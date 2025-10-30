MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Deux ans après l'entrée en vigueur de l'interdiction des arômes dans les produits de vapotage au Québec, le marché illégal a explosé. Malgré les intentions de santé publique derrière cette mesure, les produits aromatisés continuent d'être largement accessibles, échappant aux normes de sécurité et de qualité, et exposant les jeunes à des risques importants.

Selon une étude1 récente de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), l'utilisation de saveurs interdites dans les produits de vapotage est passée de 67 % en septembre 2024 à 80 % en juin 2025 -- une hausse de près de 20 % en seulement dix mois. Ces chiffres illustrent l'ampleur du marché illicite et l'échec manifeste des mesures provinciales actuelles.

« Depuis l'interdiction des arômes, nous assistons à une croissance fulgurante du marché illégal au Québec. Cette situation compromet les objectifs de santé publique et démontre qu'une réglementation, sans plan d'application rigoureux, ne suffit pas », affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada.

Un appel à l'action concertée

Des groupes comme la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) ont joué un rôle central dans l'adoption de l'interdiction des arômes. Nous avons besoin de leur voix et de leur leadership face à un marché illégal en plein essor. Imperial Tobacco Canada (Imperial) estime qu'il est temps d'établir une collaboration entre ces organisations et l'industrie légale, afin de déployer autant d'efforts pour promouvoir une application rigoureuse de la réglementation.

« Le Québec nous offre un avertissement clair : sans une application vigoureuse, même les meilleures intentions réglementaires échouent. Il est urgent de mobiliser tous les acteurs concernés pour freiner la prolifération des produits de vapotage illégaux », conclut M. Gagnon.

Imperial salue également l'intervention récente des policiers de la Sûreté du Québec à Brome-Missisquoi, qui a permis la saisie de plus de 50 000 dispositifs de vapotage aromatisés illégaux. Bien que cette opération constitue un pas dans la bonne direction, il ne s'agit que d'une mesure préliminaire, et nous espérons qu'elle sera suivie d'accusations portées en vertu de la Loi sur l'interdiction des arômes et non uniquement en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Un Canada sans fumée est possible -- à condition que la volonté de protéger la santé publique s'accompagne d'un engagement ferme visant à faire respecter la loi.

