Subaru Canada annonce l'entrée en fonction de son nouveau président du conseil, président et chef de la direction

MISSISSAUGA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Subaru Canada, Inc., (SCI) est ravie d'annoncer l'entrée en fonction de son nouveau président du conseil, président et chef de la direction, Yoichi Hori. Hori-san succède à l'ancien président du conseil, président et chef de la direction, Tomohiro Kubota, à l'issue de son mandat de trois ans et quatre mois. SCI tient à remercier Kubota-san pour le dévouement et le leadership transformateur dont il a fait preuve pendant toute la durée de son mandat.

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Yoichi Hori continue d'occuper les fonctions de chef de la direction de Subaru Corporation ainsi que celles de président du conseil et de chef de la direction de Subaru of America, Inc.

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers Tomohiro Kubota pour son leadership et son dévouement exceptionnels, qui ont grandement contribué à la croissance et au succès de Subaru au Canada », a déclaré M. Hori. « Je suis enthousiasmé de pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice et de prendre la tête de Subaru Canada. »

L'équipe de SCI est enthousiaste à l'idée d'être sous la direction de Monsieur Hori et de tirer profit de son vaste savoir-faire et de ses profondes connaissances des divers marchés.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

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