Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour octobre 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 520 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre. L'actif a augmenté de 30,7 milliards de dollars, ou 1,2 %, depuis septembre. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 4,2 milliards de dollars en octobre.

L'actif des FNB a atteint 682,5 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre, une hausse de 18,7 milliards de dollars ou de 2,8 % par rapport à septembre. Les ventes nettes de FNB ont atteint 9,7 milliards de dollars en octobre.

Perspectives d'octobre

Les actifs des fonds communs de placement ont augmenté pour un sixième mois consécutif, progressant de 302 milliards de dollars au cours de cette période. À la fin d'octobre, l'actif était supérieur à 2 500 milliards de dollars pour la première fois.

Les fonds obligataires ont continué de représenter la plus grande part des ventes nettes.

Comme pour les fonds communs de placement, les actifs des FNB ont augmenté pendant six mois consécutifs, grimpant de 136 milliards de dollars au cours de cette période.

Les ventes nettes de FNB sont demeurées positives dans toutes les catégories d'actif, à l'exception des fonds du marché monétaire, qui ont fait l'objet de rachats nets. Depuis le début de l'année, les FNB d'actions représentent 51 % des ventes nettes totales et les FNB d'obligations, 24 %.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Oct. 2025 Sept. 2025 Oct. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 797 1 039 (222) 1 057 (22 684) Actions (1 280) 49 (120) (8 354) 452 Obligations 2 662 2 232 3 125 25 101 21 826 Spécialisés 1 143 670 644 10 246 6 181 Total des fonds à long terme 4 323 3 990 3 427 28 050 5 774 Total des fonds du marché monétaire (130) (228) 62 5 206 2 163 Total 4 192 3 762 3 489 33 256 7 937

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars) *

Catégorie d'actif Oct. 2025 Sept. 2025 Oct. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 1 098,8 1 086,0 979,3 997,9 Actions 986,6 974,5 843,4 868,4 Obligations 319,5 315,3 275,6 281,8 Spécialisés 51,7 50,0 35,8 37,8 Total des fonds à long terme 2 456,5 2 425,8 2 134,0 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 63,1 63,1 54,9 56,9 Total 2 519,6 2 488,9 2 188,9 2 242,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Oct. 2025 Sept. 2025 Oct. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 269 1 070 591 8 504 4 268 Actions 5 273 5 746 4 385 49 076 29 753 Obligations 2 043 3 677 3 005 23 053 17 854 Spécialisés 1 353 1 708 327 10 299 1 891 Total des fonds à long terme 9 938 12 202 8 308 90 932 53 766 Total des fonds du marché monétaire (197) 236 198 4 913 1 759 Total 9 741 12 437 8 505 95 846 55 525

Actif net des FNB (en milliards de dollars) *

Catégorie d'actif Oct. 2025 Sept. 2025 Oct. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 35,7 33,9 21,6 23,3 Actions 436,1 422,9 304,7 326,8 Obligations 141,1 138,6 113,5 116,7 Spécialisés 36,8 35,4 19,9 22,7 Total des fonds à long terme 649,7 630,9 459,7 489,5 Total des fonds du marché monétaire 32,8 33,0 27,3 28,0 Total 682,5 663,8 487,0 517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

