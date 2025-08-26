MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada prend acte de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 et lance un appel clair à une collaboration constructive avec l'industrie afin de renforcer la prévention du tabagisme et du vapotage chez les jeunes. L'entreprise rappelle qu'une application rigoureuse de la réglementation actuelle est nécessaire afin d'assurer un contrôle adéquat des produits de nicotine.

Un récent sondage Léger révèle que malgré l'interdiction provinciale des saveurs dans les produits de vapotage, les produits aromatisés demeurent largement disponibles au Québec; et sont fortement recherchés par les consommateurs. En effet, 76 % des consommateurs font fi des réglementations et continuent de s'approvisionner en produits illégaux; plusieurs points de vente sont physiquement en activité sur le territoire québécois et vendent ces produits illégaux sans conséquences.

« Au Québec, c'est plus de 80 % du marché du vapotage qui est illégal, explique Éric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et règlementaires chez Imperial Tobacco Canada. Non seulement cela engendre des pertes financières importantes pour l'État, mais cela compromet aussi les efforts en matière de prévention et de lutte contre le vapotage chez jeunes et le tabagisme. Le gouvernement devrait se concentrer sur l'application de sa réglementation actuelle. »

Pour une stratégie dédiée à la lutte contre le tabagisme et le vapotage chez les jeunes

Devant les enjeux liés à l'accessibilité, Imperial Tobacco Canada recommande que le gouvernement adopte une approche holistique dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le tabagisme et la prévention du vapotage chez les jeunes. Pour que cette stratégie soit véritablement efficace, il est essentiel que toutes les parties prenantes soient réunies autour de la table et que l'ensemble des enjeux, notamment celui du marché illicite de vapotage, soient pleinement pris en compte.

« Les orientations proposées par la Stratégie nationale de prévention en santé sont nobles, mais sans une véritable stratégie qui considère la contribution de l'ensemble des parties prenantes impliquées dans ces enjeux, les résultats se feront attendre, croit M. Gagnon. Le marché évolue et l'industrie se transforme, une stratégie robuste doit impérativement être fondée sur une analyse de tous les moyens disponibles pour atteindre ses cibles. Avec son expertise terrain et ses connaissances du marché, l'industrie peut contribuer. »

Les solutions alternatives au tabac combustible - comme les produits de vapotage, ainsi que les thérapies innovantes de remplacement de nicotine - comme les sachets de nicotine approuvés par Santé Canada - doivent être mieux comprises et intégrées à la réflexion. Trop souvent, des amalgames sont faits à leur sujet.

« Il y a aujourd'hui plusieurs alternatives pour favoriser la cessation chez les fumeurs adultes de tabac traditionnel, et leur accessibilité est au cœur du combat, une stratégie qui exclut systématiquement ces alternatives de l'équation relève du vœu pieux », conclut M. Gagnon.

Pour de plus amples renseignements ou obtenir une entrevue : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514 654-2635, [email protected]