Lancement mondial de la première voiture électrique à batterie (VEB) Subaru

Autonomie pouvant atteindre 360 kilomètres sur une seule charge

Traction intégrale symétrique Subaru et technologie d'aide à la conduite EyeSight de série

MISSISSAUGA, ON, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce les prix de la très attendue Solterra 2023, première voiture électrique à batterie de la marque à être lancée à l'échelle mondiale. Fidèle à son patrimoine dès sa conception, le VUS Solterra représente l'avenir de Subaru et intègre sécurité de pointe et capacités passe-partout.

SUBARU CANADA ANNONCE LES PRIX DE LA SOLTERRA ÉLECTRIQUE 2023 (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

La Solterra 2023 est équipée d'une batterie au lithium-ion de 72,8 kWh autorisant une autonomie de 360 km1 et de deux moteurs électriques de 80 kW situés sur les essieux avant et arrière. Le système de recharge combiné CCS1 permet la recharge en c.a. de niveaux 1 et 2 et la recharge rapide c.c. de 100 kW, cette dernière permettant une recharge à 80 % en 50 minutes.

Le système Subaru Solterra Connect, qui se décline en quatre catégories livrables, garde le conducteur informé et relié à sa voiture. Safety Connect (essai gratuit de trois ans) fournit la notification automatique anticipée de collision, l'assistance routière bonifiée, le service d'urgence SOS, la récupération de véhicule volé et l'immobilisateur de véhicule volé. Remote Connect (essai gratuit de trois ans) relie le conducteur à sa voiture et lui permet de contrôler le klaxon et l'éclairage, de déverrouiller et verrouiller les portes, de refroidir ou réchauffer l'habitacle et de trouver des stations de recharge avec fonction de programmation. Service Connect (essai gratuit de cinq ans) fournit des alertes concernant l'entretien, la prise de rendez-vous d'entretien et un rapport sur l'état de santé de la voiture. Enfin, Drive Connect permet la navigation infonuagique, la destination à distance et l'assistant intelligent lorsque l'abonnement livrable est activé.

Capacité et robustesse électriques de série

Affichant un prix de départ de 54 295 $ et donnant droit à tous les rabais fédéraux et provinciaux, le cas échéant, la Solterra à TI bien équipée comprend de série la traction intégrale symétrique et la fonction X-MODE bimode avec le nouveau contrôle de la motricité Grip Control qui combine le limiteur de vitesse en montée et en descente autorisant une meilleure maîtrise en conduite hors route. Les modes de conduite Power et Eco, lorsqu'ils sont utilisés de concert avec les modes S-Pedal Drive et le freinage régénératif, peuvent contribuer à maximiser l'autonomie et les roues de 18 po en alliage d'aluminium sont dotées d'un enjoliveur aérodynamique pour réduire la traînée. Les phares à DEL entièrement automatiques, les feux arrière combinés à DEL et le carénage de sous-carrosserie arrière confèrent à la Solterra une allure dynamique, large et abaissée. La Solterra à TI est aussi équipée d'une caméra arrière, d'un dégivreur d'essuie-glace et des rétroviseurs à réglage électrique, repliables et chauffants.

À bord, le volant gainé de cuir, inclinable et télescopique, le rétroviseur autoatténuant, les sièges en tissu et les sièges chauffants automatiques sont livrés de série. Le groupe d'instruments numérique comprend un écran multi-information de 7 po et le système d'infodivertissement avec écran tactile de 8 po, compatible avec CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil, est relié à un système audio à six haut-parleurs. Toujours au chapitre de la connectivité, la Solterra compte deux ports USB-C à l'avant et un port USB-A dans la console centrale.

Livrées de série, les technologies d'aide à la conduite EyeSight incluent la surveillance des angles morts, le système d'avertissement de circulation transversale arrière, le système précollision, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, le régulateur de vitesse dynamique à radar, le système de freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le freinage d'aide au stationnement, le système d'aide au maintien dans la voie et, pour hausser la sécurité des occupants, l'aide à la sortie en toute sécurité.

Ensemble de luxe

La Solterra à TI bénéficie d'une foule d'améliorations et d'éléments de gamme supérieure lorsqu'elle est équipée de l'ensemble de luxe livrable moyennant un supplément de 4 100 $. Cet ensemble ajoute trois caméras, à savoir une à l'avant et une de chaque côté de la voiture. Combinées à la caméra arrière de série, ces caméras assurent une surveillance panoramique tout autour de la voiture. Parmi les autres améliorations, mentionnons les roues de 20 po en alliage d'aluminium deux tons au fini usiné, les antibrouillards à DEL, les rétroviseurs clignotants à DEL, repliables électriquement et à inclinaison en marche arrière côté passager, l'éclairage de sortie à DEL, les longerons de toit à profil bas, les essuie-glace avec détecteur de pluie et asservis aux phares et le becquet en prolongement du toit en deux sections. La Solterra peut se parer d'une couleur unie ou encore d'un habillage deux tons.

Le luxe se poursuit à l'intérieur avec l'ajout de poignées de porte chromées, du garnissage Star Tex en plus d'une couture contrastante en fil argenté sur les sièges, du siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire qui rappelle aussi le réglage du rétroviseur extérieur, des sièges arrière chauffants aux places d'extrémité, du volant chauffant avec commandes intégrées, du rétroviseur autoatténuant avec HomeLink et de l'éclairage de courtoisie à l'ouverture des portes avant. Le système audio comprend le système d'infodivertissement avec écran de 12,3 po et un système à 11 haut-parleurs Harman Kardon de catégorie supérieure. Un chargeur sans fil pour cellulaire situé dans la console centrale et deux ports USB-C additionnels à l'arrière bonifient la connectivité pour les occupants. Et pour conclure la liste des améliorations axées sur le luxe, mentionnons l'ajout de l'aide au stationnement évoluée au système d'aide à la conduite.

Ensemble technologie

L'ensemble technologie, qui figure aussi au catalogue des options de la Solterra à TI, se détaille à 7 800 $. Cet ensemble inclut tous les éléments de l'ensemble de luxe en plus d'un enjoliveur de capot noir brillant, d'un lave-lentille de caméra arrière, d'un toit panoramique en verre fixe avec pare-soleil rétractable à commande électrique et de garnitures de glaces chromées sur les voitures de couleur unie ou noires sur les voitures deux tons. Les améliorations à l'intérieur incluent les sièges avant ventilés, l'éclairage d'ambiance, le rétroviseur intelligent avec HomeLink et un couvre-bagage.

Préparez-vous à accueillir la Subaru Solterra 2023 qui vous promet des kilomètres de plaisir pur et propre.

ENSEMBLE PRIX TOTAL SOLTERRA À TI 54 295 $ SOLTERRA À TI AVEC ENSEMBLE DE LUXE 58 395 $ SOLTERRA À TI AVEC ENSEMBLE TECHNILOGIE 62 095 $

1Selon les lignes directrices de Ressources naturelles Canada. Reportez-vous au Guide de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada disponible sur le site https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour en savoir plus. Exige une batterie complètement chargée. L'autonomie réelle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les habitudes de conduite et de recharge, la météo et la température, l'âge de la batterie et l'état du véhicule. La capacité de la batterie diminue au fil du temps et de l'utilisation. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de détails.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanadasur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]