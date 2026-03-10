Soutien à des initiatives du terrain pour renforcer la prévention de la criminalité et la lutte contre celle-ci partout au Québec

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - À la suite de l'appel de candidatures lancé le 15 octobre dernier, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, annonce aujourd'hui un soutien à 157 initiatives portées par des organisations qui agissent chaque jour sur le terrain auprès des victimes ainsi que des personnes vulnérables et de celles à risque de s'engager dans un parcours délinquant.

Les projets, soutenus dans le cadre du Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC), se déploient dans l'ensemble des 17 régions administratives du Québec. Des investissements totalisant 55 M$, répartis sur trois ans, permettront de renforcer les activités d'organismes communautaires dont la mission est liée à celle du ministère de la Sécurité publique, que ce soit en prévention de la criminalité, de l'exploitation sexuelle des mineurs, ou encore en soutien au développement de nouvelles approches d'intervention.

Citation :

« Pour briser le cycle de la criminalité, il est essentiel d'agir en amont auprès des jeunes pour leur démontrer qu'il existe d'autres solutions et qu'il est possible de s'en sortir. Comme les façons de faire du crime organisé et des autres groupes criminels évoluent, il est aussi nécessaire de faire preuve d'agilité dans nos manières d'intervenir. Les organismes communautaires et les corps policiers sont aux premières loges et sont des acteurs clés dans la lutte contre la criminalité. Le gouvernement ne peut y arriver seul et leur apport est primordial. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer ces investissements majeurs pour leur permettre de renforcer leurs capacités d'intervention auprès des victimes et des personnes vulnérables. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le PQLC se décline en trois axes d'intervention, soit : soutenir des organisations communautaires qui œuvrent en prévention de la criminalité et contre l'exploitation sexuelle des mineurs; développer de nouvelles approches ou des méthodes d'intervention pour faire face à l'évolution des phénomènes criminels et sociaux; déployer rapidement des actions concrètes en réponse à des enjeux prioritaires en matière de lutte contre le crime, autant en prévention qu'en répression.

Les 157 projets annoncés aujourd'hui ont été sélectionnés à la suite d'un appel de projets lancé en octobre 2025, concernant les axes 1 et 2 du PQLC. Un appel de projets sera annoncé prochainement pour l'axe 3 du PQLC.

Les objectifs du PQLC sont les suivants : Établir un continuum de services en matière de lutte contre la criminalité qui implique activement, et de façon concertée, les corps de police, tout comme les organismes communautaires, le réseau scolaire, les organismes publics, les municipalités, etc.; Améliorer la mobilisation, la concertation et le maintien des ressources dans les milieux en répondant aux préoccupations des partenaires; Intégrer les mesures gouvernementales pour agir sur les enjeux de sécurité en fonction d'une lecture éclairée de l'environnement, en conformité avec les objectifs communs entre les ministères et organismes publics.



Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme québécois de lutte contre la criminalité et pour lire la liste complète des projets.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source: Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]