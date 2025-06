Une mission marquée par des partenariats stratégiques, des investissements structurants et une mobilisation record de l'écosystème

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Organisée par Investissement Québec International, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et la Délégation générale du Québec à Paris, en collaboration avec Aéro Montréal, la mission économique québécoise au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget 2025 a mis en lumière la capacité du Québec à se positionner comme un acteur incontournable de la chaîne de valeur mondiale en matière de défense, de sécurité et d'innovation technologique.

Avec plus de 175 participantes et participants issus d'entreprises, d'institutions, de centres de recherche et de gouvernements, la délégation québécoise a démontré une cohésion sans précédent autour d'une ambition commune : renforcer l'influence du Québec sur les marchés internationaux stratégiques.

Défense et sécurité : le Québec dans la cour des grands

Le Salon du Bourget 2025 a confirmé le rôle grandissant du Québec dans les chaînes de valeur mondiales de la défense :

Safran et Bombardier ont signé une lettre d'intention pour accélérer le développement et l'industrialisation de solutions technologiques adaptées aux besoins du secteur de la défense.

ont signé une lettre d'intention pour accélérer le développement et l'industrialisation de solutions technologiques adaptées aux besoins du secteur de la défense. Leonardo et Bombardier Défense ont signé un protocole d'accord non exclusif (MoU) afin d'évaluer l'intégration de systèmes de mission Leonardo à bord du jet Global 6500 de Bombardier.

ont signé un protocole d'accord non exclusif (MoU) afin d'évaluer l'intégration de systèmes de mission Leonardo à bord du jet Global 6500 de Bombardier. La Direction générale de l'armement et Saab ont signé une déclaration d'intention conjointe concernant l'acquisition par la France de deux avions GlobalEye d'alerte et de contrôle (AEW&C), basés sur la plateforme Bombardier Global 6000/6500. Une option pour deux appareils supplémentaires est incluse. Un contrat devrait être finalisé dans les prochains mois.

et ont signé une déclaration d'intention conjointe concernant l'acquisition par la deux avions GlobalEye d'alerte et de contrôle (AEW&C), basés sur la plateforme Bombardier Global 6000/6500. Une option pour deux appareils supplémentaires est incluse. Un contrat devrait être finalisé dans les prochains mois. C3RiOS Systems a signé :

a signé : un contrat de modernisation du cockpit de l'AN-124 avec le constructeur ukrainien Antonov -- une référence mondiale dans le transport stratégique lourd;



un partenariat stratégique avec JetZero pour le développement du système avionique d'un avion à aile volante de nouvelle génération.

Bell Textron Inc. a annoncé une commande de 12 hélicoptères SUBARU Bell 412EPX par l'armée de l'air tunisienne, marquant la première commande de cette version du BELL 412 dans la région.

Innovation industrielle et fabrication avancée

La mission a également mis en avant les atouts du Québec en matière d'innovation appliquée et de fabrication intelligente :

Watch Out, en partenariat avec ADM Aéroports de Montréal, Espace Aéro et Aéro Montréal, a annoncé l'ouverture d'un centre de R&D et d'assemblage de micro-usines autonomes pilotées par IA au Centre YMX Innovation, pour des applications en aérospatiale, défense et industries avancées.

en partenariat avec a annoncé l'ouverture d'un centre de R&D et d'assemblage de micro-usines autonomes pilotées par IA au Centre YMX Innovation, pour des applications en aérospatiale, défense et industries avancées. AV&R , expert dans la conception de systèmes robotisés pour la finition de surface, et Saint-Gobain Surface Solutions , géant des technologies abrasives, ont scellé une alliance stratégique pour développer ensemble des solutions de finition robotisées de nouvelle génération.

, expert dans la conception de systèmes robotisés pour la finition de surface, et , géant des technologies abrasives, ont scellé une alliance stratégique pour développer ensemble des solutions de finition robotisées de nouvelle génération. Mecachrome Canada s'est vu attribuer plusieurs contrats par MDA Space pour des programmes satellites majeurs : Telesat Lightspeed et MDA CHORUS ainsi qu'un contrat de production en série avec Héroux-Devtek pour le programme Airbus A330.

Un pas supplémentaire vers la mobilité aérienne durable

Delastek a signé un contrat exclusif de 20 ans avec Flying Whales Québec pour développer et fabriquer la gondole du dirigeable LCA60T, incluant le cockpit, la zone de vie et l'interface de pilotage. Ce partenariat renforce le rôle du Québec dans la mobilité aérienne durable, en s'appuyant sur des expertises locales de pointe.

Une reconnaissance mondiale de l'expertise québécoise

Le leadership du Québec en aviation régionale a également été souligné par la commande de 40 avions A220 (assemblés à Mirabel) par LOT Polish Airlines, une première entente avec Airbus pour le transporteur national polonais. Le contrat pourrait s'étendre à 84 appareils, renforçant l'empreinte internationale du programme A220.

Formation : répondre aux besoins de demain

À l'occasion du Salon, CAE a publié l'édition 2025 de son rapport Prévisions en matière de talents en aviation, qui anticipe un besoin de 1,5 million de professionnels de l'aviation civile d'ici 2034, incluant :

267 000 pilotes commerciaux

347 000 techniciens de maintenance

678 000 membres d'équipage de cabine

71 000 contrôleurs de la circulation aérienne

Des chiffres qui confirment l'importance d'investir dans la formation et le développement de talents à l'échelle mondiale.

« Le Bourget 2025 démontre que le Québec n'est pas seulement un écosystème d'innovation : c'est un partenaire stratégique pour les grandes puissances industrielles qui souhaitent investir dans la résilience, la souveraineté technologique et l'avenir de la défense. »

-- Mélanie Lussier, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

Rendez-vous en 2026 à Montréal

Le prochain grand rendez-vous de l'industrie aura lieu les 13 et 14 avril 2026, au Palais des congrès de Montréal, pour la 10ᵉ édition du Forum innovation aérospatiale international, qui coïncidera avec le 20ᵉ anniversaire de la grappe Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

