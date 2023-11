Nouveau design intérieur et extérieur élégant et contemporain

Technologie EyeSight version 4 incluant une monocaméra à grand angle de série sur toutes les versions

Amélioration du comportement dynamique et du raffinement

Nouvelles technologies et caractéristiques évoluées qui bonifient le confort et la connectivité

CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil en option

Nouvelle fonction d'assistance au freinage d'urgence

MISSISSAUGA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer le dévoilement de la toute nouvelle Forester 2025 au Salon international de l'auto de Los Angeles 2023. Ce VUS de sixième génération propose les caractéristiques les plus évoluées de son histoire, un design moderne et un confort de suspension amélioré. La Forester jouit d'une belle popularité auprès des acheteurs canadiens de VUS, puisqu'une Subaru sur quatre vendue au cours des 25 dernières années est une Forester.

La Forester 2025 sera livrée chez les concessionnaires Subaru du pays au printemps 2024 en versions Commodité, Tourisme, Sport, Limited et Premier.

Extérieur et intérieur complètement redessinés

La Forester 2025 adopte une toute nouvelle esthétique contemporaine et élégante, tout en conservant l'allure caractéristique de ses devancières classiques et robustes. L'avant se démarque par sa calandre audacieuse située entre les phares à DEL compacts et crée un effet de bouclier intégré. Les lignes audacieuses du haut de la carrosserie accentuent la hauteur et la robustesse du dessin, tandis que les passages de roues proéminents évoquent les compétences hors route. Les protections inférieures avant, latérales et arrière sont de série et leur couleur varie en fonction de la version. La lunette arrière verticale autorise une plus grande capacité de chargement.

Plusieurs améliorations aérodynamiques fonctionnelles contribuent à hausser les performances et la stabilité du VUS. Une sortie d'air située sur le bord de fuite des passages de roue avant permet une meilleure évacuation de l'air, ce qui contribue à réduire la portance qui s'exerce sur l'avant et à améliorer la stabilité.

À bord, la nouvelle Forester reçoit un imposant système multimédia avec écran central intégré. Les éléments profilés du tableau de bord et les garnitures texturées sont intelligemment conçus pour éviter les dommages visibles causés par l'utilisation au quotidien. La garniture de pavillon foncée dissimule aussi les éraflures causées par les passagers et le chargement. Les montants ingénieusement disposés et la généreuse surface vitrée procurent une excellente visibilité panoramique. Les glaces arrière de teinte foncée sont de série.

Structure et sécurité

La Forester 2025 repose sur la plateforme globale Subaru actualisée qui bénéficie d'une rigidité en torsion 10 % supérieure à sa devancière. La structure se compose d'un cadre intérieur complet à soudures plus résistantes et avec adhésifs supplémentaires (de 8 à 27 mètres), autorisant une plus grande rigidité et une réduction de poids. Ces perfectionnements autorisent de meilleures performances dynamiques, un roulement plus souple et un habitacle plus silencieux.

Toutes les Forester 2025 sont équipées de série de la dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight primée qui comporte une monocaméra grand angle et qui fonctionne avec plus de souplesse et de rapidité dans un plus grand nombre de conditions. Ces perfectionnements sont possibles grâce à un champ de vision plus large, à un logiciel actualisé et à l'ajout d'un servofrein électrique. Le système EyeSight peut reconnaître plus rapidement les cyclistes et les piétons aux intersections et, le cas échéant, alerter le conducteur et freiner pour éviter les collisions. Parmi les autres équipements axés sur la sécurité active et livrables en option sur les Forester, mentionnons le freinage automatique en marche arrière, la détection d'angle mort avec aide au changement de voie et le système d'avertissement de circulation transversale arrière.

Pour la première fois sur une Subaru, l'assistance au freinage d'urgence s'active si le conducteur ne réagit pas aux avertissements lorsque le régulateur de vitesse adaptatif évolué et l'assistance au maintien de la trajectoire sont activés. Ce nouveau dispositif de sécurité livré de série immobilise le véhicule, active les feux de détresse et déverrouille les portes. Si le propriétaire y est abonné, les Services connectés SUBARU STARLINK appelleront les services d'urgence.

