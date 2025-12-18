Statistiques mensuelles de l'AMVI sur les fonds d'investissement - Novembre 2025 English

Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour novembre 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 543 milliards de dollars à la fin du mois de novembre. L'actif a augmenté de 23,0 milliards de dollars, ou 0,9 %, depuis octobre. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 5,4 milliards de dollars en novembre.

L'actif des FNB a atteint 700,0 milliards de dollars à la fin du mois de novembre, une hausse de 17,3 milliards de dollars ou de 2,5 % depuis octobre. Les ventes nettes de FNB ont atteint 12,9 milliards de dollars en novembre.

Perspectives de novembre

  • L'actif des fonds communs de placement et des FNB a poursuivi sa progression pour un septième mois consécutif. Toutefois, la croissance des actifs a été inférieure à celle de chacun des six mois précédents, les marchés boursiers mondiaux ayant enregistré de modestes gains en novembre.
  • Les FNB ont enregistré leurs deuxièmes plus importantes ventes nettes mensuelles jamais enregistrées.
  • Les fonds communs de placement ont enregistré leurs deuxièmes plus importantes ventes nettes mensuelle de l'année.
  • Les fonds communs de placement et les FNB du marché monétaire ont tous deux enregistré des rentrées de fonds relativement importantes, soit les plus élevées depuis mars et avril de cette année, respectivement.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif

Nov. 2025

Oct. 2025

Nov. 2024

Cumul de 2025

Cumul de 2024

Fonds à long terme




   Équilibrés

357

1 764

495

1 382

(22 189)

   Actions

(746)

(1 326)

677

(9 111)

1 129

   Obligations

2 863

2 619

1 984

27 919

23 810

 Spécialisés

1 108

1 143

726

11 355

6 907

Total des fonds à long terme

3 581

4 200

3 883

31 545

9 658

Total des fonds du marché monétaire

1 814

(130)

685

7 020

2 848

Total

5 395

4 070

4 568

38 565

12 505

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif

Nov. 2025

Oct. 2025

Nov. 2024

Déc. 2024

Fonds à long terme



   Équilibrés

1 106,1

1 098,8

1 011,3

997,9

   Actions

995,5

986,6

882,4

868,4

   Obligations

322,9

319,5

281,0

281,8

   Spécialisés

53,1

51,7

37,2

37,8

Total des fonds à long terme

2 477,6

2 456,5

2 211,9

2 185,8

Total des fonds du marché monétaire

65,0

63,1

55,8

56,9

Total

2 542,6

2 519,6

2 267,7

2 242,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif

Nov. 2025

Oct. 2025

Nov. 2024

Cumul de 2025

Cumul de 2024

Fonds à long terme




   Équilibrés

1 216

1 266

563

9 719

4 831

   Actions

6 780

5 270

6 291

55 835

36 044

   Obligations

3 238

2 080

992

26 331

18 846

 Spécialisés

988

1 363

444

11 297

2 335

Total des fonds à long terme

12 221

9 979

8 289

103 182

62 056

Total des fonds du marché monétaire

705

(106)

462

5 710

2 221

Total

12 927

9 874

8 751

108 892

64 277

Actif net des FNB (en milliards de dollars)* 

Catégorie d'actif

Nov. 2025

Oct. 2025

Nov. 2024

Déc. 2024

Fonds à long terme



   Équilibrés

37,3

35,7

23,1

23,3

   Actions

448,6

436,1

325,3

326,8

   Obligations

143,9

141,1

115,8

116,7

   Spécialisés

36,1

36,8

23,1

22,7

Total des fonds à long terme

665,9

649,7

487,4

489,5

Total des fonds du marché monétaire

34,1

32,9

27,8

28,0

Total

700,0

682,7

515,2

517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

  1. Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement.
  2. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB.
  3. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds.
  4. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens.
  5. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

