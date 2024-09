Le détaillant mode et style de vie du Canada dévoile son nouveau numéro intitulé : « Courants collectifs ».

TORONTO, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le nouveau numéro du magazine Holt Renfrew est maintenant offert à l'échelle nationale. Ce magazine, qui n'est plus un catalogue destiné aux fournisseurs, est devenu une véritable publication de prestige. Le numéro de l'automne 2024 intitulé « Courants collectifs » met en lumière l'engagement de Holt Renfrew en matière de culture et de créativité. Au fil des pages, on découvre les idées de divers chefs de file tels que des créateurs, des artistes-maquilleurs, des chefs cuisiniers et davantage qui bâtissent des collectivités ayant une influence déterminante sur la vie culturelle du Canada. Parmi les articles, on retrouve :

« L'art de la table » qui présente les propriétaires du restaurant Le Violon, nouveau haut lieu de la gastronomie montréalaise. Le chef Danny Smiles, l'artiste Dan Climan et leurs amis arborent les tendances automnales de Holt Renfrew, tandis qu'un reportage explore le rituel de la table : un espace de rassemblement propice aux rencontres, aux conversations et aux célébrations.

HOLT RENFREW LANCE SON MAGAZINE DE L'AUTOMNE 2024 QUI MET L'ACCENT SUR LA COLLECTIVITÉ ET LA CULTURE Post this

« Le chemin le moins fréquenté » qui met en scène le collectif du magazine Bully, dont le styliste-devenu-rédacteur-en-chef et fondateur, Bobby Bowen, ainsi que l'équipe de rédaction composée de Tré Akula et d'Avery Medina portant les plus beaux vêtements d'extérieur de la saison. Leur entretien porte sur la signification de la collectivité, le rôle de la presse écrite au sein d'un univers numérique et leur conception de la mode pour temps froid.

« Taillé dans la pierre » qui met en avant deux des plus grands passionnés et collaborateurs de Stone Island : Archie Maher, fondateur d'Arco Maher, et Avi Gold, propriétaire et fondateur de Better Gift Shop. Ils nous parlent de l'importance de la marque en attendant la tenue de l'exposition Recherche_matérielle : '984-'024 de Stone Island chez Holt Renfrew Ogilvy, en octobre prochain.

« Parallèles créatifs » qui propose une conversation entre Marco Baldassari, cofondateur et PDG d'Eleventy, mode masculine, et Paolo Ferrari, fondateur du Studio Paolo Ferrari. Ils discutent de la convergence de la confection, de l'architecture et de la création, ainsi que de la prochaine collaboration entre Holt Renfrew et Eleventy : la collection Carbone Capsule.

« Je suis heureux de vous présenter notre magazine de l'automne, Courants collectifs. Nous sommes fiers de mettre en lumière des gens incroyables, de partout au Canada et dans le monde, qui dynamisent la culture, commente Wes Wolch, Vice-président principal, Marketing, Holt Renfrew. Ce numéro est un vecteur de liens avec les collectivités traduisant la mission de Holt Renfrew qui est de favoriser l'expression de soi et de susciter le changement positif. »

Le magazine de l'automne Courants collectifs de Holt Renfrew est offert en ligne et dans tous les magasins Holt Renfrew de Toronto, de Montréal, de Calgary et de Vancouver.

À propos de Holt Renfrew

Holt Renfrew est considéré comme le plus important détaillant mode et style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et est la plaque tournante au Canada des plus prestigieuses marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme un chef de file en matière de services et d'expériences personnalisés, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant à respecter la durabilité, la diversité et l'inclusion. Elle compte sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, Calgary et Vancouver; les clients peuvent également découvrir les produits Holt Renfrew à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et demeure une entreprise privée et canadienne. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com .

