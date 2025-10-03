110 M$ CAD pour accélérer la décarbonation, l'autonomie et renforcer la compétitivité de l'industrie

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a signé un protocole d'entente (MOA) avec Boeing confirmant un investissement de 110 M$ CAD (85 M$ USD) dans Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale du Québec, ainsi que dans l'initiative MACH d'Aéro Montréal (Parcours Aéro Compétitivité). Cet investissement contribuera directement au déploiement de la zone d'innovation aérospatiale du Québec et au renforcement de la compétitivité de l'écosystème, notamment dans les domaines stratégiques de la décarbonation et de l'autonomie.

La présente annonce, faite le 3 octobre 2025 dans les locaux de CAE à Montréal en présence de représentants des gouvernements du Québec et du Canada, représente une étape clé pour l'industrie. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) prévue par le gouvernement canadien à la suite de l'acquisition des avions P-8A Poséidon, manufacturés par Boeing, pour la Défense nationale canadienne qui avait été annoncée il y a près de 2 ans.

En décembre 2023, le Canada a sélectionné Boeing comme fournisseur principal pour le programme CMMA (Canadian Multi-Mission Aircraft), un contrat de plus de 10,4 milliards $ CAD incluant une acquisition de 16 appareils P-8A. Géré par ISDE (Innovation, Sciences et Développement économique Canada), la politique RIT a permis de négocier des retombées économiques majeures pour le Québec. C'est sous la recommandation du ministre de l'époque, François-Philippe Champagne, que Boeing a choisi d'investir massivement dans des infrastructures et équipements de recherche au Québec, renforçant ainsi le rôle de la province comme pôle d'innovation aérospatiale mondial.

Au cours de la dernière année, les équipes ont travaillé ensemble à définir l'étendue des travaux, élaborer une stratégie d'investissement détaillée, identifier les projets prioritaires et finaliser une entente solide entre Boeing et Espace Aéro. Cette entente officialise les engagements à long terme de Boeing envers l'écosystème aérospatial québécois, assurant une collaboration, une innovation et une croissance durables dans les domaines de la recherche, des infrastructures et des capacités industrielles.

« Le partenariat entre Boeing et Espace Aéro témoigne de l'efficacité de la politique canadienne en matière d'avantages industriels et technologiques et de notre engagement à bâtir une économie résiliente et tournée vers l'avenir. Des investissements comme celui-ci renforcent nos capacités de défense, font progresser les technologies stratégiques et contribuent à assurer la place du Canada en tant que partenaire de confiance dans le domaine de la sécurité mondiale. » - l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

« Nos zones d'innovation sont de véritables moteurs de développement économique pour le Québec et des catalyseurs d'innovation. Les annonces d'aujourd'hui, tant pour le CCIAM que pour l'investissement privé majeur de Boeing, confirment le rôle central du Québec comme plaque tournante du secteur de l'aérospatiale. Je suis fière du succès de la zone d'innovation Espace Aéro, et j'ai hâte de voir naître ce centre, unique au Canada. » - Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« Boeing est fière d'investir dans Espace Aéro afin d'accélérer l'innovation locale et de renforcer nos partenariats de longue date avec les fournisseurs et l'industrie du Québec. Notre investissement de 110 millions de dollars canadiens dans le cadre des Retombées industrielles et technologiques, découlant de la sélection du P-8A Poseidon par le Canada, stimulera la recherche et développement, élargira les possibilités dans la chaîne d'approvisionnement et contribuera à renforcer l'écosystème aérospatial du Québec pour les décennies à venir. » - Al Meinzinger, Président de Boeing Canada.

« C'est une fierté pour Aéro Montréal de voir un joueur de l'envergure de Boeing investir massivement dans notre écosystème. Cet engagement illustre la force et la crédibilité de la grappe aérospatiale québécoise et reflète directement notre mission de mobiliser les acteurs de l'industrie pour stimuler l'innovation et renforcer la compétitivité du Québec sur la scène mondiale. Ensemble, nous façonnons un avenir où notre industrie sera plus verte, plus innovante et toujours plus performante à l'échelle internationale. » a souligné Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« Cette annonce représente un moment stratégique et porteur pour l'industrie aérospatiale québécoise. L'investissement de Boeing permettra de déployer concrètement notre vision au sein des trois pôles d'Espace Aéro à Montréal, Mirabel et Longueuil. Il accélérera le développement de projets en décarbonation et en mobilité aérienne avancée, tout en favorisant la collaboration entre entreprises, centres de recherche et institutions d'enseignement pour continuer de positionner le Québec comme un leader mondial de l'innovation aérospatiale. » a partagé Pascal Désilets, directeur général d'Espace Aéro.

Retombées économiques et environnementales

Cet investissement permettra notamment d'investir dans des infrastructures et équipements de recherche qui favoriseront la commercialisation d'innovations et projets stratégiques liés à la mobilité aérienne avancée et à la décarbonation, incluant les carburants d'aviation durables, l'hydrogène, la propulsion électrique, l'utilisation de matériaux recyclable. Avec cette annonce, le Québec devient le seul endroit au monde où cohabitent trois des grands avionneurs mondiaux : Boeing (via Wisk), Airbus et Bombardier.

Collaboration exemplaire

Ce partenariat met en lumière la synergie entre les gouvernements provincial et fédéral, les municipalités, l'industrie et les centres de recherche. À cette occasion, le gouvernement du Québec a également confirmé un investissement de 2 M$ CAD dans le plan d'affaires du Centre collaboratif d'innovation aérospatiale et en mobilité (CCIAM) qui verra le jour sur le pôle montréalais d'Espace Aéro (Arr. St-Laurent), complété par une contribution privée de 3 M$ CAD de Boeing.

Cette annonce témoigne du leadership du Québec en aérospatiale et de son engagement envers un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale québécoise : www.espaceaero.ca.

À PROPOS D'AÉRO MONTRÉAL

Créé en 2006, Aéro Montréal, la grappe industrielle de l'aérospatiale au Québec, a pour mission de mobiliser les parties prenantes de l'écosystème aérospatial du Québec - entreprises, institutions, centres de recherche, associations et syndicats - en vue d'augmenter sa compétitivité et son attractivité sur la scène mondiale, tout en soutenant sa transformation, son rayonnement et sa croissance. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

Pour plus d'informations : www.aeromontreal.ca.

À PROPOS D'ESPACE AÉRO

Créé pour faire du Québec un leader mondial en mobilité aérienne durable et intelligente, Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale québécoise, réunit les acteurs clés de l'industrie, des établissements d'enseignement et de la recherche, ainsi que les PME et grands joueurs internationaux. Sa mission est de stimuler l'innovation collaborative et d'accélérer la transition vers une aviation décarbonée et autonome, tout en renforçant l'attractivité et le rayonnement international du secteur aérospatial québécois. Espace Aéro s'appuie sur trois pôles stratégiques à Montréal, Mirabel et Longueuil, et valorise la synergie, l'excellence et l'audace pour transformer l'industrie.

Pour plus d'informations : www.espaceaero.ca.

