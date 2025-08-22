Statistiques mensuelles de l'AMVI sur les fonds d'investissement - Juillet 2025 English

Nouvelles fournies par

Securities and Investment Management Association

22 août, 2025, 14:00 ET

Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 22 août 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour juillet 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 376 milliards de dollars à la fin du mois de juillet. L'actif a augmenté de 33,9 milliards de dollars, ou 1,4 %, depuis juin. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 4,7 milliards de dollars en juillet.

L'actif des FNB a atteint 611,4 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, une hausse de 19,2 milliards de dollars ou de 3,2 % par rapport à juin. Les ventes nettes de FNB ont atteint 10,3 milliards de dollars en juillet.

Perspectives de juillet

  • L'actif des fonds communs de placement et des FNB a poursuivi sa progression pour un troisième mois consécutif cette année. Depuis avril, l'actif des fonds communs de placement a augmenté de 7,1 %, soit une hausse de 158,5 milliards de dollars. Par ailleurs, l'actif des FNB a dépassé pour la première fois les 600 milliards de dollars.
  • Les fonds communs de placement et les FNB ont tous deux enregistré leur deuxième plus importante rentrée de fonds mensuelle de l'année. Dans le cas des fonds communs de placement, ce résultat est principalement attribuable à la forte demande pour les fonds obligataires, tandis que les rentrées de fonds de FNB ont été principalement attribuables aux achats de fonds d'actions.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif

Juill. 2025

Juin 2025

Juill. 2024

Cumul de 2025

Cumul de 2024

Fonds à long terme




   Équilibrés

49

234

(1 024)

(2 467)

(19 876)

   Actions

(171)

(906)

2 085

(6 611)

106

   Obligations

3 546

1 623

3 307

17 367

13 801

 Spécialisés

846

791

800

7 839

4 595

Total des fonds à long terme

4 270

1 742

5 167

16 128

(1 374)

Total des fonds du marché monétaire

399

(471)

31

5 539

2 614

Total

4 670

1 271

5 198

21 667

1 240

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)* 

Catégorie d'actif

Juill. 2025

Juin 2025

Juill. 2024

Déc. 2024

Fonds à long terme



   Équilibrés

1 039,8

1 030,2

963,0

997,9

   Actions

921,7

903,3

821,4

868,4

   Obligations

304,6

300,9

264,7

281,8

   Spécialisés

47,3

45,9

33,7

37,8

Total des fonds à long terme

2 313,4

2 280,2

2 082,7

2 185,8

Total des fonds du marché monétaire

63,0

62,3

54,8

56,9

Total

2 376,4

2 342,5

2 137,6

2 242,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif

Juill. 2025

Juin 2025

Juill. 2024

Cumul de 2025

Cumul de 2024

Fonds à long terme




   Équilibrés

1 069

803

558

5 319

2 842

   Actions

6 553

3 742

2 387

34 317

21 070

   Obligations

1 515

1 937

1 463

15 468

12 183

 Spécialisés

1 287

701

254

5 944

297

Total des fonds à long terme

10 424

7 183

4 662

61 047

36 392

Total des fonds du marché monétaire

(153)

(76)

310

4 968

957

Total

10 271

7 106

4 972

66 014

37 349

Actif net des FNB (en milliards de dollars)* 

Catégorie d'actif

Juill. 2025

Juin 2025

Juill. 2024

Déc. 2024

Fonds à long terme



   Équilibrés

30,3

28,9

19,6

23,3

   Actions

385,8

371,5

286,6

326,9

   Obligations

131,7

130,8

107,7

116,7

   Spécialisés

30,8

28,0

17,7

22,7

Total des fonds à long terme

578,6

559,3

431,7

489,6

Total des fonds du marché monétaire

32,8

32,9

26,4

28,0

Total

611,4

592,1

458,1

517,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

  1. Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement.
  2. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB.
  3. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds.
  4. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens.
  5. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Securities and Investment Management Association

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Christine Harminc, Directrice, Communications et affaires publiques, [email protected], 416 309-2313

Profil de l'entreprise

Securities and Investment Management Association