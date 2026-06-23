Incendies de forêt - Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité intérieure interdira les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 23 juin 2026, à 18 h en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision a été prise en collaboration avec la SOPFEU.

Voici la carte de localisation du territoire visé :

Secteurs visés par l'interdicton de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 23 juin 2026, 18 h (Groupe CNW/Ministère de la Sécurité intérieure)

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique sur le territoire suivant :

NORD-DU-QUÉBEC (10) : Jamésie (991) au nord de la latitude 50° N pour sa portion à l'ouest de la longitude 75° E et au nord de la latitude 52° N pour sa portion située à l'est de la longitude 75° E, Eeyou Istchee (Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Whapmagoostui, Wemindji) (993).

La carte interactive du territoire visé est également accessible sur la page Web de Partenariat Données Québec.

Présentement, 33 incendies de forêt sont en activité sur l'ensemble du territoire québécois. Depuis le début de la saison de protection, 205 incendies ont touché 193,9 hectares en zone de protection intensive, et 41 incendies ont brûlé 4 195,8 hectares de forêt en zone nordique.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est essentielle. Ainsi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les interdictions en vigueur ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected] ; Pour information : SOPFEU, Siège social, Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400, Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271