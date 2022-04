CALGARY, AB, le 25 avril 2022 /CNW/ - Les éleveurs et les transformateurs de bétail du Canada se sont taillé une solide réputation en fournissant du bœuf délicieux, de haute qualité et sans danger pour la santé. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 3,6 millions de dollars pour s'assurer que l'industrie du bœuf dispose des ressources nécessaires pour saisir les nouvelles occasions d'exportation afin de demeurer concurrentielle et de continuer à être un moteur durable de la croissance économique.

Dans le cadre du programme Agri-marketing, ce financement servira à soutenir les efforts de Bœuf Canada pour stimuler les exportations de bœuf et de veau à l'échelle mondiale grâce à des initiatives qui visent à accroître la confiance dans l'industrie canadienne du bœuf. Les activités du projet contribueront à renforcer la marque mondiale du bœuf canadien et à établir des relations plus solides avec les partenaires commerciaux à l'échelle internationale. Ce financement aidera les producteurs à devenir plus compétitifs et à accroître les ventes de bœuf sur les marchés internationaux importants, tout en soutenant la croissance continue et le succès de l'industrie canadienne du bœuf, qui contribue par milliards de dollars au PIB du Canada.

De plus, ce projet soutiendra les activités de formation et d'apprentissage en ligne du Centre d'excellence du bœuf canadien (CEBC), une installation de formation de pointe. Ces activités aideront l'industrie à mieux connaître les avantages du bœuf canadien, lui permettront de promouvoir l'excellence du bœuf canadien et contribueront à accroître la confiance du public dans les produits du bœuf.

Malgré de nombreux défis, l'industrie canadienne du bœuf a fait preuve d'une grande résilience et continue de chercher des occasions de croissance sur les marchés mondiaux existants et nouveaux. Le gouvernement du Canada reste déterminé à investir dans la croissance des producteurs de bœuf canadiens et de cette industrie vitale.

Citations

« Les éleveuses et éleveurs canadiens de bovins offrent des produits de grande qualité dont la renommée dépasse nos frontières. Prenant appui sur cette réputation, l'investissement de notre gouvernement aidera l'industrie à saisir les possibilités de croissance et à s'assurer que le secteur demeure un moteur de notre économie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce financement industrie-gouvernement destiné au développement dont peuvent tirer parti les producteurs de bœuf canadiens grâce à leur système national de prélèvements est essentiel pour positionner l'industrie et ainsi assurer sa croissance et sa réussite sur les marchés internationaux. La capacité d'établir un partenariat avec le gouvernement du Canada pour financer et offrir d'importants programmes est appréciée, d'autant plus que la pandémie et les événements mondiaux contribuent à un marché en constante évolution. »

- Michael Young, président, Bœuf Canada

Faits en bref

La production de bœuf contribue pour environ 21,8 milliards de dollars au PIB du Canada (Statistique Canada/moyennes de Canfax 2018-2020).

(Statistique Canada/moyennes de Canfax 2018-2020). En 2021, le Canada a exporté 508 millions de kilogrammes de bœuf sur les marchés internationaux, pour une valeur totalisant 4,47 milliards de dollars.

a exporté 508 millions de kilogrammes de bœuf sur les marchés internationaux, pour une valeur totalisant 4,47 milliards de dollars. Bœuf Canada fournit des services de développement de marché et de promotion à l'industrie canadienne du bœuf et du veau. Il s'agit d'une division de l'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.

fournit des services de développement de marché et de promotion à l'industrie canadienne du bœuf et du veau. Il s'agit d'une division de l'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur un investissement antérieur du programme Agri-Marketing destiné à Boeuf Canada pour un montant maximal de 4,9 millions de dollars et dont l'objectif consiste à fidéliser les consommateurs à la marque canadienne, à résoudre les problèmes d'accès au marché et à renforcer les relations commerciales.

En mai 2021, le Canada a été officiellement reconnu par l'Assemblée mondiale des délégués de l'Organisation mondiale de la santé animale comme un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ce qui offre au Canada des possibilités sur les marchés nouveaux et existants.

a été officiellement reconnu par l'Assemblée mondiale des délégués de l'Organisation mondiale de la santé animale comme un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ce qui offre au des possibilités sur les marchés nouveaux et existants. Le Programme Agri-marketing, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger et à saisir les débouchés sur le marché intérieur grâce à des activités de promotion dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et producteurs canadiens et misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé. Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet investissement renforcera le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro industriels en l'aidant à innover, à croître et à prospérer de façon continue.

