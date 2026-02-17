Des retombées majeures potentielles pour le Québec

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, accueille favorablement la nouvelle Stratégie industrielle de défense qui a été annoncée par le gouvernement fédéral aujourd'hui, et estime que celle-ci constitue un pas dans la bonne direction.

Aéro Montréal souligne particulièrement la présence dans la Stratégie d'une révision de la stratégie d'approvisionnement canadienne pour simplifier et encourager la participation des entreprises québécoises, particulièrement les PME, et d'une modernisation de la Politique de retombées industrielles et technologiques pour maximiser son impact économique. L'accélération des processus d'attestation de sécurité et d'accréditation d'installations sécurisées et la grande importance accordée à l'innovation sont également accueillies positivement.

Au-delà des principes énumérés dans la Stratégie, Aéro Montréal souhaite que les mesures qui en découlent s'inscrivent dans une logique de retombées économiques maximales, particulièrement pour l'industrie aérospatiale. Sur dix principales capacités souveraines identifiées comme prioritaires à construire au Canada, trois s'inscrivent directement dans la mission d'Aéro Montréal et de la zone d'innovation Espace Aéro, soit les technologies aérospatiales, les technologies spatiales, et les systèmes autonomes et sans équipage. Le Québec dispose déjà d'un important écosystème d'entreprises et d'institutions dans ces domaines, qui pourra contribuer directement et pleinement à répondre aux priorités de la Stratégie.

Aéro Montréal est également membre de la Coalition québécoise de la Défense et de la Sécurité, un regroupement de neuf organisations économiques représentant les intérêts de l'industrie québécoise de la défense et de la sécurité.

« L'industrie aérospatiale québécoise est extraordinairement bien placée pour participer aux achats à venir du gouvernement fédéral, l'aidant à remplir ses objectifs en défense tout en multipliant les retombées économiques positives pour tout le Québec. La Stratégie industrielle en défense annoncée aujourd'hui est un geste positif que nous saluons. Nous continuerons de collaborer avec le gouvernement fédéral pour maximiser son impact et pour s'assurer que le Québec en bénéficie pleinement. » a précisé Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Créé en 2006, Aéro Montréal, la grappe industrielle de l'aérospatiale au Québec, a pour mission de mobiliser les parties prenantes de l'écosystème aérospatial du Québec - entreprises, institutions, centres de recherche, associations et syndicats - en vue d'augmenter sa compétitivité et son attractivité sur la scène mondiale, tout en soutenant sa transformation, son rayonnement et sa croissance. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

