Stimuler la croissance des entreprises manufacturières - 13 M$ pour augmenter la productivité de deux PME de Lanaudière

TERREBONNE, QC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le député de Masson, M. Mathieu Lemay, et la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, ainsi qu'Investissement Québec annoncent l'attribution de 13 millions de dollars à Rinox et à I-Nov Pak, deux entreprises manufacturières situées à Terrebonne, pour appuyer leurs projets d'accroissement de la productivité.

Rinox est un fabricant de produits de béton utilisés dans des projets d'aménagement paysager, de revêtement extérieur et de décoration intérieure. Évalués à 12,25 millions de dollars, ses deux projets consistent à faire l'acquisition d'équipements, dont des presses plus performantes, et à moderniser son système manufacturier pour améliorer sa chaîne de production et augmenter davantage sa performance.

I-Nov Pak se spécialise dans le domaine de l'emballage alimentaire. Estimé à 8,05 millions de dollars, son projet vise à augmenter sa capacité de production et à développer sa clientèle afin de soutenir sa croissance.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la productivité des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme le manufacturier. L'initiative grand V d'Investissement Québec rejoint cet objectif, en permettant de stimuler les investissements dans les entreprises et d'accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable en vue de propulser leur croissance.

« Je suis fier de constater que notre gouvernement soutient des PME manufacturières qui participent activement au dynamisme de Terrebonne depuis plusieurs dizaines d'années. Grâce à leurs projets, Rinox et I-Nov Pak pourront poursuivre leur croissance et continuer de contribuer à la vitalité économique de la région de Lanaudière comme elles le font si bien. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« En soutenant Rinox et I-Nov Pak, deux entreprises de chez nous, notre gouvernement les aide à augmenter leur productivité pour qu'elles puissent mieux répondre à la demande de leur clientèle locale et internationale. Je félicite les dirigeants de ces deux PME pour leur audace! »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Il faut transformer l'environnement économique actuel en une occasion de moderniser nos entreprises pour qu'elles gagnent en productivité et poursuivent leur essor. Ces investissements totalisant 13 millions de dollars permettront à ces deux PME d'accroître leur efficacité et de renforcer leur compétitivité dans leurs marchés respectifs. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Grâce à l'appui d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec, nous sommes en mesure d'accélérer notre virage technologique et de renforcer notre position dans un secteur hautement compétitif. Ces investissements stratégiques nous permettent non seulement d'augmenter notre productivité, mais aussi de poursuivre notre mission d'innovation au bénéfice de nos clients, ici comme à l'international. »

Horacio Correia, président de Rinox

« L'apport financier reçu grâce à Investissement Québec a permis à I-Nov Pak de munir son usine d'installations neuves à la fine pointe de la technologie en vue de se démarquer, sur le plan national et international, au niveau technologique en réduisant ses coûts de production. IQ est un partenaire essentiel dans la croissance et l'atteinte des objectifs d'I-Nov Pak. »

Marie Armeni, directrice financière d'I-Nov Pak

Faits saillants :

Rinox est un fabricant canadien de produits de béton haut de gamme, performants et prestigieux depuis plus de vingt-cinq ans.

L'aide financière consentie à l'entreprise Rinox comprend un montant total de 2 775 000 $ issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'une somme totalisant 6 225 000 $ accordée à même les fonds propres d'Investissement Québec, incluant 5 025 000 $ provenant de l'initiative grand V.

I-Nov Pak propose des solutions d'emballage alimentaire sécuritaires qui protègent la valeur nutritionnelle et le goût des aliments grâce à la technologie TETRA PAK MD .

. Le soutien financier offert à l'entreprise I-Nov Pak consiste en un prêt de 4 millions de dollars issu des fonds propres d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR a pour but d'appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative grand V, lancée en octobre 2024 par Investissement Québec, vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance. Ayant une cible de financement de 4,5 milliards de dollars d'ici 2027, elle propose une combinaison de financement flexible et d'accompagnement technologique aux entreprises.

