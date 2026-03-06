Prévention de la criminalité : le gouvernement du Québec et la Ville de Québec unis pour la jeunesse

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Afin de renforcer les initiatives déployées sur le terrain pour prévenir la criminalité chez les jeunes de l'agglomération de Québec, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, est fier d'annoncer, en compagnie du maire de Québec, M. Bruno Marchand, un appui financier majeur au projet Partenaire Avenir Jeunesse Québec (PAJ Québec).

Un investissement totalisant 1,5 M$ est prévu pour les trois prochaines années pour assurer le déploiement des services offerts dans le cadre de PAJ Québec, en partenariat avec l'organisme SQUAT Basse-Ville, qui mise sur un modèle d'intervention adapté offert aux jeunes de 12 à 25 ans qui sont exposés à la violence armée ou aux groupes criminels. Un accompagnement personnalisé offert par le biais d'intervenants spécialisés en matière de prévention prévoit notamment la mise en place d'un filet de sécurité autour des jeunes dans le but de diminuer l'influence des groupes criminels et de leur proposer des parcours alternatifs. Les familles sont également placées au centre des interventions.

Par ce soutien financier important à cette initiative ancrée sur les réalités du terrain, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec réaffirment leur engagement conjoint à offrir aux jeunes et aux familles des communautés sécuritaires.

Citations :

« La prévention est un pilier essentiel en matière de lutte contre la criminalité. On le sait, les organisations criminelles intimident et utilisent des moyens toujours plus douteux pour recruter les jeunes pour leur faire effectuer leur « sale besogne ». Il est primordial de lutter contre la glorification de ces groupes et de capter les jeunes avant qu'ils adoptent des comportements à risque de les mener vers un parcours criminel. Chaque intervention auprès d'un jeune peut être celle qui va changer les choses. Je salue les intervenantes et les intervenants du SQUAT Basse-Ville et de PAJ Québec pour leur travail quotidien et leur engagement indéfectible. Ils contribuent directement à rendre nos communautés plus sécuritaires. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« La clé pour prévenir la violence chez les jeunes est non seulement de leur offrir un accompagnement adapté à leurs réalités sociales et familiales, mais surtout de leur présenter des options différentes qui leur donneront espoir en l'avenir. Je suis fier que la Ville, en collaboration avec notre service de police, contribue à implanter cette initiative porteuse de sens pour les jeunes vulnérables, avec l'aide précieuse de partenaires communautaires, dont le SQUAT Basse-Ville. Merci pour tout ce que vous faites pour nos jeunes et la sécurité de notre communauté. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« L'investissement annoncé pour le projet Partenaire Avenir Jeunesse Québec nous donnera les moyens d'agir plus tôt, plus près et plus efficacement auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans qui vivent, ou risquent de vivre, une trajectoire de violence liée aux groupes criminels. Il nous donnera les moyens d'être présents avant que ces stratégies de survie ne deviennent des trajectoires de violence, et avant que d'autres ne s'emparent de la vulnérabilité des jeunes pour les entraîner dans des chemins qui ne leur ressemblent pas. »

Véronique Girard, directrice générale du SQUAT Basse-Ville

Faits saillants :

Le PAJ Québec s'inscrit dans la mesure du Programme innovation et développement d'expertise (PIDE), qui figure dans le Plan d'action 2023-2028 élaboré par le Québec et intégré à l'entente de financement conclue avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Cette mesure a pour objectif de soutenir le développement, le déploiement et la diffusion de modèles inédits d'intervention ou de produits innovants.

L'Entente de contribution financière dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs prévoit un financement fédéral de 131,5 M$ sur neuf ans pour appuyer le Québec dans sa lutte contre ces fléaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Sources: Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Alexis Tremblay, Attaché de presse, Cabinet du maire de Québec, 873 552-2023, [email protected]