Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 22 août 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour juillet 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 376 milliards de dollars à la fin du mois de juillet. L'actif a augmenté de 33,9 milliards de dollars, ou 1,4 %, depuis juin. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 4,7 milliards de dollars en juillet.

L'actif des FNB a atteint 611,4 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, une hausse de 19,2 milliards de dollars ou de 3,2 % par rapport à juin. Les ventes nettes de FNB ont atteint 10,3 milliards de dollars en juillet.

Perspectives de juillet

L'actif des fonds communs de placement et des FNB a poursuivi sa progression pour un troisième mois consécutif cette année. Depuis avril, l'actif des fonds communs de placement a augmenté de 7,1 %, soit une hausse de 158,5 milliards de dollars. Par ailleurs, l'actif des FNB a dépassé pour la première fois les 600 milliards de dollars.

Les fonds communs de placement et les FNB ont tous deux enregistré leur deuxième plus importante rentrée de fonds mensuelle de l'année. Dans le cas des fonds communs de placement, ce résultat est principalement attribuable à la forte demande pour les fonds obligataires, tandis que les rentrées de fonds de FNB ont été principalement attribuables aux achats de fonds d'actions.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Juill. 2025 Juin 2025 Juill. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 49 234 (1 024) (2 467) (19 876) Actions (171) (906) 2 085 (6 611) 106 Obligations 3 546 1 623 3 307 17 367 13 801 Spécialisés 846 791 800 7 839 4 595 Total des fonds à long terme 4 270 1 742 5 167 16 128 (1 374) Total des fonds du marché monétaire 399 (471) 31 5 539 2 614 Total 4 670 1 271 5 198 21 667 1 240

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Juill. 2025 Juin 2025 Juill. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 1 039,8 1 030,2 963,0 997,9 Actions 921,7 903,3 821,4 868,4 Obligations 304,6 300,9 264,7 281,8 Spécialisés 47,3 45,9 33,7 37,8 Total des fonds à long terme 2 313,4 2 280,2 2 082,7 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 63,0 62,3 54,8 56,9 Total 2 376,4 2 342,5 2 137,6 2 242,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Juill. 2025 Juin 2025 Juill. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 1 069 803 558 5 319 2 842 Actions 6 553 3 742 2 387 34 317 21 070 Obligations 1 515 1 937 1 463 15 468 12 183 Spécialisés 1 287 701 254 5 944 297 Total des fonds à long terme 10 424 7 183 4 662 61 047 36 392 Total des fonds du marché monétaire (153) (76) 310 4 968 957 Total 10 271 7 106 4 972 66 014 37 349

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Juill. 2025 Juin 2025 Juill. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 30,3 28,9 19,6 23,3 Actions 385,8 371,5 286,6 326,9 Obligations 131,7 130,8 107,7 116,7 Spécialisés 30,8 28,0 17,7 22,7 Total des fonds à long terme 578,6 559,3 431,7 489,6 Total des fonds du marché monétaire 32,8 32,9 26,4 28,0 Total 611,4 592,1 458,1 517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