Le système de braquage automatique d'urgence est inclus dans les versions équipées du système de détection des angles morts avec l'aide au suivi de voie et le dispositif d'alerte de trafic transversal. Ce dispositif de sécurité fonctionne de concert avec le système EyeSight et la détection d'angle mort pour aider à contrôler la direction afin d'éviter une collision avec un véhicule circulant dans la même voie à des vitesses inférieures à 80 km/h.

Le système d'alerte aux distractions DriverFocus, livrable sur les versions Limited et Premier, surveille la fatigue ou le manque d'attention du conducteur à l'aide d'une caméra orientée vers le visage du conducteur et d'un logiciel de reconnaissance faciale. DriverFocus comprend aussi des profils de conducteur personnalisables pouvant être reliés à la mémoire des positions des sièges et des rétroviseurs extérieurs.

Pour donner une meilleure visibilité lors de manœuvres de stationnement, un écran optionnel affiche une vue en plongée sur 360 degrés du véhicule et de ce qui se trouve autour. Le système combine les images de quatre caméras pour créer une image unique avec une vue d'ensemble de la zone autour du véhicule.

Le rappel de vérification des sièges arrière, livré de série et conçu pour réduire le risque de laisser un enfant ou un animal à bord, rappelle au conducteur de vérifier les sièges arrière avant de quitter.

Depuis son lancement au Canada (millésime 1998), ce VUS emblématique a reçu de nombreux prix de sécurité décernés par des organismes de confiance, dont l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). La Forester 2023 a reçu la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ 2023 décernée par l'IIHS, marquant ainsi la 17e année consécutive que la Forester obtient la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS (2007-2023), soit plus que n'importe quel autre VUS compact. En outre, la Forester 2023 a reçu la meilleure note possible de l'IIHS en matière de prévention des collisions frontales. Subaru prévoit que la toute nouvelle Forester 2025 continuera à offrir une sécurité exemplaire.

Compétence et polyvalence

La toute nouvelle Forester 2025 combine les compétences et la polyvalence d'un grand VUS au confort et au rendement d'une voiture. La garde au sol de 220 mm de toutes les Forester est supérieure à celle de nombreux VUS et pourtant, la Forester permet aux occupants avant et arrière d'accéder à bord confortablement.

Toutes les versions reçoivent de série la traction intégrale symétrique Subaru révisée qui réagit plus rapidement, autorise un comportement plus agile et fournit une meilleure tenue en virage en conduite sur route et hors route. De série sur la Forester, la fonction X-MODE avec limiteur de vitesse en descente à sélection manuelle maximise la maîtrise sur surfaces glissantes et les pentes abruptes. La Forester Sport et les versions supérieures reçoivent la fonction X-MODE bimode capable de surmonter des conditions encore plus difficiles.

La Forester polyvalente est équipée d'une banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables. Le volume utile s'élève à 2 107 litres lorsque les deux dossiers sont rabattus. La grande ouverture du hayon et le seuil bas facilitent le chargement des bagages. Les longerons de toit de série augmentent les possibilités de chargement.

Performance et tenue de route

Toutes les versions 2025 de la Forester sont équipées de série du moteur BOXER SUBARU de 2,5 L développant 180 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Toutes les versions Forester reçoivent la boîte Lineartronic CVT (à variation continue) qui se caractérise par sa souplesse et son silence de fonctionnement. Les versions Tourisme, Sport, Limited et Premier comportent le mode manuel commandé par palettes au volant qui permet au conducteur de sélectionner les huit rapports prédéfinis.

Un système actif d'orientation du couple et un système de gestion des performances SI-Drive livrés de série améliorent encore plus le système de transmission de ce VUS. Les versions Commodité et Tourisme sont chaussées de série de roues en alliage de 17 po, la version Limited est chaussée de roues en alliage de 18 po et les versions Sport et Premier reçoivent des roues en alliage de 19 po.

La Forester 2025 reçoit une version de la direction à crémaillère à assistance électronique à double pignon plus directe de la WRX qui procure un senti plus naturel et une plus grande réactivité.

