 495 $, inclut un système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran de 11,6 po de style tablette où se trouvent les réglages ainsi que les commandes audio, de chauffage et de climatisation et des différents dispositifs embarqués. À bord, les poignées de porte chromées sont assorties au pédalier et au repose-pied en alliage d'aluminium. Les sièges sont tendus de tissu de catégorie supérieure et le garnissage intérieur est doux au toucher. À l'arrière, deux ports USB permettent aux occupants de rester branchés et un accoudoir central rabattable avec porte-gobelets assure leur confort. Cette version inclut les antibrouillards à DEL et des roues en alliage d'aluminium plus grandes, à savoir 18 po. À l'arrière, le déflecteur à profil bas confère à cette version une touche de sportivité et l'ajout du système Subaru de détection de véhicules en approche (SRVD) avec surveillance des angles morts, aide au changement de voie et alerte de trafic transversal arrière augmente la sécurité. Offerts à titre gracieux pendant trois ans, les Services connectés SUBARU STARLINK donnent accès à un plus grand nombre de caractéristiques axées sur la sécurité et les commodités.

Transmission de performance Subaru

Avec la transmission de performance Subaru (SPT), la montée des vitesses se fait jusqu'à 30 % plus vite et les rétrogradations, jusqu'à 50 % plus vite grâce au contrôle adaptatif des vitesses qui synchronise le régime moteur en rétrogradation au freinage. Le contrôle adaptatif des vitesses maintient le rapport idéal en virage et réagit plus rapidement en sortie de virage, pour bien réussir tous les points de corde. Les rapports des vitesses ont été revus à la baisse afin de favoriser les reprises, tandis que le rapport total a été augmenté. L'ajout d'un radiateur d'huile de transmission améliore le refroidissement en conduite sportive, augmentant du coup la durabilité de la SPT. Le système SI-DRIVE avec modes Intelligent, Sport et Sport Sharp (S #) modifie le programme du moteur pour fournir une conduite dynamique et exclusive.

Les versions de la WRX 2022 équipées de la SPT sont couplées en exclusivité au système EyeSight de nouvelle génération. Cette technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight de quatrième génération pilotée par un logiciel amélioré offre un champ de vision plus large et un servofrein électrique qui permet de réduire la distance de freinage lors d'un arrêt brusque. La plus récente version d'EyeSight comprend le nouveau système de braquage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec retenue du véhicule, le freinage précollision, la gestion d'accélération précollision, l'aide au suivi de voie avec alerte de louvoiement, l'aide au centrage dans la voie et l'alerte de reprise de la circulation. Les versions équipées de la SPT reçoivent aussi le freinage automatique en marche comme caractéristique de sécurité additionnelle. La version Sport avec EyeSight se détaille à partir de 38 095 $.

Redéfinition de la berline sport

La version Sport-tech trône au sommet de la gamme des WRX 2022. Affichant un prix de départ de 39 295 $ (transmission manuelle), la version Sport-tech reçoit un système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran de 11,6 po et navigation GPS et les sièges sont tendus d'un tissu doux et ornés d'empiècements en ultrasuède, tandis que l'emblème WRX brodé enjolive les appuie-têtes à l'avant. Les occupants aux places d'extrémités à l'arrière bénéficient de sièges chauffants et le système audio de catégorie supérieure Harmon Kardon à 11 haut-parleurs avec caisson d'extrêmes graves et amplificateur diffuse un son de grande qualité. À l'extérieur, les phares à DEL sont directionnels et encadrés des feux de jour à DEL en C et des clignotants à DEL sont intégrés aux rétroviseurs. La nouvelle couleur couche nacrée orange solaire est livrable en exclusivité sur les versions Sport-tech.

La version Sport-tech avec EyeSight, qui inclut la transmission de performance Subaru et la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight de nouvelle génération, se détaille à partir de 41 895 $.

Constatez par vous-même les performances extraordinaires de la WRX lorsqu'elle arrivera chez les concessionnaires Subaru au printemps 2022.

Version Prix WRX 30 995 $ SPORT 35 495 $ SPORT avec EyeSight 38 095 $ Sport-tech 39 295 $ Sport-tech avec EyeSight 41 895 $

