Exploitation sexuelle des mineurs : prévention et accompagnement des victimes au cœur de la lutte

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a fait de la lutte contre l'exploitation des mineurs une priorité nationale. Pour mieux intervenir en prévention auprès des jeunes, il est essentiel de soutenir les organisations qui travaillent avec eux au quotidien. Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours, annoncent des ressources additionnelles pour renforcer les capacités d'intervention du milieu communautaire et assurer un partage des meilleures pratiques en la matière.

Des sommes totalisant 1,2 M$ sont prévues dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM) pour permettre à 10 organisations de poursuivre les activités de la table nationale et celles des 9 tables régionales de concertation en prévention et en accompagnement des jeunes à risque ou en situation d'exploitation sexuelle.

Dix organismes situés dans huit régions du Québec se partageront la somme de 1,2 M$, soit :

le CALACS du Saguenay (125 000 $);

le Projet Intervention Prostitution Québec (125 000 $);

En Marge 12-17 (125 000 $);

le Centre d'intervention en abus sexuel pour la famille (125 000 $);

le CAVAC de Laval (125 000 $);

le CALACS La Chrysalide (125 000 $);

le CAVAC Montérégie (125 000 $);

Justice alternative du Suroît (125 000 $);

La Piaule Centre-du-Québec inc. (85 596 $);

la Coalition québécoise contre la traite de personne, pour la Table nationale de concertation en exploitation sexuelle (125 000 $).

Citations :

« Notre gouvernement a été le premier à s'attaquer au fléau de l'exploitation sexuelle des mineurs. Grâce au travail acharné de Lise Lavallée, nous avons mis sur pied la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs en 2019. Comme policier, j'ai fait une promesse aux victimes : celle de ne jamais les oublier. Toutes les mailles du filet de sécurité sont importantes pour éviter que des jeunes soient recrutés, mais il est aussi possible de s'en sortir. Je salue tous ceux et celles qui travaillent sur le terrain, auprès des jeunes, pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs s'inscrit directement dans les priorités gouvernementales en matière de sécurité publique. Je suis fière que le Plan d'action gouvernemental permette d'appuyer, sur le terrain, le travail d'organismes communautaires reconnus qui aident les jeunes de façon concrète afin de les protéger des pièges qui peuvent les mettre à risque. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Lancé le 3 décembre 2021, le PACSESM représente un investissement total de 150 M$ sur cinq ans. Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , il cible cinq axes d'intervention pour répondre aux besoins des populations touchées : la recherche; la communication et la sensibilisation; la prévention et la formation; la répression ainsi que la reconstruction et la réhabilitation.

, il cible cinq axes d'intervention pour répondre aux besoins des populations touchées : la recherche; la communication et la sensibilisation; la prévention et la formation; la répression ainsi que la reconstruction et la réhabilitation. À l'heure actuelle, l'ensemble des 38 mesures prévues au plan d'action ont été réalisées (24) ou sont en cours de réalisation (14).

En plus de la création d'une table nationale et de neuf tables régionales de concertation en matière d'exploitation sexuelle, le plan d'action a permis notamment : la réalisation de près de 850 arrestations entre 2021 et 2025 par l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et l'Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile; l'attribution de près de 20 M$ en soutien financier à des organismes communautaires reconnus pour leur expertise et leurs interventions auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle et de leurs proches; la formation de plus de 15 500 policiers et intervenants à l'approche d'intervention adaptée pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle et leurs proches; le lancement de la plateforme de formation Contrer l'exploitation sexuelle, c'est l'affaire de tous! à l'intention des intervenants et intervenantes susceptibles d'être en contact avec des mineurs victimes d'exploitation sexuelle; le déploiement d'un service de clavardage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'intention des personnes victimes; la diffusion de trois campagnes de sensibilisation.



Lien connexe :

Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]