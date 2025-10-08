Commodité

Ce modèle d'entrée de gamme s'équipe de série de la traction intégrale symétrique à prise constante et de la fonction X-MODE, pour des capacités exceptionnelles, surtout par rapport aux concurrents de la même catégorie. Le moteur 2,0 litres du modèle sortant a été remplacé par le moteur BOXER SUBARU 2,5 litres plus puissant, qui développe 180 chevaux de puissance et 178 lb-pi de couple. La sécurité est assurée par la technologie d'aide à la conduite EyeSight et un nouveau coussin gonflable latéral aux sièges arrière, offrant une meilleure protection des occupants arrière en cas de collision latérale. La version Commodité comprend également des jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique dégivrants et escamotables, des phares directionnels à DEL avec assistance aux feux de route, une sellerie en tissu et des sièges avant chauffants, un système d'accès sans clé et un écran tactile d'infodivertissement double de 7 pouces avec fonctionnalité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la radio satellite SiriusXM (abonnement d'essai gratuit de trois mois). La Crosstrek Commodité est disponible au prix de 30 595 $.

Tourisme

Affichée à 33 595 $, la version Tourisme bénéficie d'un écran d'infodivertissement vertical de 11,6 pouces, de la fonctionnalité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des Services connectés MySubaru, de la radio satellite SiriusXM avec 360L (abonnement d'essai de trois mois inclus), de ports USB-C à l'avant comme à l'arrière, d'un volant chauffant gainé de cuir, de sièges en tissu haut de gamme et d'une chaîne audio à six haut-parleurs. Le niveau de sécurité est renforcé grâce à l'ajout du braquage automatique d'urgence et de l'assistant au maintien de voie d'urgence au système EyeSight, ainsi que du moniteur d'assistance EyeSight qui fournit des informations plus claires sur les fonctions actives. Le système avant/arrière de détection des véhicules en approche et le système de mitigation des distractions DriverFocus viennent compléter la suite des dispositifs de sécurité active. À l'extérieur, des antibrouillards à DEL sont intégrés et des jantes en alliage de 17 pouces arborent un joli fini usiné.

Onyx

La Crosstrek Onyx gagne en style avec ses accents jaunes à l'intérieur comme à l'extérieur, ses jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces au fini noir, ses garnitures au fini carbone, ses rétroviseurs extérieurs noir lustré, sa doublure de pavillon noire et ses ornementations intérieures au fini gris fusil métallisé. Un chargeur de téléphone sans fil est intégré à la console centrale, et le siège conducteur est désormais réglable en dix sens. La fonction X-MODE bimode a été ajoutée pour accroître les capacités du véhicule, tandis que le freinage automatique en marche arrière offre une plus grande paix d'esprit lors des manœuvres de marche arrière. Un toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant ainsi qu'un déflecteur de toit viennent parfaire cette version résolument axée sur le style. Le prix de la Crosstrek Onyx est de 35 095 $.

Limited

La version Limited, qui se détaille à 38 095 $, s'inspire de la livrée Onyx, mais offre davantage de technologies et de confort grâce à l'ajout de la navigation intégrée au système d'infodivertissement à écran de 11,6 pouces, à l'abonnement d'essai gratuit à SiriusXM avec 360L prolongé à trois ans et à l'abonnement d'essai d'un an à Subaru Live Traffic. Des accents décoratifs orange agrémentent l'habitacle, et les sièges avant et arrière sont revêtus de cuir.

e-BOXER Hybride Limited

Le modèle hybride fait son retour dans la gamme Crosstrek pour le millésime 2026, portant désormais le nom de e-BOXER Hybride, et s'équipe d'un moteur BOXER SUBARU de 2,5 litres, d'un moteur électrique, de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et de la transmission à variation continue CVT Lineartronic. Ce VUS compact hybride développe 194 chevaux de puissance et bénéficie des mêmes capacités hors route légendaires de Subaru, en plus d'une efficacité améliorée par rapport à ses versions non hybrides. À l'intérieur, un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces équipe en exclusivité la version e-BOXER, alors qu'un moniteur de vue périphérique avec caméra 360 degrés vient s'ajouter aux caractéristiques. La Crosstrek e-BOXER Hybride Limited 2026 inaugure une nouvelle couleur extérieure exclusive, le jaune agrume nacré, à laquelle sont assorties des jantes de 18 pouces au design unique et des écussons e-BOXER sur les flancs et à l'arrière. La Crosstrek e-BOXER Hybride Limited est disponible au prix de 40 595 $.

Toute la gamme Crosstrek 2026 est disponible dès à présent chez les concessionnaires partout au pays.

Modèle Moteur PDSF Prix estimé Commodité DACT, 180 ch, 2,5 L 30 595 $ 33 442 $ Tourisme DACT, 180 ch, 2,5 L 33 595 $ 36 442 $ Onyx DACT, 180 ch, 2,5 L 35 095 $ 37 956 $ Limited DACT, 180 ch, 2,5 L 38 095 $ 40 956 $ e-BOXER Hybride Limited Hybride à injection directe, 194 ch, 2,5 L 40 595 $ 43 452 $ Le prix estimé du véhicule (PEV) inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais

maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

