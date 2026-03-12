Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée - Intervenir auprès des jeunes pour prévenir la violence et la criminalité à Montréal

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - La prévention est un pilier essentiel de la lutte contre la criminalité. Le gouvernement du Québec réaffirme toute l'importance accordée aux interventions auprès des jeunes, particulièrement ceux à risque de s'engager dans un parcours délinquant. Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, annonce des moyens supplémentaires accordés pour plusieurs projets d'espaces jeunesse montréalais de manière à soutenir les organisations et les intervenants qui œuvrent directement auprès des jeunes.

Pour ce faire, neuf projets d'espaces jeunesse seront reconduits et deux nouveaux pourront voir le jour grâce à un soutien financier totalisant plus de 1,9M$. Ces projets permettent aux jeunes, notamment, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, en plus d'avoir accès à des intervenants et à des activités sportives, culturelles ou créatives, que ce soit dans le cadre de leur parcours scolaire ou en dehors des heures de classe.

« Pour lutter contre la criminalité, on se doit d'agir sur plusieurs fronts. La prévention est tout aussi importante que la répression. Il est essentiel de capter les jeunes, de travailler avec eux, pour éviter qu'ils soient attirés par les organisations criminelles, trop souvent pour effectuer leur « sale besogne ». Ils se retrouvent ensuite pris dans un engrenage duquel il est difficile de se sortir. Les espaces jeunesse ont fait leurs preuves et sont un maillon essentiel pour nous aider à lutter contre la criminalité et la délinquance. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Dans une grande ville comme Montréal, la sécurité passe d'abord par la présence humaine et par des milieux où les jeunes se sentent attendus et accompagnés. Que ce soit dans les parcs, près des écoles ou au cœur de nos quartiers, de Montréal-Nord à Ville-Marie, les espaces jeunesse offrent des repères positifs et des solutions de rechange concrètes à la rue. C'est ce type d'intervention de proximité qui permet de prévenir la violence et la criminalité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je constate chaque jour à quel point la présence d'espaces jeunesse dynamiques et accessibles change réellement la vie de nos jeunes. En leur offrant des milieux sécuritaires, des modèles positifs et des occasions de s'épanouir par le sport, la culture ou l'engagement communautaire, nous leur donnons des options concrètes qui mènent à l'évitement de la violence et de la criminalité. Investir dans ces projets, c'est investir dans l'avenir de nos quartiers et dans la sécurité durable de Montréal. »

Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La prévention commence dans nos quartiers. Quand on donne aux jeunes des espaces où ils peuvent se retrouver, être accompagnés et développer leur potentiel, nous créons des options de rechange positives à la rue et aux organisations criminelles. À Montréal, on croit que la sécurité passe aussi par l'espoir, les occasions et la présence d'adultes engagés dans nos quartiers. Les espaces jeunesse jouent un rôle essentiel pour offrir ces repères et renforcer la sécurité dans nos communautés. »

Dimitrios Jim Beis, élu responsable de la sécurité et de la prévention à la Ville de Montréal

Faits saillants :

Le 5 décembre 2021, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 8 M$ sur quatre ans, soit 2 M$ par année financière à partir de 2022-2023, pour le Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse montréalais.

Ce soutien financier a été élaboré dans le cadre du Comité stratégique en sécurité urbaine de Montréal, qui a pour mandats, entre autres, d'assurer la complémentarité des actions mises en œuvre en sécurité urbaine par tous les acteurs gouvernementaux et institutionnels concernés et de définir les interventions les plus urgentes à mettre en place.

La sélection des projets découle de l'analyse de la reddition de comptes des bénéficiaires pour 2024-2025 et de consultations auprès de la Ville de Montréal. Neuf projets sont reconduits et deux nouveaux projets ont été sélectionnés. Ces derniers sont situés dans des arrondissements faisant l'objet d'une intervention particulière par la Ville de Montréal (Ville-Marie et Montréal-Nord) dans le cadre de leur démarche « Quartiers inclusifs et résilients ».

Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée.

