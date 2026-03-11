Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre de la Sécurité publique

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, convie les représentants des médias à une mêlée de presse concernant l'octroi d'une aide financière à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension concernant une initiative en matière de prévention de la criminalité chez les jeunes.

Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Frantz Benjamin, député de Viau, de M. Jim Beis, responsable de la sécurité et de la prévention au Comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Chrystelle Robitaille, directrice générale par intérim du Centre Lasallien, ainsi que d'un représentant du Service de police de la Ville de Montréal.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le jeudi 12 mars, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement. Cette confirmation de même que l'information sur le lieu où se tiendra l'événement seront envoyées avec la confirmation de l'inscription.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 12 mars 2026



Heure : 10 h (arrivée des médias à partir de 9 h 45)



Lieu : Montréal (Québec)

