Subaru Canada annonce les prix de l'Ascent 2022; toute nouvelle édition Onyx

Pour l'Ascent 2022, la version d'entrée de gamme Convenience demeure une valeur sûre toujours très bien équipée et proposée à 37 295 $. Avec son moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L livrant 260 ch et 277 lb-pi de couple secondé d'une CVT Lineartronic à couple élevé, de la traction intégrale symétrique et du mode X-MODE, l'Ascent est à l'aise peu importe la situation. Pour assurer la sécurité du conducteur et des passagers, l'équipement de série inclut la technologie d'aide à la conduite EyeSight avec freinage précollision, gestion d'accélération précollision, régulateur de vitesse adaptatif avec retenue automatique du véhicule, assistance au centrage dans la voie, aide au suivi de voie avec avertissement de louvoiement et alerte de reprise de la circulation.

Aussi de série, mentionnons les feux de jour à DEL et les phares directionnels à DEL et automatiques avec phares de route assistés. À bord, les sièges avant chauffants et l'écran tactile de 6 1/ po avec fonctionnalités CarPlay d'Apple et Android Auto assurent le confort du conducteur et lui permettent de garder le contact. Les passagers arrière peuvent charger leur appareil à l'un des deux ports USB arrière.

La version Touring comprend en plus le radiateur d'huile pour CVT qui permet d'augmenter la capacité de remorquage à 2 270 kg. Elle inclut aussi le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru, l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière en plus du freinage automatique en marche arrière. La clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, les rétroviseurs extérieurs autoatténuants et le volant chauffant gainé de cuir réaffirment l'ajout de confort et de commodité. Avec un prix de départ fixé à 42 895 $, la Touring comprend aussi l'écran couleur multifonctionnel de 6,3 po, le système d'infodivertissement avec écran de 8 po et un essai gratuit de 3 ans aux Services connectés SUBARU STARLINK. La Touring dotée des sièges baquets en option se détaille à compter de 43 495 $.

De retour en noir

En nouveauté 2022, l'édition spéciale Onyx propose une ambiance différente aux propriétaires d'une Ascent. Issue de la version Touring avec sièges baquets, l'Onyx troque la calandre chromée au profit d'une calandre noir brillant. Des garnitures noires enjolivent les cadres de glaces et de portes et confèrent à la voiture une allure discrète et un profil épuré. Chaussée de roues de 20 po à 10 rayons et en alliage d'aluminium, l'Ascent édition Onyx se pare d'un style distinct dans la gamme Ascent. À l'arrière, l'écusson peint noir est accompagné du badge exclusif Onyx Edition. Les détails propres à cette version se poursuivent à bord avec les garnitures noires sur le tableau de bord et noir brillant sur le groupe d'instruments. Les sept sièges sont tendus d'un tissu doux résistant aux intempéries exclusif. Le prix de départ de cette édition est fixé à 44 995$.

Équipements de catégorie supérieure à prix abordable

La version Limited se distingue par ses bas de caisse noirs ornés de garnitures argent qui confèrent à la voiture une allure de gamme supérieure, tout comme les roues de 20 po en alliage d'aluminium usiné qui procurent à l'Ascent une allure distincte par rapport aux versions à roues de 18 po. Les sièges sont tendus de cuir, tandis que les sièges d'extrémités à la deuxième rangée sont chauffants à deux réglages. Un pare-soleil à réglage manuel intégré à la lunette offre intimité et protection contre le soleil.

Le système d'infodivertissement à écran tactile de 8 po comprend désormais la navigation par GPS et la radio satellite SiriusXM avec Travel Link et Traffic (abonnement gratuit de 3 mois inclus). Le système harman kardon à 14 haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson de graves et amplificateur vous permet d'apprécier encore plus votre musique préférée. Les passagers de la troisième rangée bénéficient d'une connectivité accrue grâce à l'ajout de deux ports USB. Le prix de départ de la version Limited est fixé à 48 295 $ et celui de la Limited avec sièges baquets, à 48 895 $.

Avec un prix de départ de 51 795 $, la version Premier comprend l'équipement de la Limited avec sièges baquets en plus des poignées de porte chromées et des rétroviseurs extérieurs chauffants, chromés et entièrement électriques. L'Ascent Premier est équipée d'une caméra avant qui affiche sur l'écran multifonctionnel une vue de l'avant du véhicule sur presque 180 degrés, procurant au conducteur une image claire à l'approche d'une intersection encombrée ou pour éviter des obstacles. Des garnitures en similibois enjolivent l'habitacle et les sièges avant sont ventilés pour les rafraichir rapidement par temps chaud. Les Ascent et Ascent édition Onyx 2022 seront en concession cet automne.

