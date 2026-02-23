Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB

TORONTO, le 23 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour janvier 2026.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 564 milliards de dollars à la fin du mois de janvier. L'actif a augmenté de 35 milliards de dollars, ou 1,4 %, depuis décembre. Les ventes nettes des fonds communs de placement ont été de 5,7 milliards de dollars en janvier.

L'actif des FNB a atteint 743,8 milliards de dollars à la fin du mois de janvier, en hausse de 30,8 milliards de dollars ou de 4,3 % par rapport à décembre. Les ventes nettes de FNB ont atteint 20,8 milliards de dollars en janvier.

Perspectives de janvier

Les actifs des fonds communs de placement ont rebondi en janvier, après un recul en décembre.

Les actifs des fonds communs de placement et des FNB ont atteint de nouveaux sommets records en janvier.

Les ventes nettes mensuelles de fonds communs de placement ont été les plus élevées depuis février 2025.

Les ventes nettes de FNB ont atteint leur niveau mensuel le plus élevé jamais enregistré, surpassant le record précédent établi le mois dernier.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Janv. 2026 Déc. 2025 Janv. 2025 Fonds à long terme





Équilibrés 1 541 1 120 (379) Actions (588) (1 927) (2 091) Obligations 4 169 1 432 3 251 Spécialisés 1 364 609 1 444 Total des fonds à long terme 6 486 1 234 2 225 Total des fonds du marché monétaire (742) 755 852 Total 5 744 1 989 3 078

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Janv. 2026 Déc. 2025 Janv. 2025 Fonds à long terme





Équilibrés 1 113,4 1 099,1 1 024,1 Actions 1 001,3 987,3 902,4 Obligations 328,3 322,8 288,0 Spécialisés 55,6 53,8 39,7 Total des fonds à long terme 2 498,6 2 462,9 2 254,2 Total des fonds du marché monétaire 65,0 65,7 58,0 Total 2 563,6 2 528,6 2 312,2

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Janv. 2026 Déc. 2025 Janv. 2025 Fonds à long terme





Équilibrés 1 594 1 358 745 Actions 13 327 9 679 4 802 Obligations 4 002 3 451 1 706 Spécialisés 1 962 1 234 871 Total des fonds à long terme 20 884 15 723 8 125 Total des fonds du marché monétaire (88) 1 190 831 Total 20 797 16 912 8 956

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Janv. 2026 Déc. 2025 Janv. 2025 Fonds à long terme





Équilibrés 40,5 38,3 24,8 Actions 478,3 456,7 343,6 Obligations 150,9 146,0 119,4 Spécialisés 39,0 36,8 24,6 Total des fonds à long terme 708,7 677,8 512,3 Total des fonds du marché monétaire 35,1 35,3 28,9 Total 743,8 713,0 541,2

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

