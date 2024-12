Après une rénovation complète du magasin phare du 50, rue Bloor O., le nouvel espace AU 3e devient un véritable carrefour de style, de culture et de communauté. Ce lieu unique offre aux visiteurs bien plus qu'une sélection exceptionnelle de vêtements pour hommes et femmes. Il propose également des expériences culturelles variées telles que des expositions, des boutiques éphémères, des tables rondes et des événements divertissants, rendus possibles grâce à des partenariats communautaires exceptionnels.

Le nouvel espace incarne la mission de Holt Renfrew, qui vise à favoriser l'expression de soi et à susciter des changements positifs. Conçu par le Studio Paolo Ferrari de Toronto, avec l'expertise de l'architecte principal Gensler Toronto, l'étage rénové se distingue par son atmosphère chaleureuse, accueillante et moderne. Des zones dédiées à la mode masculine et féminine, à la beauté et aux soins masculins ont été soigneusement aménagées pour offrir une expérience de magasinage fluide et enrichissante. La clientèle pourra ainsi explorer une sélection de vêtements pour hommes et femmes, tout en découvrant de nouvelles marques et expériences dans un espace unique.

Les points clés à découvrir AU 3e :

Activations et expériences : il y aura un calendrier continu d'événements et d'expériences tout au long de l'année AU 3 e . L'espace a été inauguré avec trois expériences éphémères : une boutique éphémère figurant la pré-collection Homme PÉ 25 de Louis Vuitton ; une espace-boutique Better ™ Gift Shop, créée en collaboration avec la boutique Better ™ Gift Shop de Toronto , qui présente des articles exclusifs Holt X BETTER ™ collection et des vêtements vintage; et une expérience éphémère Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet.

AU 3 se positionne comme une plateforme dédiée aux arts visuels, mettant en lumière des œuvres tout au long de l'année. Le nouvel espace présente une pièce maîtresse, un mur central réalisé par deux des plus grands artistes de . y a créé une tapisserie unique dans l'espace dédié aux accessoires masculins, en utilisant des chutes de tissus provenant de diverses marques, dont la marque canadienne . De son côté, l'artiste Dahae Song a conçu une fresque murale impressionnante dans l'espace consacré aux vêtements pour hommes, s'inspirant du Bouclier canadien. Un nouvel espace pour le Projet H : en renforçant l'engagement de Holt Renfrew et AU 3 e en matière de développement durable, cet espace accueille désormais une boutique du Projet H récemment ouverte. Depuis plus de dix ans, le Projet H inspire une nouvelle vision de luxe ciblé, en favorisant des changements positifs à l'échelle mondiale.

: Ce lieu incontournable réunit tous les amateurs de mode. du denim offre une sélection de vêtements en denim pour hommes et femmes dans un espace unique, créant ainsi une expérience de magasinage inclusive et partagée pour toute la clientèle. Une conception inégalée : AU 3 e a été inspiré par la communauté locale de Toronto . L'aménagement intérieur, signé par le prestigieux studio Paolo Ferrari en collaboration avec l'architecte principal Gensler Toronto, reflète les valeurs fondamentales de Holt Renfrew (convivialité, unité, passion et excellence). L'espace s'inscrit également dans le courant du modernisme canadien, alliant design contemporain et héritage culturel.

Citations :

« AU 3e inaugure un avenir exceptionnel pour le magasin de la rue Bloor et Holt Renfrew. En transformant notre magasin phare en un véritable guichet unique, nous créons également une nouvelle destination dédiée à la mode masculine. AU 3e incarne la connexion et l'échange - un lieu où le style, la culture et la communauté se rencontrent, offrant ainsi à nos clients une expérience unique dans un espace dynamique et inspirant. »

- Sebastian Picardo, président et PDG, Holt Renfrew

« AU 3e est un projet passionnant et un moment clé pour Holt Renfrew. Sa réalisation n'aurait pas été possible sans le travail acharné et l'engagement de nombreuses équipes exceptionnelles au sein de Holt. Tous nos collaborateurs en magasin sont impatients de dévoiler ce nouvel espace et d'y accueillir nos clients. Nous sommes convaincus qu'ils succomberont au charme de cette nouvelle expérience que nous avons soigneusement conçue pour eux. »

- Ralph Roach, VPD, directeur général, rue Bloor Holt Renfrew

