Inauguration de la Capucine II : 40 logements sociaux et abordables pour des aînés en légère perte d'autonomie à Val-Morin

VAL-MORIN, QC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Municipalité de Val-Morin et l'organisme Les Habitations La Capucine ont inauguré aujourd'hui La Capucine II, un immeuble de 40 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Val-Morin. Ce chantier a demandé un investissement de plus de 18,3 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, du député de la circonscription fédérale Les Pays-d'en-Haut, M. Tim Watchorn, de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, de la mairesse de Val-Morin, Mme Donna Salvati, et du président des Habitations La Capucine, M. Raymond Prud'homme.

Le gouvernement du Québec a versé au total dans ce chantier plus de 9,7 M$, provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 5,3 M$ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Municipalité de Val-Morin a pour sa part fait don du terrain à l'organisme en plus de lui verser 597 600 $.

Citations :

« Notre gouvernement déploie tous les efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. Notre participation financière dans ce projet permet à 40 ménages de demeurer dans leur communauté à Val-Morin, dans la circonscription de Bertrand, que j'ai l'honneur de représenter. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Notre gouvernement présente le plan sur le logement le plus ambitieux du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous allons mettre en place une série de mesures pour aider à doubler le taux de construction résidentielle à travers le pays. Notre collaboration avec le gouvernement du Québec, la Municipalité de Val-Morin et Les Habitations La Capucine nous permet de nous rapprocher de notre objectif, afin d'offrir aux Québécois et Québécoises des logements plus abordables. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Ce projet incarne parfaitement notre vision d'un Québec où les aînés peuvent vieillir dans la dignité, dans un milieu de vie sécuritaire, abordable et adapté à leurs besoins. La Capucine II est un exemple inspirant de ce que nous pouvons accomplir lorsque les partenaires communautaires et gouvernementaux unissent leurs forces pour répondre concrètement aux besoins des personnes âgées. Cette réussite collective est une grande fierté pour toute la région des Laurentides! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fier que le gouvernement fédéral, en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Municipalité de Val-Morin et Les Habitations La Capucine, investisse dans le bien-être des aînés d'ici. Grâce à ce projet, 40 ménages pourront vivre dans un endroit adapté à leurs besoins au sein même de leur communauté, près de leurs proches. »

Tim Watchorn, député de la circonscription fédérale Les Pays-d'en-Haut

« La concrétisation de ce projet de logements abordables pour aînés représente bien plus qu'un simple chantier achevé récemment. C'est l'aboutissement d'années de travail acharné et d'une collaboration soutenue entre la Municipalité, ses partenaires et la communauté. Animés par un même objectif, nous souhaitions, avant tout, offrir à nos aînés un milieu de vie à la fois abordable, sécuritaire et chaleureux, niché au cœur de Val-Morin. Par cette réalisation, nous ne faisons pas que répondre à un besoin criant en habitation; nous insufflons également un nouvel élan à notre cœur villageois. Ce projet génère des emplois, stimule nos commerces locaux et contribue ainsi directement à la vitalité économique de notre municipalité. Il renforce aussi le sentiment d'appartenance et de fierté de nos citoyens, tout en affirmant notre volonté de bâtir un milieu de vie inclusif et dynamique pour toutes les générations. »

Donna Salvati mairesse de Val-Morin

« Ce projet d'habitations abordables à Val-Morin était dans les cartons des administrateurs de cet OBNL dès la fin de la construction de la phase I, en 2008. Nous nous devons de rendre hommage à ces visionnaires de notre communauté, qui ont œuvré sous le leadership et la gouvernance de M. Serge St-Hilaire, citoyen engagé de Val-Morin puis du conseil de ville de 2019 qui a aidé à réaliser ce projet. L'équipe actuelle a su poursuivre ce rêve et relever le défi avec brio - dans les délais et les budgets attendus -, en collaboration étroite avec les organismes municipal et gouvernementaux et les professionnels rattachés au projet. »

Raymond Prud'homme, président des Habitations La Capucine

Faits saillants :

Jusqu'à 32 ménages admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Val-Morin .





. L'immeuble est situé en plein cœur de Val-Morin . À distance de marche, on retrouve l'hôtel de ville, le bureau de poste, la bibliothèque, la halte alimentaire, le comptoir familial, la Coopérative de solidarité et santé de Val-Morin , un garage de réparations mécaniques, un marché d'alimentation, un parc et un théâtre.





. À distance de marche, on retrouve l'hôtel de ville, le bureau de poste, la bibliothèque, la halte alimentaire, le comptoir familial, la Coopérative de solidarité et santé de , un garage de réparations mécaniques, un marché d'alimentation, un parc et un théâtre. La Capucine II est située à proximité de La Capucine. Inauguré en 2008, cet immeuble, qui est aussi géré par Les Habitations La Capucine, abrite 20 logements pour des aînés autonomes.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected] ; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]