L'Ascent est non seulement la plus grande Subaru pouvant accueillir jusqu'à huit occupants, mais elle est aussi la plus polyvalente, puisqu'elle propose au choix la banquette ou les sièges baquets à la deuxième rangée, neuf configurations de sièges et un volume de charge de 2 449 litres. À l'extérieur, l'Ascent est équipée de série des longerons de toit pour le transport de vélos, de kayaks, de canoës ou de boîtes, entre autres, et affiche une capacité de remorquage pouvant atteindre 2 270 kilos.

L'Ascent permet aussi de partir à l'aventure en ville ou sur les sentiers grâce à sa généreuse garde au sol de 220 mm, sa traction intégrale symétrique à prise constante de série et sa fonction X-Mode avec limiteur de vitesse en descente.

Que le conducteur choisisse le bitume ou le gravier, l'Ascent développera la puissance nécessaire pour se rendre à destination. Avec son moteur turbo Subaru BOXER de 2,4 L, l'Ascent développe 260 ch et 277 lb-pi de couple, l'équivalent en puissance d'un 6 cylindres et en consommation, d'un 4 cylindres. En fait, cette Subaru conçue pour la famille consomme 10,4 L/100 km (mixte), une consommation très respectable étant donné son gabarit familial et sa traction intégrale à prise constante.

La sécurité d'abord -- encore et encore

Première Subaru au Canada à recevoir en équipement de série le système Subaru d'aide à la conduite EyeSight primé, l'Ascent propose toujours un niveau de sécurité et une tranquillité d'esprit exceptionnels grâce à un ensemble complet d'équipements. En fait, le système EyeSight, qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au suivi de voie, l'alerte de franchissement involontaire de ligne et de louvoiement, le freinage précollision et la gestion d'accélération précollision, a permis aux Ascent équipées de phares spécifiques de recevoir la mention Premier choix Sécurité+ (PCS+) décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) pour la troisième année de suite. Le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru (SRVD), qui inclut la surveillance d'angles morts, l'assistance au changement de voie et le système d'avertissement de circulation transversale arrière, est aussi livrable, tout comme le freinage automatique en marche arrière (RAB), la caméra avant et le rétroviseur intérieur intelligent.

La Subaru Ascent 2021 est équipée du système EyeSight de nouvelle génération doté de la nouvelle assistance au centrage dans la voie intégrée au régulateur de vitesse adaptatif. Bien que le conducteur doive en tout temps rester aux commandes de la voiture et garder les mains sur le volant, en cas de distraction, cette nouvelle fonction secondée par les caméras stéréoscopiques du système EyeSight détectera le marquage au sol et le véhicule devant et aidera à maintenir la voiture au centre de la voie.

Désormais de série pour le millésime 2021, les phares directionnels à DEL et les phares de route assistés améliorent la visibilité et la sécurité primée.

Toutes les Ascent reçoivent en équipement de série le rappel de vérification des sièges de deuxième rangée et, en nouveauté, de troisième rangée, conçu pour réduire le risque de laisser un enfant ou un animal à bord en rappelant au conducteur de vérifier les sièges arrière avant de quitter. En nouveauté pour 2021, toutes les Ascent sont aussi équipées du rappel de ceintures de sécurité pour les passagers de deuxième et troisième rangées qui déclenche un témoin au groupe d'instruments si un passager n'a pas bouclé sa ceinture.

Quatre versions bien équipées

L'Ascent se décline de nouveau en quatre versions bien équipées : Convenience, Touring, Limited et Premier.

Avec un prix de départ de 36 995 $, la version Convenience d'entrée de gamme propose un ensemble remarquable de caractéristiques de série, notamment la traction intégrale symétrique à prise constante, le système EyeSight, la commande automatique de la température trizone, le système d'infodivertissement à écran tactile de 6 ½ po avec CarPlay d'Apple et Android Auto et les roues en alliage de 18 po, entre autres.

Elle inclut aussi les longerons de toit, les rétroviseurs extérieurs chauffants, les glaces teintées, les glaces avant à ouverture et fermeture automatiques, les sièges en tissu, les sièges avant chauffants, la banquette à la deuxième rangée pour accueillir huit occupants, le rappel de ceintures de sécurité pour les passagers de deuxième et troisième rangées et deux ports USB à la deuxième rangée. La version Convenience comprend aussi la fonction d'immobilisation qui permet d'immobiliser le véhicule sans devoir serrer les freins.

L'Ascent Touring, qui se détaille à 42 495 $, comprend en plus certaines caractéristiques axées sur le confort et la commodité, comme le toit ouvrant panoramique vitré à commande électrique, entrebâillant et coulissant, les rétroviseurs extérieurs autoatténuants avec clignotants à DEL intégrés, les antibrouillards à DEL et le câblage pour la pose d'un attelage de remorque avec radiateur d'huile pour CVT.

À bord, la version Touring reçoit ce qui suit : système d'infodivertissement avec grand écran tactile de 8 po, rétroviseur autoatténuant, démarrage à bouton-poussoir, volant et sélecteur de vitesse gainés de cuir et cache-bagages, ainsi que le nouveau bouton de fermeture et de verrouillage centralisé sur le hayon. Pour hausser la sécurité, la version Touring comprend aussi le freinage automatique en marche arrière et le système SRVD.

Subaru a aussi bonifié la sécurité avec l'inclusion des Services connectés SUBARU STARLINK sur les versions Touring et de gamme supérieure.

Relié au réseau cellulaire national 4G LTE, et totalement indépendant du cellulaire du client, SUBARU STARLINK permet au client de rester connecté au véhicule et de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré au véhicule, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

Les clients qui utilisent ces services recevront automatiquement de l'aide d'urgence lors d'une collision, auront accès à distance à certaines fonctions de la voiture, pourront fixer des rendez-vous d'entretien auprès de leur concessionnaire et pourront recevoir des informations de navigation vers des points d'intérêts, entre autres.

Parmi les autres fonctions, mentionnons le démarrage à distance (y compris l'activation du système de climatisation et des sièges chauffants), le déverrouillage et le verrouillage à distance, la localisation du véhicule, ainsi que certaines alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), tous ces paramètres pouvant être contrôlés à partir du cellulaire du client.

La version Limited, qui se détaille à 47 995 $, bénéficie de plusieurs améliorations, comme le système audio harman kardon à 14 haut-parleurs, les sièges en cuir, le volant chauffant, les sièges d'extrémités chauffants à la deuxième rangée, deux ports USB à la troisième rangée, pour un total de six ports dans l'habitacle, et les roues en alliage de 20 po.

Sur les versions Touring et Limited, l'ajout des sièges baquets permet à l'Ascent de recevoir sept occupants.

Affichant un prix au détail de 51 495 $, l'Ascent Premier inclut le garnissage en cuir brun ou, en nouveauté, en cuir noir, les sièges avant ventilés et une prise de 120 volts sur la console arrière. La version Premier comprend aussi une caméra avant, un rétroviseur intérieur intelligent, des essuie-glaces avec détecteur de pluie, les rétroviseurs extérieurs repliables à commande électrique et l'éclairage d'ambiance dans l'habitacle.

Modèle Prix Convenience 36 995 $ Touring / Avec sièges baquets 42 495 $ / 43 095 $ Limited / Avec sièges baquets 47 995 $ / 48 595 $ Premier 51 495 $

