TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 août 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie québécoise en habitation : bâtir ensemble pour mieux se loger, qui mobilise plusieurs ministères et organismes. La Stratégie a pour buts d'optimiser les actions en matière d'habitation et d'assurer que les investissements présents et futurs quant au logement se fassent de manière rapide, efficace et efficiente.

Les mesures de la Stratégie visent à innover dans le développement de l'offre de logements et à améliorer la performance des interventions, grâce entre autres à de nouveaux outils financiers et à des partenariats inédits, pour que l'offre en habitation réponde aux besoins des Québécoises et Québécois.

Objectifs

La Stratégie québécoise en habitation vise à rétablir l'équilibre sur le marché résidentiel le plus rapidement possible pour que chaque ménage puisse se loger selon ses besoins et ses moyens. Elle propose d'agir à la fois sur les axes économiques et sociaux, et ses principes guideront les actions du gouvernement et de ses partenaires dans les années à venir.

Axe 1. Créer un environnement propice à la croissance de l'offre de logements en :

soutenant la productivité dans le secteur de la construction;

outillant les partenaires municipaux pour favoriser le développement résidentiel;

exploitant le potentiel des immeubles existants;

préservant l'offre existante.

Axe 2. Soutenir les ménages selon leurs besoins en :

favorisant l'accessibilité et l'abordabilité;

répondant aux besoins particuliers de certains ménages;

préservant l'équilibre entre les droits des locataires et ceux des locateurs.

La Stratégie québécoise en habitation mise sur une approche globale, coopérative et agile, permettant une adaptation rapide aux évolutions du marché, tant à court, à moyen qu'à long terme. La souplesse et l'amélioration de nos façons de faire sont essentielles pour faire face à un contexte et à des besoins changeants en habitation.

Citation :

« Tous les jours, les conséquences de la crise du logement se font sentir chez des milliers de Québécoises et Québécois. Comme gouvernement, c'est notre responsabilité de mobiliser tous les acteurs en habitation afin d'accélérer la croissance de l'offre de logements. Nous devons repenser nos méthodes de travail pour améliorer notre productivité et adopter des techniques de construction innovantes et rapides. Les mesures proposées dans la Stratégie permettront de canaliser efficacement nos investissements présents et futurs. Les défis sont nombreux, mais je suis convaincue qu'ils peuvent être surmontés. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

La Stratégie présente plus de 25 mesures phares et une soixantaine d'initiatives réalisées, en cours ou à venir.





Des investissements de 6,3 milliards de dollars (dont 3,7 milliards seront déboursés au cours des 5 prochaines années) ont été consentis par notre gouvernement depuis l'automne 2018 pour rendre le logement plus abordable et aider les ménages dans le besoin. Cette somme comprend : près de 4 milliards de dollars, provenant en partie de contributions du gouvernement fédéral, pour la construction de logements sociaux ou abordables; près de 1 milliard de dollars destinés à aider les ménages à faible revenu à payer leur loyer; plus de 1,3 milliard de dollars pour le financement d'autres initiatives, par exemple en lien avec l'adaptation ou la rénovation résidentielles.





En plus de ces investissements, le gouvernement du Québec a posé plusieurs gestes concrets pour favoriser et accélérer le développement résidentiel, dont : l'adoption de plusieurs lois qui ont renforcé les outils à la disposition des municipalités pour agir en matière d'habitation; la mise en place de mesures ambitieuses pour moderniser le secteur de la construction et soutenir la main-d'œuvre dans ce domaine névralgique; l'introduction de dispositions afin de mieux protéger les locataires les plus vulnérables et de favoriser le maintien du parc de logements locatifs existant.



Liens connexes

Pour connaître les faits saillants de la Stratégie, consultez le feuillet Bâtir ensemble pour mieux se loger.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vezina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746