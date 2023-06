Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2) - Québec accélère l'adoption de l'intelligence artificielle de confiance dans les entreprises et les systèmes critiques

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention d'un montant maximal de 4,5 millions de dollars au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) pour appuyer l'initiative Confiance IA. Celle-ci vise à soutenir des projets de collaboration entre des entreprises des secteurs industriel et technologique québécois en levant les obstacles associés au déploiement et à l'industrialisation de l'intelligence artificielle (IA). Ce soutien gouvernemental satisfait aux objectifs des axes 3 et 5 de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Confiance IA s'inscrit en complémentarité avec plusieurs initiatives récentes en lien avec l'IA de confiance. Elle permet de se pencher précisément sur les préoccupations industrielles concernant l'ingénierie de systèmes utilisant l'IA, à savoir le développement d'outils, de méthodes et de bonnes pratiques pour la conception, le test, la validation et la surveillance de ces systèmes.

Le CRIM élaborera, coordonnera et animera des projets en collaboration avec des partenaires d'une initiative similaire déployée en France, Confiance.ai. Cette initiative regroupe des acteurs de la recherche et des industries des secteurs de la défense, des transports, de la manufacture et de l'énergie. L'objectif est de mettre au point des outils, des méthodes et des cadres d'analyse afin d'incorporer des éléments de confiance aux processus de conception, de développement et de test de composants et de systèmes qui exploitent l'IA.

Le programme Confiance IA ciblera, entre autres, certains secteurs réglementés, tels que l'aéronautique, les transports et la finance, pour lesquels il n'est pas encore possible de démontrer la conformité de solutions à base d'IA.

Citations :

« Grâce à des initiatives comme celle du CRIM, nous serons en mesure d'accélérer l'intégration de l'IA de confiance dans nos entreprises. L'acceptabilité sociale de l'IA représente, dans certains domaines, un défi qu'il faut relever avec des projets comme celui-ci. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Un besoin criant se fait sentir chez les entreprises en matière de solutions d'ingénierie concrètes et compétitives faisant appel à l'IA de confiance. La vision du CRIM est celle de l'application d'une intelligence artificielle fiable, durable, éthique et responsable qui correspond aux réalités et répond aux besoins industriels, particulièrement à ceux des PME, dans le but de créer une valeur socioéconomique. »

Françoys Labonté, président-directeur général du CRIM

Faits saillants :

Fondé en 1985, le CRIM est un centre de recherche appliquée et d'expertise en technologies de l'information. Sa mission est d'améliorer la performance et la compétitivité des organisations par le développement de technologies innovatrices et le transfert de savoir-faire de pointe, tout en contribuant à l'avancement scientifique.

L'initiative française Confiance.ai est le pilier technologique du programme Sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes fondés sur l'intelligence artificielle, visant à faire du pays l'un des leaders en matière d'IA.

Les axes 3 et 5 de la SQRI 2 misent respectivement sur le soutien à la commercialisation des innovations en entreprise et sur les investissements dans des secteurs d'avenir, y compris l'IA, et des projets structurants.

misent respectivement sur le soutien à la commercialisation des innovations en entreprise et sur les investissements dans des secteurs d'avenir, y compris l'IA, et des projets structurants. L'appui gouvernemental annoncé aujourd'hui contribuera aussi à développer la relève en recherche industrielle en ce qui a trait à l'IA de confiance et aux systèmes critiques, en plus d'établir un leadership au Québec dans ce domaine.



