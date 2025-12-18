Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour novembre 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 543 milliards de dollars à la fin du mois de novembre. L'actif a augmenté de 23,0 milliards de dollars, ou 0,9 %, depuis octobre. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 5,4 milliards de dollars en novembre.

L'actif des FNB a atteint 700,0 milliards de dollars à la fin du mois de novembre, une hausse de 17,3 milliards de dollars ou de 2,5 % depuis octobre. Les ventes nettes de FNB ont atteint 12,9 milliards de dollars en novembre.

Perspectives de novembre

L'actif des fonds communs de placement et des FNB a poursuivi sa progression pour un septième mois consécutif. Toutefois, la croissance des actifs a été inférieure à celle de chacun des six mois précédents, les marchés boursiers mondiaux ayant enregistré de modestes gains en novembre.

Les FNB ont enregistré leurs deuxièmes plus importantes ventes nettes mensuelles jamais enregistrées.

Les fonds communs de placement ont enregistré leurs deuxièmes plus importantes ventes nettes mensuelle de l'année.

Les fonds communs de placement et les FNB du marché monétaire ont tous deux enregistré des rentrées de fonds relativement importantes, soit les plus élevées depuis mars et avril de cette année, respectivement.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Nov. 2025 Oct. 2025 Nov. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 357 1 764 495 1 382 (22 189) Actions (746) (1 326) 677 (9 111) 1 129 Obligations 2 863 2 619 1 984 27 919 23 810 Spécialisés 1 108 1 143 726 11 355 6 907 Total des fonds à long terme 3 581 4 200 3 883 31 545 9 658 Total des fonds du marché monétaire 1 814 (130) 685 7 020 2 848 Total 5 395 4 070 4 568 38 565 12 505

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Nov. 2025 Oct. 2025 Nov. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 1 106,1 1 098,8 1 011,3 997,9 Actions 995,5 986,6 882,4 868,4 Obligations 322,9 319,5 281,0 281,8 Spécialisés 53,1 51,7 37,2 37,8 Total des fonds à long terme 2 477,6 2 456,5 2 211,9 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 65,0 63,1 55,8 56,9 Total 2 542,6 2 519,6 2 267,7 2 242,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Nov. 2025 Oct. 2025 Nov. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 216 1 266 563 9 719 4 831 Actions 6 780 5 270 6 291 55 835 36 044 Obligations 3 238 2 080 992 26 331 18 846 Spécialisés 988 1 363 444 11 297 2 335 Total des fonds à long terme 12 221 9 979 8 289 103 182 62 056 Total des fonds du marché monétaire 705 (106) 462 5 710 2 221 Total 12 927 9 874 8 751 108 892 64 277

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Nov. 2025 Oct. 2025 Nov. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 37,3 35,7 23,1 23,3 Actions 448,6 436,1 325,3 326,8 Obligations 143,9 141,1 115,8 116,7 Spécialisés 36,1 36,8 23,1 22,7 Total des fonds à long terme 665,9 649,7 487,4 489,5 Total des fonds du marché monétaire 34,1 32,9 27,8 28,0 Total 700,0 682,7 515,2 517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

