PDSF à partir de 52 495 $, soit 4 000 $ de moins que le modèle 2024

Autonomie de conduite accrue de plus de 25 % par rapport aux précédents modèles électriques Solterra

Équipée d'un port de recharge de norme nord-américaine (NACS)

Groupe propulseur amélioré d'une puissance combinée de 338 chevaux

Capacité de recharge de la batterie de 10 à 80 % en environ 30 minutes grâce au système amélioré de préconditionnement de la batterie et à une vitesse de recharge allant jusqu'à environ 150 kW dans des conditions idéales 2

Traction intégrale symétrique à prise constante Subaru livrée de série et garde au sol de 210 mm

MISSISSAUGA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a annoncé aujourd'hui les prix de la Solterra 2026. Le nouveau VUS tout électrique Solterra bénéficie d'améliorations significatives à la performance de conduite, à l'efficacité, au style et au confort de l'habitacle. La Solterra 2026 vient avec la traction intégrale symétrique et un éventail de technologies d'assistance à la conduite Subaru EyeSight. Nouveau système d'infodivertissement à écran de 14 po avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil livré de série La Solterra est disponible en version Solterra AWD, avec les groupes De luxe et technologie en option, et vient avec toutes les améliorations énoncées à un prix inférieur au modèle 2024.

Plateforme tout électrique améliorée

La nouvelle Subaru Solterra 2026 est alimentée par une batterie lithium-ion de 77,0 kWh, qui assure une autonomie estimative allant jusqu'à 446 kilomètres dans des conditions idéales1, un gain de plus de 25 pour cent par rapport au modèle sortant. Grâce à l'ajout d'un nouveau système de préconditionnement de la batterie, lorsque le véhicule navigue vers une station de recharge ou lorsque le système est activé par le conducteur, la batterie de la Solterra travaille à maintenir une température optimale pour la recharge, surtout par temps froid3.

Un nouveau système de traction intégrale intègre la puissance des moteurs électriques indépendants à l'avant et à l'arrière pour une superbe performance de conduite sur route et en dehors des sentiers battus. Les moteurs électriques avant et arrière sont gérés par un module de commande amélioré, qui autorise une distribution de puissance et un contrôle de motricité plus flexibles dans les conditions humides et sèches.

Comparativement au modèle sortant Solterra 2024 à traction intégrale, la Solterra 2026 reçoit de puissants moteurs électriques à l'avant et à l'arrière produisant 338 chevaux, un gain de puissance de 57 pour cent. La Solterra peut accélérer de 0-100 km/h en moins de 5 secondes.

Le nouveau bloc-batterie haute capacité au lithium-ion de la Solterra 2026 se recharge de 10 % à 80 % en environ 30 minutes avec un chargeur DCFC, à des vitesses d'environ à 150 kW dans des conditions idéales2. Le port de recharge NACS livré de série permet aux propriétaires de ce véhicule électrique Subaru de recharger dans plus de 15 000 Superchargeurs Tesla partout en Amérique du Nord4. La Solterra offre les options de recharge pratiques de niveau 1 ou de niveau 2 par le truchement d'un chargeur embarqué amélioré de 11 kW.

Pures capacités tout terrain d'un VÉ

La nouvelle Subaru Solterra 2026 avec traction intégrale symétrique à prise constante Subaru procure des capacités rehaussées en dehors des sentiers battus. La fonction X-MODE bimode avec modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud, contrôle de la motricité et commande d'assistance en descente offre une conduite assurée dans les conditions de faible adhérence ou hors route. Le VUS à cinq places affiche une garde au sol de 210 mm adaptée à la conduite hors route - une marque de fabrique de Subaru.

Des raffinements ont été apportés à la suspension et à la servodirection électrique afin de rehausser la maniabilité et la réactivité. Le nouveau module de contrôle de la traction intégrale anticipe les charges appliquées aux pneus avant et arrière et optimise en conséquence la distribution de la puissance et la suspension afin de réduire le roulis et l'oscillation, procurant un meilleur sentiment de contrôle et une conduite plus douce.

Technologie améliorée

La nouvelle Subaru Solterra 2026 apporte plusieurs améliorations technologiques importantes pour le confort du conducteur et des passagers. Le tout nouvel écran tactile multimédia de 14 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto transmet rapidement les informations relatives au divertissement, à la météo et au véhicule. De nouveaux chargeurs de téléphone sans fil de 15 W pour le conducteur et le passager avant sont livrés de série et des points de recharge USB-C haute puissance à l'arrière permettent de garder les appareils pleinement rechargés lors de vos déplacements.

La Solterra comprend également une série de technologies d'aide à la conduite EyeSight, notamment le freinage précollision, l'alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d'angle mort, l'alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'assistance dans les embouteillages, l'assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif évolué et plus encore.

Style sophistiqué

Le carénage avant de la nouvelle Solterra 2026 présente une toute nouvelle signature lumineuse Subaru EV avec un logo éclairé des six étoiles, des blocs optiques redessinés, un nouveau pare-chocs avant et de nouvelles roues de 20 et de 18 pouces. À l'arrière, un nouvel écusson, une garniture de hayon et un déflecteur apportent une présence lumineuse distinctive le soir venu, en plus d'améliorer les performances aérodynamiques.

À l'intérieur, l'habitacle lumineux de la Solterra est rehaussé d'un écran tactile central et l'environnement très vitré procure une meilleure vue sur la route. Les accents métallisés le long du tableau de bord soulignent les thèmes horizontaux, et une large console centrale permet de rassembler les appareils et les effets personnels pour un rangement facile.

Selon la couleur extérieure, la Solterra 2026 peut se doter de nouvelles moulures de passage de roue harmonisées à la carrosserie pour un look urbain plus élégant. Les roues de 20 po en alliage d'aluminium livrables mettent en valeur l'apparence extérieure de la Solterra tandis que le schéma de peinture deux tons offert en option ajoute une touche unique à ce VUS compétent.

La Solterra 2026 est disponible chez les concessionnaires partout au pays.

Modèle PDSF PDSF du groupe d'options Prix estimé Solterra AWD 52 495 $ - 55 352 $ Solterra AWD avec groupe De luxe 52 495 $ 3 000 $ 58 352 $ Solterra AWD avec groupe Technologie 52 495 $ 6 000 $ 61 352 $

Le prix estimé du véhicule (PEV) inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

1 Selon les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles du Canada (RNCan). Consultez le Guide de consommation de carburant de RNCan disponible au https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour de plus amples informations. Une charge complète et des conditions de conduite idéales sont nécessaires. Les données varieront en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, de l'utilisation d'accessoires, des conditions météorologiques et de la température, de l'âge de la batterie, de l'état du véhicule et des conditions routières. Dans des conditions non idéales, les valeurs pourraient se dégrader de plus de 50 %. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'usage, ce qui réduit l'autonomie. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. 2 Les durées et capacités de recharge sont estimées en fonction de conditions et d'infrastructures idéales. Par temps froid, la durée de la recharge augmentera et la capacité de la recharge diminuera. La recharge pourrait être impossible lorsque la batterie est trop froide. L'état de la batterie d'entraînement, les spécifications du chargeur, les infrastructures de recharge et la fréquence des recharges peuvent également avoir une incidence négative sur la recharge. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. 3 À des températures jusqu'à -10 °C et en utilisant le système de préconditionnement de la batterie. 4 Prévu en 2025, date à déterminer.

