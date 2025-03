OTTAWA, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - Nos producteurs qui travaillent dur fournissent des aliments de classe mondiale à la population canadienne et mondiale. Leurs produits répondent aux normes les plus élevées, nos systèmes d'inspection sont robustes et nous respectons la réglementation du commerce.

À la suite de la conclusion de l'enquête nationale « anti-discrimination » lancée par la Chine contre le Canada le 26 septembre 2024, la Chine a imposé des droits de douane de 100 % sur l'huile de canola, la farine de canola et les pois ainsi que des droits de douane de 25 % sur certains produits du porc, du poisson et des fruits de mer. Le gouvernement du Canada est profondément déçu par cette décision qui portera préjudice aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux entreprises du Canada, et qui fera augmenter les prix et diminuer les choix pour les clients chinois tout comme pour les industries de l'agriculture, du poisson et des fruits de mer, de la vente au détail, des restaurants et de la préparation des aliments.

Le secteur agricole fait face à de multiples défis, y compris les droits de douane imposés par la Chine, l'incertitude commerciale avec les États-Unis et d'autres risques comme les maladies animales. Afin d'aider nos producteurs qui travaillent dur à surmonter ces difficultés, l'honorable Kody Blois, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural, a annoncé des mesures de soutien pour le secteur agricole au moyen d'Agri-stabilité.

Agri-stabilité offre une protection abordable pour l'ensemble de l'exploitation agricole à l'appui des producteurs qui sont confrontés à des difficultés qui dépassent leur capacité de gestion. Les mesures de soutien additionnelles proposées incluent le passage du taux d'indemnisation de 80 à 90 % et le doublement du plafond de paiement à 6 millions de dollars pour l'année de programme 2025.

Afin que l'argent parvienne plus rapidement aux producteurs, le gouvernement du Canada donne aussi la possibilité aux gouvernements provinciaux et territoriaux de conclure de manière proactive une entente visant à émettre des paiements provisoires à un taux plus élevé ainsi que des avances ciblées en cas de droits de douane. L'industrie porcine pourra aussi faire appel à ces mesures en cas d'éclosion de peste porcine africaine. Dans les provinces et les territoires qui adoptent ces améliorations, cela signifie que les producteurs inscrits à Agri-stabilité pourront demander un paiement provisoire allant jusqu'à 75 % de leur paiement final estimé pour l'année de programme 2025. En outre, un administrateur pourra mettre en place une avance ciblée pour l'année de programme 2025 lorsque, par exemple, une analyse montre que les perturbations du marché ont entraîné une perte suffisante pour envoyer des paiements pour un secteur ou une région en particulier au titre d'Agri­stabilité.

Le gouvernement du Canada défendra toujours le secteur agricole canadien et soutiendra ses intérêts et ses réussites au pays et sur les marchés à l'étranger. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que les intervenants de l'industrie, et il demeure ouvert à participer à un dialogue constructif avec la Chine en vue de résoudre les différences commerciales en mettant l'accent sur le respect mutuel et l'égalité.

Citation

« La décision de la Chine d'imposer ces droits de douane auront un effet dévastateur sur nos familles et nos communautés agricoles. Nous travaillons dur pour diversifier nos partenariats commerciaux et établir de nouveaux marchés, mais nous savons que le secteur a besoin d'aide dès maintenant. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat direct de la défense des droits des travailleurs, et de notre engagement envers eux. À titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural, je continuerai d'épauler les producteurs et je défendrai toujours le secteur. »

- L'honorable Kody Blois, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural

Faits en bref

Le canola est la deuxième culture en superficie au Canada, avec plus de 21 millions d'acres chaque année. Il a rapporté 13,6 milliards de dollars en recettes des exploitations agricoles en 2023.

En 2024, les exportations canadiennes de farine de canola vers la Chine étaient évaluées à 920,9 millions de dollars alors que les exportations d'huile de canola étaient évaluées à environ 21 millions de dollars. Les exportations canadiennes de pois (secs et frais) vers la Chine s'élevaient à 303,6 millions de dollars en 2024.

En 2024, le Canada a exporté pour 468,6 millions de dollars en produits de porc vers la Chine.

Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 101,3 milliards de dollars canadiens en 2024.

Le doublement temporaire du plafond actuel des paiements au titre d'Agri-stabilité à 6 millions de dollars -- plafond dont la dernière mise à jour remonte à plus de 20 ans -- permettrait à un plus grand nombre de producteurs de bénéficier d'un niveau de soutien adapté à la taille de leur exploitation.

Agri-stabilité est un programme à frais partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral contribuant 60 % des coûts du programme et les gouvernements provinciaux et territoriaux, 40 %.

On encourage les producteurs à tirer parti des programmes de gestion des risques de l'entreprise qui leur sont offerts. Ceux-ci, notamment Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-protection et le Programme de paiements anticipés, les aideront à surmonter l'incertitude et à protéger leurs moyens de subsistance.

La deuxième période de réception des demandes de financement pour les programmes Agri-marketing, Agri-compétitivité et Agri-diversité, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, est maintenant ouverte. Le programme Agri-marketing aide l'industrie à accroître ses exportations et à saisir de nouveaux débouchés.

Afin de soutenir l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne dans le contexte de l'imposition de tarifs par les États-Unis, Financement agricole Canada offre 1 milliard de dollars en nouveaux prêts au moyen du Programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales pour aider à atténuer les difficultés financières.

