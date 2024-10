L'exposition célèbre plus de quatre décennies d'innovation matérielle, en présentant des pièces rares et emblématiques des archives de Stone Island qui ont profondément influencé la mode et la sous-culture. Stone Island a sélectionné cinq pièces clés tirées de la collection automne-hiver 2024 de Holt Renfrew qui illustrent leur engagement inébranlable en faveur de l'innovation matérielle. Chacune de ces pièces contemporaines sera associée aux objets d'archives qui ont directement inspiré leur conception.

Les cinq thèmes d'innovation matérielle exposés mettent en évidence l'évolution constante de la technologie des tissus :

Métallique : L'accent est mis sur les tissus métalliques, avec des pièces d'archives telles qu'une veste Pure Metal - Bronze de l'automne-hiver '999-'000.

Thermosensible : Une rétrospective des matériaux emblématiques datant de 1989 qui changent de couleur en fonction de la température, dont la veste de camouflage « Ice » en étoffe thermosensible de l'automne-hiver '990-'991.

Stone Island Marina : Une exploration des tissus emblématiques utilisés dans la gamme Stone Island Marina d'inspiration nautique, avec des vestes réfléchissantes de la collection printemps-été '993.

Stone Island Ghost : Une plongée en profondeur dans la toile de coton résistante aux intempéries entièrement naturelle appelée Ventile qui apparaît dans diverses collections Stone Island Ghost.

David-TC : Un regard approfondi sur le tissu japonais emblématique qui subit une transformation remarquable au cours du processus de teinture du vêtement. Des pièces rares telles que l'un des seuls modèles jamais produits à comporter un insigne de bras droit tiré de Stone Island Shadow de la collection printemps-été '004.

Tout comme l'exposition précédente de Stone Island à Los Angeles plus tôt cette année, l'exposition de Montréal incarnera la philosophie « Lab-Life » de la marque - un mélange de recherche continue, de communauté et de produit, avec des espaces aménagés pour se rassembler, apprendre et magasiner.

La section Life mettra en vedette :

Café : Le célèbre Café Olimpico de Montréal est un lieu central où les visiteurs peuvent réfléchir, converser et lire une sélection de périodiques élaborée par Wrong Answer.

Visionnement : Mettant en vedette The Compass Inside, un court métrage documentaire du réalisateur américain Jeremy Elkin, mettant en scène des membres de la communauté mondiale de Stone Island, entrecoupé d'images des usines de la marque à Ravarino, en Italie, pour détailler la relation entre le laboratoire et la vie.

Musique : Fidèle à chaque événement Stone Island, la sélection musicale est toujours réfléchie, cette fois par La Rama Records de Montréal, le tout diffusé par un système de sonorisation Danley sur mesure construit par Elastique Audio. Chaque fin de semaine, une rotation des meilleurs DJ de Montréal sera présentée, notamment :

18 oct. : Aram et Destiny de 16 h à 19 h.

19 oct. : Somebody3lse et Icky Magdala de 14 h à 17 h.

25 oct. : The LYONZ de 16 h à 19 h.

26 oct. : Ferias de 14 h à 17 h.

Détail : Une section de vente au détail unique mettra en valeur l'assortiment de pièces Stone Island automne-hiver de Holt Renfrew, offrant une expérience de shopping exclusive.

L'exposition débutera par une soirée de lancement privée avec un menu conçu par le chef Laurent Dagenais et de la musique de Kris Guilty et Gene Tellem. Une table ronde publique réunissant des créateurs montréalais sélectionnés aura lieu au 5e étage de Holt Renfrew Ogilvy le jeudi 24 octobre. Le panel, animé par Justin Lortie, cofondateur et directeur du design de Wedge, comprendra les panélistes suivants : Seny Kassaye, agente d'artistes et cofondatrice de FEMINAE NOX, Vincent Tsang, artiste et directeur artistique de DIME, IAMNOTMYHISTORY, DJ, productrice et styliste, et un représentant de l'Atelier Barda, cabinet d'architectes.

Cette exposition offre une rare occasion d'explorer le savoir-faire et l'innovation qui ont défini Stone Island au fil des ans et la façon dont les pièces d'archives continuent de résonner aujourd'hui.

L'exposition est ouverte au public et se déroulera du 17 au 27 octobre 2024, à la salle Tudor située au 5e étage du magasin Holt Renfrew Ogilvy, au 1307 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H3G 1P7. Stone Island invite tous les membres, anciens et nouveaux, de la communauté Stone Island à se joindre à nous pour célébrer cette étape importante. Veuillez visiter Holtrenfrew.com pour connaître les heures d'ouverture du magasin Holt Renfrew Ogilvy.

À PROPOS DE LA MARQUE

Stone Island est un leader mondial en matière de conception de produits et d'innovation vestimentaire. Fondée en Italie en 1982, elle n'a cessé de pousser la technologie du tissu et l'expérimentation, en se concentrant particulièrement sur la fonctionnalité et l'utilitarisme. La conception est guidée par un objectif, ce qui se traduit par une signature immédiatement reconnaissable en termes de coupe, de forme, de matérialité et de couleur. Depuis plus de quarante ans, Stone Island a créé une communauté mondiale de plus en plus importante qui célèbre l'héritage de la marque et qui est stimulée par le développement de nouveaux produits.

À PROPOS DE HOLT RENFREW Holt Renfrew est considéré comme le premier détaillant de mode et style de vie au Canada. Fondé à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputé pour ses expériences de vente au détail inégalées et est la plaque tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme un leader en matière de services et d'expériences personnalisées, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter un changement positif, tout en s'engageant à respecter les principes de durabilité, de diversité et d'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, Calgary et Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'assortiment de Holt Renfrew en ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été rachetée par la famille Weston en 1986 et continue d'être une entreprise privée et canadienne. Visitez-nous à l'adresse suivante www.holtrenfrew.com.

SOURCE Holt, Renfrew & Co., Limited