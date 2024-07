STELLARTON, NS, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La patinoire Stellarton Memorial va être rénovée grâce à un investissement de 6 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le ministre Sean Fraser et Darren Stroud, président de la Stellarton Memorial Community Centre Association, ont annoncé le financement de ce projet qui transformera l'ancien aréna en une installation récréative intérieure verte et polyvalente.

Le projet permettra de revitaliser et de convertir l'ancienne patinoire Stellarton Memorial en espace qui pourra accueillir de nombreux événements communautaires, entre autres grâce à une piste de marche intérieure ainsi qu'à de nouveaux terrains de volley-ball, de basket-ball et de tennis léger (pickleball). L'installation sera rebaptisée Stellarton Memorial Community Centre en hommage à nos anciens combattants tombés au combat. Elle sera dotée d'une scène amovible pour les spectacles, de vestiaires modernisés et de gradins rétractables.

Cet investissement du gouvernement fédéral a été effectué dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Il permettra au centre communautaire Stellarton Memorial d'être accessible et écoénergétique. Les rénovations apportées au bâtiment comprennent l'amélioration de l'isolation et des systèmes mécaniques pour permettre une exploitation durant toute l'année pour les sports et les loisirs d'intérieur. Le bâtiment sera également rendu entièrement accessible grâce à l'amélioration des entrées et des toilettes.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à créer un avenir plus vert et plus inclusif pour tous les Canadiens. Le centre communautaire Stellarton Memorial offrira un espace communautaire polyvalent pour tous les âges et toutes les capacités, tout en réduisant son empreinte carbone. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La patinoire Stellarton Memorial fait partie de notre communauté depuis plus de 75 ans. Elle joue un rôle important dans la vie de nombreuses familles et de nombreux visiteurs de Stellarton. C'est pourquoi le gouvernement provincial a investi dans la revitalisation et la conversion de la patinoire afin que la communauté puisse continuer à l'utiliser pour toutes sortes d'activités. »

L'honorable Pat Dunn, député provincial de Pictou Centre

« Nous sommes ravis et honorés que les gouvernements fédéral et provincial aient investi dans le projet du centre communautaire Stellarton Memorial. Ce soutien financier permettra de veiller à ce que cette installation puisse continuer à honorer nos anciens combattants tout en servant notre communauté de la manière la plus inclusive et la plus efficace possible pour les générations à venir. »

Darren Stroud, Président de la Stellarton Memorial Community Centre Association

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6 $ millions dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déjà annoncé une contribution de 2 millions de dollars pour ce projet.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 101 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 298 tonnes.

une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 298 tonnes. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lacé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Susan Mader-Zinck, Conseillère en communication, Ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, 902-499-1343, [email protected]; Mark Stroud, Vice-président de la Stellarton Memorial Community Centre Association, 902-759-6761, [email protected]