MISSISSAUGA, ON, le 20 août 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer les prix du très attendu coupé sport BRZ 2+2 de deuxième génération. À l'instar de la première mouture, cette deuxième génération offre toujours un ensemble séduisant : légèreté, centre de gravité ultra bas, direction et tenue de route précises et voiture à propulsion abordable.

Véritable voiture sport dotée de l'ADN de Subaru

La toute nouvelle Subaru BRZ est un authentique coupé sport 2+2 à propulsion et à moteur avant. Elle repose sur un châssis repensé plus rigide au centre de gravité ultra bas, plus bas que sa devancière et à égalité avec plusieurs supervoitures performantes. De nouveaux éléments réducteurs de poids, comme le toit et les ailes avant en aluminium, contribuent à faire de la BRZ de nouvelle génération la voiture de sport de série, 2+2 et à propulsion la plus légère sur le marché canadien. Très légère, elle ne pèse que 1 277 kg à vide (2 815 lb) et son empattement a été allongé à 2 575 mm (101,4 po). À cela s'ajoute la répartition du poids avant-arrière améliorée par rapport à sa devancière, pour des réactions encore plus vives et un réel sentiment de confiance en virage.

La suspension avant est composée de jambes de force à ressorts hélicoïdaux pour favoriser la légèreté. Adoptant des éléments de design de la plateforme globale Subaru, le châssis a gagné en rigidité grâce au système de montage renforcé, au berceau et à d'autres points de fixation. Avec 60 % plus de rigidité latérale à l'avant, le comportement en amorce de virage s'est amélioré. Les jambes MacPherson de la suspension avant ont été spécialement conçues pour permettre d'abaisser la ligne du capot, mais elles sont néanmoins dotées d'un grand débattement qui favorise la tenue de route et le confort. La suspension arrière à double triangulation présente une forte capacité d'absorption des bosses qui favorise la motricité sur surfaces accidentées. Une nouvelle direction à assistance électrique réagit encore mieux aux interventions du conducteur. Le rapport plus court de 13,5 à 1 et le volant de petit diamètre procurent à la Subaru BRZ une direction très directe.

Pour la conduite sur piste, le système de gestion de la stabilité (VSC) avec antipatinage livré de série compte cinq réglages lorsque la voiture est équipée d'une transmission automatique. Le système a été reconfiguré pour relever le seuil d'intervention de l'antipatinage. Il peut être désactivé pour laisser les commandes au conducteur.

Côté motorisation, la Subaru BRZ est équipée du tout nouveau moteur SUBARU BOXERMD de 2,4 L de plus grosse cylindrée. Ce moteur atmosphérique à injection directe et dans l'admission développe 228 ch à 7 000 tr/min et 184 lb-pi de couple, un gain de 15 % par rapport à la précédente génération. Deux transmissions figurent au catalogue : une manuelle 6 vitesses à rapports courts actualisée à l'intention des puristes et une automatique 6 vitesses perfectionnée avec palettes de changement de vitesse. Lors des rétrogradations, le système donne un léger « coup d'accélérateur », ce qui rehausse le caractère sport de la voiture.

Design astucieux

La toute nouvelle BRZ se pare d'une silhouette à la fois raffinée et sportive qui favorise l'aérodynamique. Ce coupé d'allure épurée est légèrement plus long et plus bas que son prédécesseur, avec un devant bas et large et deux prises d'air de part et d'autre. La calandre basse est flanquée d'ailes bien galbées qui épousent de près les suspensions. Des glaces latérales plus étroites mettent en valeur les passages de roues audacieux et le toit au dessin subtil de pagode évoque les voitures historiques de course. L'allure très basse et large confère une personnalité bien affirmée tout en favorisant le comportement routier.

Les lignes audacieuses de l'avant se prolongent sur les flancs où dominent les imposantes ailes avant et arrière, les grandes fentes latérales et d'importants éléments aérodynamiques. Les fentes latérales fonctionnelles autorisent une réduction de la traînée en évacuant l'air piégé sous le capot et les ailes L'air évacué est dirigé avec le déflecteur moulé dans le seuil, créant ainsi un appui à haute vitesse. Les ailettes placées derrière les passages de roues arrière contribuent aussi à la stabilité. À l'arrière, les grandes ailes, les voies plus larges et les deux sorties d'échappement accentuent le dessin bas et large de la voiture. Cet imposant effet visuel est allégé par les glaces latérales et la lunette plus étroites, laquelle aboutit au becquet arrière bien défini.

