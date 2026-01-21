Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour décembre 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 528 milliards de dollars à la fin du mois de décembre. L'actif a baissé de 14,7 milliards de dollars, ou 0,6 %, depuis novembre. Les ventes nettes des fonds communs de placement ont été de 1,9 milliard de dollars en décembre.

L'actif des FNB a atteint 713,0 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, soit une hausse de 13,0 milliards de dollars ou de 1,9 % par rapport à novembre. Les ventes nettes de FNB ont atteint 16,9 milliards de dollars en décembre.

Perspectives de décembre

En 2025, les actifs des fonds communs de placement ont augmenté de 285,8 G$, ou 12,7 %, malgré un modeste recul attribuable au marché en décembre.

Les actifs des FNB ont atteint un sommet historique à la fin de décembre et ont augmenté de 195,5 G$ au cours de l'année, ce qui représente la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée et un taux de croissance sur un an de 37,8 %.

Dans l'ensemble, les rentrées nettes de fonds ont plus que doublé en 2025, et le mois de décembre a été le huitième mois consécutif de ventes positives.

En décembre, les FNB ont affiché les ventes nettes les plus élevées jamais enregistrées, ce qui a contribué à l'atteinte des plus importantes rentrées de fonds annuelles de l'histoire en 2025.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Déc. 2025 Nov. 2025 Déc. 2024 2025 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 120 357 (474) 2 502 (22 663) Actions (1 927) (744) (118) (11 036) 1 012 Obligations 1 402 2 863 1 909 29 321 25 719 Spécialisés 577 1 108 501 11 932 7 408 Total des fonds à long terme 1 172 3 583 1 818 32 719 11 476 Total des fonds du marché monétaire 755 1 814 721 7 775 3 568 Total 1 927 5 397 2 539 40 494 15 044

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Déc. 2025 Nov. 2025 Déc. 2024 Fonds à long terme





Équilibrés 1 099,1 1 106,1 997,9 Actions 987,3 995,9 868,4 Obligations 322,7 323,1 281,8 Spécialisés 53,7 53,1 37,8 Total des fonds à long terme 2 462,8 2 478,2 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 65,7 65,0 56,9 Total 2 528,5 2 543,2 2 242,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Déc. 2025 Nov. 2025 Déc. 2024 2025 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 358 1 216 712 11 076 5 543 Actions 9 679 6 780 7 886 65 514 43 930 Obligations 3 451 3 238 2 081 29 773 20 927 Spécialisés 1 234 988 (81) 12 531 2 253 Total des fonds à long terme 15 723 12 221 10 599 118 894 72 655 Total des fonds du marché monétaire 1 190 705 99 6 900 2 320 Total 16 912 12 927 10 698 125 794 74 974

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Déc. 2025 Nov. 2025 Déc. 2024 Fonds à long terme





Équilibrés 38,3 37,3 23,3 Actions 456,7 448,6 326,8 Obligations 146,0 143,9 116,7 Spécialisés 36,8 36,1 22,7 Total des fonds à long terme 677,8 665,9 489,5 Total des fonds du marché monétaire 35,3 34,1 28,0 Total 713,0 700,0 517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

