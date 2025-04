Aéro Montréal et Espace Aéro annoncent deux nominations stratégiques lors de leur première assemblée générale conjointe

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Aéro Montréal et Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale du Québec, ont tenu, le vendredi 25 avril, leur toute première assemblée générale conjointe à l'hôtel Place d'Armes de Montréal. L'événement a réuni plus de 150 membres de la grappe aérospatiale québécoise, venus souligner une année de réalisations et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'écosystème aérospatial du Québec.

Deux annonces importantes ont marqué cette rencontre :

Nomination de Pascal Désilets à titre de directeur général d'Espace Aéro

Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale québécoise, poursuit sa consolidation en tant que zone d'innovation stratégique en se dotant d'un premier directeur général. Pascal Désilets cumule 29 années d'expérience et était, depuis 2019, directeur de l'École nationale d'aérotechnique (ENA). Investi dans le développement de l'écosystème aérospatial québécois, il a été président du conseil d'administration du Réseau Trans-Tech et a siégé sur les conseils d'administration d'Aéro Montréal, de Développement économique Longueuil et du CTA. Cette nomination représente une étape structurante pour faire rayonner l'expertise québécoise en innovation aérospatiale et accélérer la transformation durable du secteur.

Nomination de Michael Nault à la présidence du conseil d'administration conjoint d'Aéro Montréal et d'Espace Aéro

Michael Nault, directeur général de Bell Textron Canada, succède à Sylvain Boisvert, directeur général Canada - Safran Engineering Services, à la tête du conseil d'administration d'Aéro Montréal et devient le tout premier président du conseil d'administration conjoint d'Aéro Montréal/Espace Aéro. L'organisation remercie chaleureusement M. Boisvert pour son leadership au cours de ces deux dernières années.

« L'aérospatiale est un atout incroyable pour l'avenir économique du Québec. En renforçant notre grappe industrielle et la zone d'innovation en aérospatiale, notre gouvernement confirme son ambition de consolider la position du Québec comme leader mondial de l'innovation dans ce secteur stratégique. Il est plus que jamais essentiel d'investir dans notre technologie, de soutenir nos entreprises et d'accélérer la mise en marché d'innovations qui augmenteront notre résilience et notre compétitivité à long terme. »

- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est un privilège pour moi de contribuer à cette nouvelle phase d'évolution d'Aéro Montréal et d'Espace Aéro, une organisation qui reflète à la fois la maturité de notre écosystème et sa volonté constante d'innover. Le travail collectif mené ces dernières années a permis de créer une structure forte et visionnaire, qui nous place en excellente position pour accompagner la transition durable de l'aérospatiale tout en améliorant la compétitivité manufacturière de celle-ci. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons propulser notre industrie vers une nouvelle étape de son développement. »

- Michael Nault, directeur général, Bell Textron Canada et président du conseil d'administration d'Aéro Montréal/Espace Aéro

« Nous vivons une étape charnière dans le développement de notre écosystème. En unissant nos forces sous une gouvernance commune, Aéro Montréal et Espace Aéro se dotent d'un levier puissant pour structurer l'innovation, stimuler les investissements et renforcer notre position sur la scène mondiale. Dans un contexte de transitions multiples - technologique, économique et environnementale - nous avons la responsabilité collective de bâtir un secteur aérospatial plus agile, plus durable et plus souverain. »

- Mélanie Lussier, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

