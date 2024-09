Des slips à la construction technique aux caleçons boxeurs les plus doux qui conservent toujours leur forme, SKIMS pour hommes est déjà devenu la marque de sous-vêtements la plus confortable à la base de ce que les clients ont essayé. Axée sur le confort, l'ajustement et le mouvement supérieur, la gamme SKIMS pour hommes fournit la couche de base qui permet à chaque homme de se sentir capable de relever n'importe quel défi avec confiance et facilité.

La collection SKIMS pour hommes offerte chez Holt Renfrew inclut:

SKIMS Cotton : Collection d'essentiels composés de cotonnade douce de poids moyen à récupération intégrée pour un port confortable au quotidien.

SKIMS Stretch : Collection d'éléments de base qui ne perdent jamais leur forme. Cette gamme légère et ultradouce est composée de tissu à l'extensibilité maximale pour l'ajustement parfait en tout temps.

Fleece Lounge : Ensembles pelucheux composés de molleton extra doux comme un nuage pour un port confortable toute la journée.

Outdoor Jersey : Couche de base légère en tricot stretch très confo au toucher incroyablement doux.

« Nous sommes ravis de lancer SKIMS pour hommes chez Holt Renfrew à l'échelle du Canada, affirme Carolyn Wright, vice-présidente principale, Produits, chez Holt Renfrew. Chez Holt, nous sommes fiers d'être les premiers à proposer SKIMS aux clients du Canada. Avec maintenant l'ajout de SKIMS pour hommes comme expérience de shopping, nous élargissons notre offre et renforçons notre partenariat avec cette marque incomparable. »

Pour plus de détails sur la collection SKIMS pour hommes chez Holt Renfrew, visitez holtrenfrew.com

À PROPOS DE HOLT RENFREW : Holt Renfrew est considéré comme le principal détaillant de mode et style de vie au Canada. Fondé à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputé pour ses expériences de vente au détail inégalées et représente la plaque tournante au Canada pour les meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnu comme un chef de file en matière de services et d'expériences personnels, Holt a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter un changement positif, tout en s'engageant à respecter les principes de durabilité, de diversité et d'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir les offres de Holt Renfrew en ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'être une entreprise privée et canadienne. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com.

À PROPOS DE SKIMS : Co-fondée en 2019 par Kim Kardashian et Jens Grede, SKIMS crée la nouvelle génération de sous-vêtements féminins, de vêtements de détente et de dessous moulants et établit de nouvelles normes en proposant des solutions pour chaque type de corps. Des dessous moulants de construction technique qui mettent en valeur vos courbes aux sous-vêtements qui s'étirent jusqu'à doubler de taille, l'objectif de la marque est d'innover constamment par rapport au passé et de faire progresser l'industrie.

La collection SKIMS pour hommes a été lancée en 2023 avec des sous-vêtements et des éléments de base conçus pour un maximum de soutien, de rendement et de récupération. Des caleçons boxeurs les plus doux qui ne perdent jamais leur forme aux débardeurs et tee-shirts les plus confortables, la couche de base ultime commence avec SKIMS pour hommes. La même année, SKIMS et la National Basketball Association (NBA) ont annoncé un partenariat pluriannuel, faisant de SKIMS le partenaire officiel en matière de sous-vêtements de la NBA, de la Women's National Basketball Association (WNBA) et de USA Basketball.

SKIMS est vendu directement par le biais de SKIMS.com, de magasins permanents à Georgetown, Aventura, et Austin et de certains détaillants dans le monde répertoriés ici.