Habitacle axé sur le conducteur

Le nouvel habitacle haut de gamme de la BRZ a été pensé pour le conducteur qui est assis bas, mais bénéficie d'une excellente visibilité en raison du judicieux placement des montants A, B et C en acier haute résistance. Enveloppants, très confortables et ornés d'une couture rouge, les baquets sport à l'avant offrent un bon soutien en conduite sportive.

Le tableau de bord reçoit un nouvel écran numérique personnalisable de 7 po, et au centre du groupe d'instruments se trouvent le compte-tours et un écran configurable où s'affichent des renseignements utiles concernant le trajet en cours et la voiture. Le conducteur peut choisir d'afficher les données sur la batterie, la température moteur ou la force latérale, laquelle confirme les capacités hautes performances de la BRZ. En mode Track, le compte-tours s'affiche automatiquement sous forme de graphique linéaire en couleur facile à lire afin de permettre au conducteur de se concentrer sur la conduite.

Aucun compromis sur la sécurité

Pour bonifier la sécurité et la tranquillité d'esprit, la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSightMD a été ajoutée à la nouvelle BRZ pour la première fois. À la manière d'un copilote, EyeSightMD surveille la route à l'aide de deux caméras et détecte les situations potentiellement dangereuses afin d'assister le conducteur lorsqu'il en a le plus besoin. Cet ensemble de technologie axée sur la sécurité inclut entre autres les phares de route assistés, le freinage automatique précollision, la gestion d'accélération précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, l'aide au suivi de voie et plus encore. Les modèles Sport-tech reçoivent le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts qui inclut la détection d'angle mort, l'assistance au changement de voie et le dispositif d'alerte de trafic transversal à l'arrière. Les modèles Sport-tech à transmission automatique reçoivent aussi le freinage automatique en marche arrière qui bonifie encore plus le caractère sécuritaire de la voiture.

La commodité à un nouveau sommet

Le nouvel écran d'infodivertissement de 8 po sur la console centrale donne accès aux toutes dernières technologies comme l'intégration d'un téléphone intelligent grâce à CarPlayMC d'Apple et AndroidMC Auto, la connectivité mains libres BluetoothMD pour cellulaire, la lecture audio en continu et la radio satellite SiriusXMMD, en plus d'afficher l'image de la caméra arrière. Pour rehausser encore plus la sécurité et la commodité, la toute nouvelle BRZ comprend de série le bouton-poussoir de démarrage avec clé de proximité et peut recevoir en option les Services connectés SUBARU STARLINKMC. Reliés au réseau cellulaire national et indépendant du cellulaire du client, les Services connectés permettent au client de rester connecté à la voiture et de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré à la voiture, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

L'automobiliste peut aussi automatiquement recevoir de l'aide d'urgence lors d'une collision, fixer un rendez-vous au service, faire démarrer le moteur et mettre en marche le système de chauffage et de climatisation(modèles à transmission automatique), verrouiller et déverrouiller les portes à distance, localiser la voiture à distance et recevoir différentes alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), le tout à partir de son appareil intelligent.

BRZ 2022 : une voiture de sport pour un monde moderne

Les passionnés pourront choisir entre une automatique et une manuelle pour chaque niveau de finition : BRZ et Sport-tech. Pour la version BRZ d'entrée de gamme, le prix de départ est fixé à 29 495 $ (manuelle 6 vitesses) et à 31 895 $ (transmission automatique avec technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSightMD).

Affichant un prix de départ de 32 495 $, la BRZ Sport-tech 2022 reçoit des roues de 18 po en alliage au fini gris mat chaussées de pneus MichelinMD PilotMD Sport 4 pour une meilleure adhérence. Les occupants sont accueillis à bord par des sièges avant chauffants en cuir et UltrasuedeMD et un système audio à 8 haut-parleurs de première qualité avec amplificateur. Un essai gratuit de trois ans au système SUBARU STARLINKMC, le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts et les phares directionnels à DEL complètent la version Sport-tech. Les versions Sport-tech à transmission automatique affichent un prix de départ de 34 895 $.

Modèle PDSF BRZ 29 495 $ BRZ avec EyeSightMD 31 895 $ Sport-tech 32 495 $ Sport-tech avec

EyeSightMD 34 895 $

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

