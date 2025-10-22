Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour septembre 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 489 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. L'actif a augmenté de 75,6 milliards de dollars, ou 3,1 %, depuis août. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 3,8 milliards de dollars en septembre.

L'actif des FNB a atteint 663,8 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, une hausse de 33,7 milliards de dollars ou de 5,3 % par rapport à août. Les ventes nettes de FNB ont atteint 12,4 milliards de dollars en septembre.

Points de vue de septembre

Les actifs des fonds communs de placement ont enregistré la deuxième plus forte croissance de l'année, portant leur actif total à près de 2 500 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, les fonds communs de placement ont augmenté de 246,2 milliards de dollars, soit 11 %.

Les actifs des FNB ont connu leur plus forte hausse mensuelle de l'année. Depuis le début de l'année, les actifs des FNB ont augmenté de 146,3 milliards de dollars, soit 22,7 %.

Les ventes nettes de fonds communs de placement ont été positives pendant cinq mois consécutifs.

Depuis le début de l'année, les ventes nettes de FNB ont dépassé celles de toute l'année 2024.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Sept. 2025 Août 2025 Sept. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 039 620 (1 195) (740) (22 463) Actions 49 (435) (725) (7 074) 572 Obligations 2 232 2 213 2 335 22 439 18 700 Spécialisés 670 609 396 9 103 5 537 Total des fonds à long terme 3 990 3 007 811 23 727 2 347 Total des fonds du marché monétaire (228) 25 (119) 5 336 2 100 Total 3 762 3 032 692 29 064 4 447

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars) *

Catégorie d'actif Sept. 2025 Août 2025 Sept. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 1 086,0 1 054,7 981,6 997,9 Actions 974,5 937,9 840,0 868,4 Obligations 315,3 309,4 274,7 281,8 Spécialisés 50,0 48,2 34,9 37,8 Total des fonds à long terme 2 425,8 2 350,2 2 131,2 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 63,1 63,1 54,5 56,9 Total 2 488,9 2 413,3 2 185,7 2 242,7 * Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Sept. 2025 Août 2025 Sept. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 070 846 372 7 235 3 677 Actions 5 746 3 686 2 655 43 803 25 368 Obligations 3 677 1 865 1 490 21 010 14 849 Spécialisés 1 708 1 307 283 8 946 1 564 Total des fonds à long terme 12 202 7 704 4 800 80 994 45 459 Total des fonds du marché monétaire 236 (23) 698 5 110 1 561 Total 12 437 7 680 5 497 86 104 47 020

Actif net des FNB (en milliards de dollars) *

Catégorie d'actif Sept. 2025 Août 2025 Sept. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 33,9 31,7 21,0 23,3 Actions 422,9 400,0 299,5 326,8 Obligations 138,6 133,7 112,0 116,7 Spécialisés 35,4 32,1 18,9 22,7 Total des fonds à long terme 630,9 597,5 451,4 489,5 Total des fonds du marché monétaire 33,0 32,7 27,0 28,0 Total 663,8 630,2 478,4 517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement 1. Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. 2. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. 3. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. 4. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. 5. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l' AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

