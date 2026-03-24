Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour février 2026.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 641 milliards de dollars à la fin du mois de février. L'actif a augmenté de 76,5 milliards de dollars, ou 3,0 %, depuis janvier. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 10,5 milliards de dollars en février.

L'actif des FNB a atteint 781,9 milliards de dollars à la fin du mois de février, en hausse de 38,0 milliards de dollars ou de 5,1 % par rapport à janvier. Les ventes nettes de FNB ont atteint 18,9 milliards de dollars en février.

Points de vue de février

Les actifs des fonds communs de placement ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, progressant de 111,6 milliards de dollars au cours des deux derniers mois.

Après avoir atteint des niveaux records le mois dernier, les actifs des fonds communs de placement et des FNB ont atteint de nouveaux sommets historiques ce mois-ci.

Les fonds équilibrés ont été la catégorie de fonds communs de placement la plus vendue, une tendance qui n'avait pas été observée depuis février 2022.

Les ventes nettes de FNB ont connu un autre excellent mois et ont été supérieures aux ventes nettes combinées enregistrées en janvier et en février de l'an dernier.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Févr. 2026 Janv. 2026 Févr. 2025 Cumul de 2026 Cumul de 2025 Fonds à long terme









Équilibrés 5 182 1 541 1 526 6 723 1 147 Actions 1 849 (588) (141) 1 261 (2 231) Obligations 2 570 4 169 3 075 6 739 6 326 Spécialisés 1 163 1 417 2 491 2 580 3 935 Total des fonds à long terme 10 764 6 539 6 952 17 303 9 177 Total des fonds du marché monétaire (297) (742) 2 102 (1 038) 2 954 Total 10 467 5 797 9 053 16 264 12 131

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Févr. 2026 Janv. 2026 Févr. 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 1 147,7 1 113,4 1 025,2 1 099,1 Actions 1 036,4 1 001,3 890,1 987,3 Obligations 333,8 328,3 294,0 322,8 Spécialisés 57,8 56,1 41,8 54,2 Total des fonds à long terme 2 575,7 2 499,1 2 251,1 2 463,3 Total des fonds du marché monétaire 64,9 65,0 60,2 65,7 Total 2 640,6 2 564,1 2 311,3 2 529,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Févr. 2026 Janv. 2026 Févr. 2025 Cumul de 2026 Cumul de 2025 Fonds à long terme









Équilibrés 1 795 1 680 750 3 475 1 496 Actions 11 623 14 090 4 005 25 713 8 807 Obligations 4 354 3 848 3 083 8 202 4 789 Spécialisés 1 244 1 856 753 3 100 1 625 Total des fonds à long terme 19 015 21 474 8 592 40 489 16 717 Total des fonds du marché monétaire (131) (88) 1 282 (218) 2 113 Total 18 884 21 386 9 874 40 271 18 830

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Févr. 2026 Janv. 2026 Févr. 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 43,5 40,5 25,5 38,3 Actions 507,6 478,3 344,7 464,5 Obligations 156,7 150,9 123,3 146,3 Spécialisés 39,0 39,0 23,3 36,8 Total des fonds à long terme 746,8 708,7 516,9 685,9 Total des fonds du marché monétaire 35,0 35,1 30,1 35,3 Total 781,9 743,8 547,0 721,1

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

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* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Securities and Investment Management Association

Pour en savoir plus : Christine Harminc, Directrice, Communications et affaires publiques, [email protected], 416 309-2313