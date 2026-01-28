L'AMVI publie son rapport statistique annuel 2025

La source de données la plus fiable et la plus complète au Canada sur les fonds d'investissement comprend maintenant des indicateurs clés des marchés financiers

TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a publié aujourd'hui son rapport statistique annuel pour 2025, qui fournit des données et une analyse complète sur les ventes et l'actif sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Cette année, le rapport a été enrichi pour y inclure des indicateurs clés des marchés publics des actions et des titres de créance du Canada, ce qui place les activités des fonds de placement dans le contexte plus large des marchés financiers.

« Ce rapport est la source définitive sur l'actif et les ventes de fonds d'investissement », a déclaré Ian Bragg, vice-président de la recherche et des statistiques à l'AMVI. « En enrichissant le rapport de cette année pour y inclure des indicateurs clés des marchés financiers, nous pouvons observer l'activité des fonds de placement parallèlement à l'évolution des marchés publics canadiens des actions et des titres de créance, ce qui permet de situer les tendances des fonds dans le contexte plus large des conditions du marché. »

Les actifs des fonds communs de placement ont atteint des niveaux records en 2025, ce qui témoigne de la solide performance du marché et de la demande soutenue des investisseurs. L'actif sous gestion des fonds communs de placement a augmenté à 2 530 milliards de dollars à la fin de l'année, soit une hausse de 12,7 % sur 12 mois. Les actifs des FNB ont également atteint un sommet historique, atteignant 713 milliards de dollars, soit une hausse de 37,8 % par rapport à l'année précédente.

Les activités de vente ont été robustes, tant pour les fonds communs de placement que pour les FNB. Les ventes nettes des fonds communs de placement ont totalisé 40,5 milliards de dollars en 2025, soit deux fois plus qu'en 2024, tandis que les ventes nettes des FNB ont atteint un sommet de 125,8 milliards de dollars, marquant la première année où les rentrées de fonds annuelles des FNB ont dépassé les 100 milliards de dollars. Ensemble, ces résultats mettent en évidence la croissance soutenue des fonds de placement en tant qu'instrument privilégié par les investisseurs canadiens.

Le contexte général des marchés financiers a favorisé cette croissance. Même si les investisseurs canadiens font preuve de diversification géographique, il convient de noter que les marchés boursiers canadiens ont inscrit de solides gains, l'indice composé S&P/TSX ayant progressé de 28,2 % en 2025. Parallèlement, la capitalisation boursière totale à l'échelle des bourses canadiennes a dépassé 6 500 milliards de dollars, tandis que les titres de créance canadiens en circulation ont continué d'augmenter, ce qui souligne l'importance soutenue des marchés boursiers et des titres à revenu fixe dans le financement de l'activité économique.

« Les fonds d'investissement jouent un rôle important dans l'accès des investisseurs aux marchés financiers au Canada et ailleurs », a déclaré M. Bragg. « Ce rapport illustre comment la croissance des fonds communs de placement et des FNB, les activités de vente et les conditions du marché ont évolué en 2025. Il est clair que les solides rendements du marché et la baisse des taux d'intérêt ont contribué à ce que les investisseurs passent des produits de dépôt, comme les certificats de placement garantis, aux fonds communs de placement et aux FNB afin de participer plus pleinement aux rendements du marché. »

