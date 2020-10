Subaru bonifie certains aspects liés à la visibilité sur la Forester 2021. Les phares de route assistés, qui étaient de série sur les versions Touring, et les phares directionnels à DEL, qui étaient livrables sur les versions Sport et de gammes supérieures, sont désormais livrés de série.

L'équipement de série de la Forester s'enrichit aussi du rappel des ceintures de sécurité arrière. Désormais, un rappel audio et visuel se déclenchera au groupe d'instruments si un occupant avant ou arrière n'a pas bouclé sa ceinture.

Toutes les Forester 2021 sont animées par le moteur SUBARU BOXERMD de 2,5 litres à injection directe développant 182 ch et 176 lb-pi de couple et couplé à la CVT LineartronicMD et à la traction intégrale symétrique Subaru. Très écoénergétique, la Forester ne consomme que 7,2 L/100 km sur route (consommation estimée, EPA) et la capacité de remorquage de ce VUS compact s'élève à 680 kg (1 500 lb).

La technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSightMD figure aussi sur la liste d'équipement de série de toutes les versions. Ce système primé comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance au centrage dans la voie, le freinage précollision, la gestion d'accélération précollision, l'alerte de franchissement involontaire de ligne et de louvoiement et l'alerte de reprise de la circulation.

Voici la Forester 2021

Fidèle à la réputation du modèle pour son excellent rapport qualité-prix, la Forester 2021, qui se détaille à partir de 28 995 $, propose une longue liste de caractéristiques de série, notamment la fonction X-MODEMD, la technologie EyeSightMD, les sièges avant chauffants, la climatisation automatique, la caméra de recul avec lave-lentille, les ports USB dans la console centrale avant, l'affichage multifonctionnel, le télédéverrouillage et le groupe d'instruments avec écran couleur ACL.

La Forester est aussi équipée de série du système multimédia SUBARU STARLINKMC avec écran tactile haute résolution de 6 1/2 po, intégration de téléphone intelligent avec CarPlayMC d'Apple et AndroidMC Auto, lecture audio en continu et téléphonie mains libres BluetoothMD.

À chacun sa version de Forester

La Forester Convenience 2021 bénéficie d'encore plus d'équipement au chapitre du confort, de la commodité et des technologies livrables, comme les ports USB à l'arrière et les pochettes au dos des sièges avant, en nouveauté pour le millésime 2021. La version Touring se distingue par son système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran de 8 po et le volant chauffant est désormais de série sur les versions Touring et Sport.

La fonction X-MODEMD avec limiteur de vitesse en descente, de série sur les Forester, améliore les performances sur chaussée non pavée. À noter que la version Sport reçoit la fonction X-MODE bimode capable de surmonter des conditions encore plus variées.

Aussi en nouveauté pour 2021, la version Limited reçoit le système novateur d'alerte aux distractions DriverFocus et le siège du passager avant à 8 réglages électriques, tous deux précédemment livrables uniquement sur la version Premier tout équipée.

Toujours au sommet de la gamme, la Forester Premier 2021 se détaille à 40 095 $ et inclut tout l'équipement de série et en option de la version Limited. Elle se distingue aussi par ses roues exclusives de 18 pouces en alliage noir au fini usiné, ses poignées de portes extérieures chromées, ses rétroviseurs extérieurs repliables au fini chrome satiné avec clignotants intégrés et ses antibrouillards à DEL cerclés de chrome. La Forester Premier accueille ses occupants dans un habitacle tendu de cuir perforé brun exclusif.





Prix de la Subaru Forester 2021 Modèle PDSF Forester 28 995$ Convenience 32 595$ Touring 34 395$ Sport 35 795$ Limited 38 795$ Premier 40 095$

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected] ; Daniel Tomasso, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected] ; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]

Liens connexes

http://www.pr.subaru.ca