Confort et commodités

L'habitacle bénéficie aussi d'une attention accrue accordée aux occupants et à leur interaction avec le véhicule. La Forester présente un grand dégagement à la tête et aux jambes, et la conception des sièges avant, plus enveloppants, hausse le confort général et minimise la fatigue. Les supports latéraux des sièges avant ont été amincis pour améliorer la visibilité et faciliter l'accès aux sièges arrière. Le soin apporté à l'insonorisation a permis de rendre l'habitacle du tout nouveau VUS plus silencieux et plus confortable, avec notamment une réduction de 39 % du taux d'atténuation des bruits provenant du toit.

Le système de climatisation a été actualisé pour se concentrer sur les sièges occupés (plutôt que sur l'ensemble de l'habitacle) afin d'améliorer le confort et de réduire la consommation de carburant. Toutes les versions reçoivent le système de chauffage et de climatisation à deux zones.

Livrable pour la première fois sur une Subaru, le nouveau hayon électrique mains libres activé par capteur permet d'ouvrir et de fermer le hayon par un simple mouvement de pied sous le pare-chocs arrière.

Toutes les versions reçoivent une liste complète d'équipements, notamment l'accès sans clé à distance, le dégivreur d'essuie-glace, les phares directionnels à DEL avec assistance aux phares de route, les sièges avant chauffants, les prises USB A et C à l'arrière ainsi que les rétroviseurs extérieurs, les glaces et le verrouillage des portes à commande électrique.

Parmi les autres équipements livrables, citons un chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale, les essuie-glaces à détecteur de pluie et les sièges avant ventilés.

De nouveaux crochets robustes de série dans l'espace utile arrière multiplient les possibilités d'arrimer des objets et des accessoires. Il y a au total huit positions, trois de chaque côté de l'espace utile et deux sur le hayon arrière.

Technologie embarquée Subaru

Pour la première fois, le système d'infodivertissement SUBARU STARLINK avec écran de 11,6 po est livrable sur la Forester. L'écran tactile haute résolution de style tablette de 11,6 po donne accès à CarPlay d'Apple sans fil et à Android Auto sans fil avec affichage plein écran. Le système multimédia fonctionne aussi comme un écran d'information central avec instruments combinés et commandes à l'écran pour les fonctions audio, de climatisation et du véhicule. Parmi les autres équipements, mentionnons la téléphonie mains libres et la lecture audio en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la caméra arrière, la fonction SiriusXM (abonnement gratuit de 3 mois), la radio HD et les mises à jour par liaison radio.

Aussi livrable, le système d'infodivertissement de 11,6 po avec navigation inclut la navigation à activation vocale fournie avec la fonction de circulation en temps réel Subaru (abonnement gratuit d'un an). Le système de navigation intègre l'application what3words (W3W), une technologie de localisation novatrice qui permet de partager un emplacement précis à l'aide de trois mots simples.

La version Commodité est équipée de série de deux écrans tactiles haute résolution de 7 po. L'écran supérieur permet de gérer les fonctions du téléphone intelligent avec CarPlay d'Apple et Android Auto, la téléphonie mains libres Bluetooth, la lecture audio en continu, la radio AM/FM, la caméra arrière, la radio SiriusXM (trois mois gratuits) et la radio HD. L'écran du bas donne accès aux commandes du système de chauffage et de climatisation et aux réglages du véhicule.

Livrables en option, les Services connectés SUBARU STARLINK axés sur la sûreté et la sécurité offrent le service d'urgence SOS, l'assistance routière améliorée, la notification automatique de collision, les notifications d'entretien, le rapport mensuel sur l'état du véhicule et les alertes de diagnostic, le service de récupération de véhicule volé et la notification d'alarme de sécurité automobile. Les équipements de commodité livrables incluent la télécommande pour le verrouillage et le déverrouillage, le klaxon et l'éclairage à distance et la localisation du véhicule. Les nouveaux services pour la Forester comprennent le mode Valet et la configuration du véhicule à distance. Les modèles équipés du système d'infodivertissement de 11,6 po reçoivent aussi la recharge sans fil.

Les prix de la toute nouvelle Subaru Forester 2025 seront annoncés à l'approche de sa date de mise en vente, au printemps 2024.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

